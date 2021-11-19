«Некоторые лица отказываются идти в депутаты, чтобы не показывать доходы»

Совет муниципальных образований РТ призвал освободить глав поселений от обязанности декларировать доходы

Фото: Султан Исхаков/tatar-inform.ru

Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ» просит освободить глав городских и сельских поселений от обязанности ежегодно декларировать доходы, предлагая перевести их на упрощенную систему (отчитываться раз в 3 года при необходимости). При поддержке большинства глав поселений Совет недавно внес законодательную инициативу в парламент Татарстана, обосновав ее низкими рисками коррупционных последствий. «Есть в районах активные молодые люди, уговаривал их идти в депутаты — ни в какую», — сокрушался глава Тюлячинского района Назип Хазипов на пресс-конференции, указывая, что никто из «кандидатов» не хочет идти во власть, чтобы не раскрывать заработки. Впрочем, и в парламенте республики отнеслись к предложению с осторожностью, положив проект под сукно.

Упрощенка для глав и депутатов

Ежегодное предоставление деклараций о доходах вызывает сильное раздражение у глав городских и сельских поселений РТ, воспринимающих ее как лишнее обременение на фоне их скромных доходов. Их общую позицию накануне озвучил представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Сергей Столяров.

Выступая на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики коррупционных правонарушений в сфере местного самоуправления и организации общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, он раскритиковал правила декларирования доходов глав муниципалитетов и поселений.

— С одной стороны, требования по заполнению декларации обеспечивают открытость [местной власти], а с другой стороны — обременительны для глав сельских поселений. Он един в трех лицах: он и глава поселения, и председатель совета, и руководитель исполкома. Поэтому заполнение этих деклараций для них представляет определенную сложность, — сообщил Столяров, добавив, что подобные пожелания регулярно стекаются в совет из разных районов республики.

Чтобы избавить сельских глав от этой бюрократической мороки, «Совет муниципальных образований РТ» предлагает ввести упрощенный порядок декларирования доходов. «В чем упрощение? Они предоставляют декларации только в том случае, если в отчетном периоде ими были совершены крупные сделки на сумму, превышающую доход за последние 3 года. Если таковых не было, то они предоставляют справку о том, что такие сделки ими не совершались», — пояснил Столяров.

Сергей Столяров раскритиковал правила декларирования доходов глав муниципалитетов и поселений

Проще говоря, глава и депутаты поселений обязаны декларировать доходы только раз — при вступлении в должность. Следующую декларацию должны подать через 3 года, если за это время ими была совершена сделка, превышающая доходы за эти 3 года. А если глава или депутат поселения не покупал самолеты-пароходы, то ему разрешается ограничиться обычной справкой без декларации. Сейчас по такой упрощенной схеме декларирования отчитываются депутаты сельских поселений, которые работают на непостоянной основе.

Риски материальной выгоды незначительны

В совет поступает немало обращений «с предложением распространить этот порядок также на глав сельских поселений и депутатов представительных органов городских поселений», сообщил начальник юридического управления ассоциации Сергей Столяров. По его мнению, переход на упрощенную форму декларирования не несет «риски получения материальных выгод», но зато «позволит снять с них излишнюю нагрузку». К тому же выиграют от этого и контрольные органы, которые обязаны ежегодно проверять их декларации.

Причем, идея о переходе депутатов на «упрощенку» получила юридическое оформление. Как сообщил Сергей Столяров, соответствующий законопроект направлен в Госсовет РТ для выхода на федеральный уровень обсуждения. Облегчение процедуры декларирования «будет способствовать формированию сильного депутатского корпуса в сельских поселениях», — считают авторы инициативы, допуская, что «не все с этим согласятся».

Несогласных с переходом депутатов на «упрощенку» не нашлось. Наоборот, глава Тюлячинского района и экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов подтвердил, что селяне не принимают декларирование доходов.

— Есть в районах активные креативные молодые люди… В прошлом году уговаривал пойти в депутаты — ни в какую не соглашаются, — переживал он, говоря о том, что не всем нравится показывать, сколько ты зарабатываешь, — Иногда рубль-копейка не совпадают.

Глава Тюлячинского района и экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов подтвердил, что селяне не принимают декларирование доходов

Обсуждая поднятую тему, главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов не стал рубить сплеча, заявив, что освобождение от обязанности предоставлять декларацию о доходах — вопрос дискуссионный. По его словам, федеральный законодатель уже сделал «определенные послабления» для депутатов на непрофессиональной основе, но сомневается, что их станут расширять.

Повысятся или понизятся риски от перехода всех на упрощенку? По его мнению, проверка деклараций — не единственный способ противодействия коррупции. «Это одна из основных мер, но все-таки профилактическая», — уклончиво сказал он. При этом признал, что на уровне сельских поселений некоторые лица отказываются идти в депутаты, потому что им необходимо предоставлять сведения о доходах.

— Они действительно говорят: не хочу показывать всем, какие суммы зарабатываю, — заключил он.

Глав «пропустят» через рейтинг эффективности антикоррупционной политики

Между тем уровень выявленной коррупции вырос в полтора раза. Как сообщил Салават Рахимов, с начала года установлено 254 факта коррупционных нарушений, привлечены к ответственности 242 лица среди государственных и муниципальных служащих. В качестве положительного примера борьбы с коррупцией он привел Казань, Мамадыш, Кайбицкий и Ютазинский районы. Не налажена антикоррупционная работа в Арском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Атнинском, Верхне-Услонском, Камско-Устьинском, Нурлатском, Муслюмовском, Тукаевском и Черемшанском районах. По его словам, вскоре будет представлен первый рейтинг эффективности антикоррупционной политики среди муниципалитетов, который готовится вместе с Минэкономики РТ.

Усилились проверки среди руководящего состава. С начала года было проведено 29 вместо 21 в прошлом году. По их результатам четверо должностных лиц, занимающих государственные и муниципальные посты, уволили в связи с утратой доверия. Их фамилии не назывались.

«По каждому были отдельные решения, в том числе президента Республики Татарстан», сообщил Рахимов. В качестве примера он привел отставки депутатов в Тюлячинском и Чистопольском районах, которые отказались предоставлять сведения о доходах, а также историю женщины-депутата Нижнекамского района, которая якобы продала КАМАЗ за 10 рублей вместо фактических 250 тысяч рублей, а также скрыла два земельных участка на 3,7 га и 20 соток.

Как сообщил Салават Рахимов, с начала года установлено 254 факта коррупционных нарушений, привлечены к ответственности 242 лица среди государственных и муниципальных служащих

Как избежать «конфликта интересов» на селе?

Дискуссия об «упрощенке» декларирования доходов поднялась на фоне недавнего утверждения национального плана противодействия коррупции на 2021—2024 годы, который был подписан в августе президентом страны. Согласно указу, госорганы, органы местного самоуправления и организации должны проводить мероприятия, «направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений».

Тогда же глава государства потребовал уточнить понятия «конфликт интересов» и «близкие отношения». В настоящий момент эти формулировки трактуются по-разному. В совете муниципальных образований РТ считают, что избежать «конфликта интересов» на селе сложно.

— К сожалению, в сельских поселениях возникает конфликт интересов [у главы] при заключении договоров по благоустройству, уборке снега, — объясняет Сергей Столяров. — Дело в том, что в сельских поселениях, как правило, много родственников у главы сельского поселения, который заключает данные контракты. И поэтому бывают случаи, когда контракт на уборку снега с улиц заключен с каким-то родственником главы. И на этом основании усматривается конфликт интересов.

Спикер добавил, что в нынешнем правовом поле у главы есть «ограниченное количество лиц, с которыми можно заключать контракт».