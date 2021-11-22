Татарстанские дорожники хотят отсудить у Минтранса Чувашии 160 миллионов

По причине спора заказчика и подрядчика дорога «Шихазаны — Калинино» в сторону Канаша 2 года остается разбитой

Дорога разбита, федеральных денег больше нет, а татарстанские дорожники потеряли на ней 160 млн рублей собственных средств — таков финал взаимоотношений заказчика и победителя тендера по обновлению трассы в Чувашии. Структура регионального Минтранса — КУ «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» — по итогам торгов заключила договор с татарстанской компанией «Волгадорстрой» на капремонт автодороги Шихазаны — Калинино за 323 млн рублей. Но региональный заказчик в одностороннем порядке расторг контракт, сославшись на нарушения сроков сдачи объекта. «14 км перепадов бесхозяйственности», — отзываются о сорванном ремонте жители Вурнарского района Чувашии, которые остались без дороги при гарантированном федеральном финансировании. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Иск к властям Чувашии на 50% стоимости госконтракта

Заключив госконтракт на капремонт 14 км автодороги Шихазаны — Калинино, «Волгадорстрой» начал череду судебных тяжб с заказчиком КУ «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». При выполнении работ подрядчик вложил собственные средства в обновление трассы, а по договору не получил ни копейки.

«Волгадорстрой» выкатил властям Чувашии претензию, равную половине стоимости сорванного госконтракта в 323 млн рублей. Как следует из картотеки Абитражного суда Чувашии, в ноябре этого года компания подала иск к «Управтодору» Миндортранса Чувашии. В нем татарстанский подрядчик требует взыскать 161,5 млн рублей задолженности по оплате работ, выполненных при капремонте автодороги в 2019 году. К процессу привлечены представители Минфина и Миндортранса Чувашии.

«Волгадорстрой», по условиям контракта, проводил работы без аванса, расходуя собственные средства на закупку строительных материалов, эксплуатацию дорожной техники и оплату труда дорожных рабочих. Возмещение должно было поступить после сдачи объекта в эксплуатацию. Однако к этому моменту госзаказчик в одностороннем порядке расторг договор, уличив «Волгадорстрой» в неисполнении обязательств.

Как следует из картотеки Абитражного суда Чувашии, в ноябре этого года компания подала иск к «Управтодору ЧР» Миндортранса Чувашии. Фото: суды-российской-федерации.рф

Для оценки обоснованности финансовых требований истца арбитраж Чувашии назначил дополнительную экспертизу, поручив включить в состав действующей экспертной группы еще двух специалистов ООО «Малое инновационное предприятие «Мониторинг автомобильных дорог и дорожные технологии». Ими стали эксперт-землеустроитель Ольга Карагудина и эксперт по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог Николай Солодов. Оглашение результатов расширенной экспертизы назначено на 31 декабря этого года. До этого момента производство по делу приостанавливается. «Реальное время» направило запрос обоим участникам конфликта, но к моменту публикации комментарии не поступили.

«Сроки были заведомо невыполнимые»

Как рассказали участники рынка, «Волгадорстрой» стал одним из первых татарстанских подрядчиков, кто решился выйти на рынок Чувашии. С запуском нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 2019 год оказался рекордным по объему дорожно-ремонтных работ во многих регионах, в том числе и в этой республике. И для татарстанской компании тот год оказался «золотым»: портфель контрактов «тянул» на 4 млрд рублей, следует из данных системы «СПАРК-интерфакс». Среди них и выигранный тендер на проведение капремонта участка км 15+624 — км 28+000 Шихазаны — Калинино в Вурнарском районе Чувашии.

Как утверждают источники в дорожной отрасли Чувашии, местные подрядчики отказывались выходить конкретно на этот конкурс, так как сроки ставились заведомо невыполнимые. На проведение капремонта отводилось всего несколько месяцев, а сами госзакупки были объявлены с большим опозданием от старта дорожно-строительного сезона (начинается в апреле — мае). По их словам, из-за отсутствия заявок от участников тендер дважды признавали несостоявшимся.

— «Волгадорстрой» заявился в последний момент, выиграв лот как единственный поставщик. Госконтракт с ним был заключен в конце августа 2019 года, а сдавать работы необходимо было в ноябре, — рассказал собеседник «Реального времени».

На проведение капремонта отводилось всего несколько месяцев, а сами госзакупки были объявлены с большим опозданием от старта дорожно-строительного сезона. Фото: gov.cap.ru

Как и ожидалось, сроки были сорваны, а заказчик в одностороннем порядке расторг договор. В дополнение «Управтодор ЧР» Миндортранса Чувашии выставил счет подрядчику на 100 тысяч рублей убытков, а также 200 тысяч рублей штрафа, в том числе 100 тысяч рублей за неисполнение предписания №202 от 09.10.2019 и 100 тысяч рублей за неисполнение предписания №225 от 12.12.2019 в рамках государственного контракта №101-р/19 от 27.08.2019.

Верховный суд РФ: подрядчик выполнил только треть работ

Отстраненный татарстанский подрядчик пытался оспорить законность расторжения договора, но проиграл. Как следует из материалов арбитража, «Волгадорстрой» выполнило 26,99% заданного объема работ, то есть на сумму 87,3 млн рублей. «Общий объем невыполненных работ по контракту составляет 236 136 913 рублей, что составляет 73,01%», — говорится в судебном решении по этому делу.

Возражая против решения, «Волгадорстрой» указал, что выполнение работ по графику было невозможно, так как заказчик не вовремя передал строительную площадку, не проводил регулярный строительный контроль, а также не организовал добычу песка. Как следует из материалов дела, в связи с закрытием песчаного карьера, указанного в проектной документации, на совещании у замминистра транспортного и дорожного хозяйства Чувашии Евгения Павлова было принято решение о необходимости корректировки проектной документации. А из-за отсутствия резерва грунта, пригодного для земляного полотна в Вурнарском и Канашском районах Чувашской Республики, принято решение рассмотреть заложение откосов с 1:3 на 1:1,5. Кроме того, проект требовал еще нескольких корректировок, которые, по просьбе подрядчика, не были сделаны. Впрочем, суд не принял во внимание эти аргументы и отклонил иск.

Подрядчик дошел до высшей судебной инстанции, но не смог добиться пересмотра. В мае этого года Верховный суд РФ подтвердил обоснованность решения о законности расторжения контракта.

Власти Чувашии столкнулись со шквалом жалоб на безобразное состояние автодороги Шихазаны — Калинино. Фото: onf.ru

Фуры двигаются по «играющей» трассе

Между тем власти Чувашии столкнулись со шквалом жалоб на безобразное состояние автодороги Шихазаны — Калинино. Проблему активно обсуждают на форумах автовладельцев, об этом рассказывают в новостях местных телеканалах, сюда неоднократно выезжали активисты ОНФ. По словам населения, после ухода татарстанской компании трасса так и осталась в разбитом состоянии:

— 14 километров перепадов бесхозяйственности, — посетовали местные жители.

— Эта трасса интенсивно эксплуатируется транзитными большегрузами, которые двигаются в сторону Казани, Ульяновска через федеральную трассу А-151, — рассказал сельский предприниматель Александр Макаров. — Она используется ими как объездная дорога, чтобы не проходить весовой контроль на основной трассе М-7. Но трасса здесь «играет».

— Перепады между поверхностными слоями, которые образовались из-за незавершенного капремонта, очень глубокие. Словно по волнам океана несешься, — рассказывают местные автолюбители.

Без особой нужды они предпочитают не выезжать на эту дорогу.

ОНФ в Чувашии: заказчик отвечает за все

Глава ОНФ в Чувашии Николай Косыев считает, что ответственность за разбитую дорогу должен нести и «Управтодор» Чувашии, как балансодержатель дорог в республике.

— Капремонт этого объекта нельзя отнести к сверхсложным заданиям, — рассказывает он. — Участок трассы небольшой, технологии ремонта отработаны давно.

Он сообщил, что еще год назад руководство ОНФ в Чувашии обращалось с просьбой провести повторные торги на ремонт этого участка. «Без окончания судебного процесса региональные власти не могут подать заявку на его финансирование», — объяснил Косыев, добавив, что проигравшими в этой истории остаются только жители республики.

Собеседник издания убежден, что Управтодор Чувашии, как заказчик, несет всю ответственность за четкую организацию дорожно-строительных работ в республике.

— Он готовит техническое задание, проводит конкурсный отбор подрядчика и следит за ходом исполнения госконтракта. Он должен вовремя следить за своевременностью исполнения программы капремонта и, если надо, вовремя отстранять отстающего подрядчика. В конечном итоге он отвечает за содержание дорог в нормативном состоянии. Имея федеральные деньги, подрядчика с собственными ресурсами, технику взять и угробить? Тут можно выразиться лишь непечатными словами, — заключил Косыев.

Татарстанские дорожники в шоке от чувашского прецедента. По их словам, в республике не было случая расторжения договоров, поэтому вопрос возврата вложенных средств перед ними не стоял. С другой стороны, указали они, подрядчик должен трезво оценивать силы, и если он не справился, то возвращать ему потраченные средства никто не должен.