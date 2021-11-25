День в истории: суд о краже икон в Казани, имение «Абрау-Дюрсо» и изобретение динамита

Чем примечательна дата 25 ноября

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 25 ноября, в России — День российского военного миротворца, в мире — День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В разные годы и столетия в этот день В Москве заложили дубовые стены Кремля, отлили Царь-колокол, последний польский король Станислав II Понятовский отрекся от престола, Альфред Нобель запатентовал динамит, в России создали царское удельное винодельческое имение «Абрау-Дюрсо», венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой женщиной-послом, в СССР учредили орден «Знак почета». Родились в этот день испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, хирург и ученый Николай Пирогов, американский предприниматель, филантроп Эндрю Карнеги, немецкий изобретатель автомобиля Карл Бенц, советский ученый-генетик Николай Вавилов, российская и советская актриса Нонна Мордюкова. Умерли русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны — Иван Шувалов, советский кинорежиссер Александр Довженко, кубинский революционер Фидель Кастро, аргентинский футболист Диего Марадона. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Дело о краже икон и лесной факультет в Казанском университете

25 ноября 1904 года началось слушание дела о краже икон из собора Богородицкого монастыря в Казанском окружном суде. 29 июня того же года из монастыря похитили деньги (350 рублей) и две иконы в драгоценных ризах — образ Божией Матери и древнюю икону Иисуса Христа (Спаса Вседержителя), подаренную монастырю в 1595 году царем Федором Иоанновичем. Обе реликвии были украшены драгоценностями на сумму до 100 тыс. рублей. Похитителем оказался крестьянин Федор Чайкин (Варфоломей Стоян), уже известный в полиции как «клюквенник» (вор, специализирующийся на краже церковной утвари). Святыни были безвозвратно утеряны: злоумышленник сообщил, что драгоценности и оклады икон он продал, а сами образы расколол и сжег в печи. Это подтвердила малолетняя дочь его сожительницы Прасковьи Кучеровой, которая, по ее словам, видела это сама. Позже, приговоренный к 12 годам каторги, Чайкин рассказывал, что ему «ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут, что я сожгу ее и никакого не случится чуда: сгорит и все».

Фото: Максим Платонов

25 ноября 1918 года коллегией отдела высших учебных заведений Наркомпроса постановлено в Казанском университете разрешить открыть лесной факультет. К концу декабря того же года были избраны профессора кафедр будущего факультета, деканом стал профессор Александр Александрович Юницкий. 1 июня 1922 года лесной факультет Казанского университета закрыли, и в тот же день открыли Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства с сельскохозяйственными и лесными отделениями. Теперь это Казанский государственный аграрный университет.

25 ноября 1930 года газета «Красная Татария» сообщила: «В результате трехлетней ожесточенной борьбы с классовым врагом — кулачеством, духовенством и буржуазно-националистической частью интеллигенции, трудящиеся Татарии добились огромных успехов в деле распространения нового алфавита». Под новым алфавитом подразумевали яналиф — татарский алфавит на основе латинской графики, на который республика перешла в 1927 году. Он использовался до 1939 года, затем вместо него был внедрен татарский алфавит на основе кириллицы.



Фото: istpravda.ru

Создание «Абрау-Дюрсо» и первая в СССР линия централизованного горячего водоснабжения

25 ноября 1339 года состоялась закладка дубовых стен Московского Кремля. Тогда Кремль занимал территорию около четырех гектаров. Кроме деревянных стен, его защищали рвы и земляные валы. При князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены. Укрепления простояли до 1365 года. В тот год они серьезно пострадали от пожара. В 1367 году во время правления Дмитрия Донского вокруг Кремля построили каменные стены.

25 ноября 1735 года был отлит Царь-колокол. Это памятник русского литейного искусства XVIII века. Его отлили по приказу императрицы Анны Иоанновны в память потомкам о ее царствовании. Высота колокола составила 6,24 м, диаметр — 6,6 м, вес — около 200 тонн. Однако в 1737 году во время пожара он был поврежден и пролежал в земле около века. При тушении огня вода попала на раскаленный металл колокола, и от него откололся кусок весом 11,5 тонн. В 19 веке его подняли и установили на постаменте в Московском Кремле.

Фото wikipedia.org

25 ноября 1870 года указом императора Александра II было создано царское удельное винодельческое имение «Абрау-Дюрсо». Первые виноградники были заложены в 1873-1874 годах. Производство вин началось в 1891 году. Тогда управляющим был назначен князь Лев Голицын. Он первым в России наладил производство шампанского, шипучих и других виноградных вин. Предприятие по сей день выпускает алкоголь.

25 ноября 1924 года в Ленинграде начала действовать первая в СССР линия централизованного горячего водоснабжения от городской ТЭЦ №3. В этот день горячая вода начала подаваться в дом по адресу Фонтанка, 96. Электростанция №3 стала первой в России теплоэлектроцентралью. К 1928 году было подключено уже 32 здания, а к 1940 — 420.

Фото wikipedia.org

Альфред Нобель запатентовал динамит, суфражистка Розике Швиммер стала первой женщиной-послом

25 ноября 1795 года от трона отрекся последний польский король Станислав II Понятовский. Тем самым был завершен третий раздел Речи Посполитой. Король на протяжении всех лет своего правления пытался противостоять разделу государства, но ему это не удалось. Последние годы жизни Станислав Август провел в Санкт-Петербурге и умер в почетной ссылке.

25 ноября 1867 года — день изобретения динамита. Тогда шведский химик Альфред Нобель запатентовал его. В основном взрывчатое вещество массово использовалось в горнорудной промышленности, но в середине 20 века уступило место более безопасным и менее дорогим составам.

Фото wikipedia.org

25 ноября 1918 года венгерская пацифистка и суфражистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. В тот день она возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии. Швиммер выступала в защиту женских прав, охраны детей, мира. Однако весной 1919 года, после прихода в Венгрии к власти коммунистов, она отказалась от должности посла.

25 ноября 1967 года Бакинский метрополитен начал регулярные пассажирские перевозки. Он стал пятым метрополитеном в СССР после Московского, Ленинградского, Киевского и Тбилисского. В настоящее время Бакинское метро насчитывает 26 станций, общая протяженность линий — 38,3 км. По распоряжению руководства, в нем запрещена фото и видеосъемка.