Андрей Розенталь, УФАС: «Нормативы невыгодны, но система оплаты по факту пока не отлажена»

Антимонопольные органы выиграли процесс против УК «ПЖКХ», но до реальных перерасчетов еще далеко

Фото: Ринат Назметдинов

Сенсационное предписание УФАС по РТ, обязывающее произвести перерасчет «мусорных» платежей отельерам за время весеннего локдауна, устояло в суде. Региональный оператор, УК «ПЖКХ», не смог добиться признания его незаконным в первой инстанции арбитража. Объясняя тактическую победу, замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь сообщил, что регоператор не соблюдал требования СанПИН по количеству вывозов, то есть должен был вывозить мусор в соответствии с нормативами каждый день, а фактически делал это раз в неделю. Впрочем, руководство управления признало абсурдность нормативной системы начисления платежей, когда и бизнес платит за «воздух» и оператор возит «воздух», но для перехода на оплату по факту все еще нет технической инфраструктуры.

Антимопольщики отстояли предписание

Арбитражный суд Татарстана отказал УК «ПЖКХ» в иске о признании незаконным предписания антимонопольной службы о пересчете мусорных платежей отелям и другим потребителям за время весеннего локдауна. Информация об этом содержится в резулятивном решении арбитража, опубликованном 10 ноября в картотеке суда. Из него следует, что УК «ПЖКХ», согласно предписанию, нарушила требование части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Полная часть решения готовится, а пока руководство УФАС по РТ выступило с развернутыми комментариями к судебному прецеденту. Ведь за исходом этого процесса пристально следит все татарстанское бизнес-сообщество, возмущенное платежами за мусор, которого не было и не могло быть во время закрытия отелей весной этого года.

Добавим, что осенняя волна пандемии лишь подлила масла в огонь, так как судебный прецедент, если он и дальше устоит, может привести к дальнейшему валу исков к региональному оператору. Как известно, еще несколько DIY-ретейлеров — «Леруа Мерлен», «Максидом», «Мегастрой» ведут тяжбу с регоператором, считая, что нормативы на услуги по вывозу мусора завышены в 10 раз.

УК «ПЖКХ» отказалась в добровольном порядке производить бизнесу перерасчет платежей за вывоз мусора за время вынужденного простоя весной прошлого года. Фото: Олег Тихонов

Прежде, чем перейти к конкретике, замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь сделал небольшое вступление.

— За 3 года действия «мусорной» реформы поступали различные жалобы от населения, было много недовольных из-за введения нормативов (при начислении платежей за мусор) и по тому, как они применяются на практике, — сообщил он, признавая необходимость корректировок в ходе реформы.

При этом он указал, что региональные операторы не «вольные птицы», а находятся в зоне контроля антимонопольной службы как субъекты — монополисты этой сферы коммунальных услуг. Он заверил, что УФАС по РТ готово пресекать любые злоупотребления с их стороны. Но пока больше всего нарушений находит в деятельности регионального оператора по западной зоне УК «ПЖКХ» и гораздо меньше претензий предъявляет к региональному оператору по восточной зоне «Гринта».

УК «ПЖКХ» сама нарушала нормативы

Суть спора в том, что УК «ПЖКХ» отказалась в добровольном порядке производить бизнесу перерасчет платежей за вывоз мусора за время вынужденного простоя весной прошлого года. Регоператор мотивировал отказ тем, что начисление производится не по факту накопления ТКО, а по нормативам. Такая позиция не устроила Ассоциацию отельеров и рестораторов РТ. Они направили жалобу в УФАС по РТ, которое поддержало их в требованиях.

Победу в судебном разбирательстве по отстаиванию законности предписания замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь объяснил тем, что сам региональный оператор не соблюдал нормы СанПИН по вывозу отходов. По его словам, регоператор, начисляя платежи по нормативу, обязан был вывозить мусор ежедневно, как предусмотрено договором. А фактически он отправлял транспорт раз в неделю, объясняя это тем, что мусор в контейнерах отсутствовал. Но УФАС по РТ расценило эти действия как «сокращение собственных издержек за счет неоказания услуг потребителям», которое привело к необоснованному обогащению.

Победу в судебном разбирательстве по отстаиванию законности предписания Андрей Розенталь объяснил тем, что сам региональный оператор не соблюдал нормы СанПИН по вывозу отходов. Фото: Олег Тихонов

— Регоператор, выставляющий платежи по нормативу, должен приезжать и оказывать услугу, даже если не образуется мусор, — отметил Андрей Розенталь, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, действительно ли нужно ехать за пустыми контейнерами.

Сколько рейсов не выполнила УК «ПЖКХ» и какую экономию получил регоператор, в суде не было установлено, сообщил Розенталь в ответ на вопросы СМИ.

Руководство УФАС по РТ уверено, что нормативы более выгодны регоператору, чем потребителю.

— Регоператору было выгодно — он выставил платежи по нормативу, а сам вывозил мусор по факту, сокращая свои издержки, — объяснил он действия УК «ПЖКХ».

Иначе говоря, если бы региональный оператор сам работал в рамках установленных нормативов, то возможно, ему удалось отстоять предписание, а пока пришлось смириться с тем, чтобы еженедельно отправлять в рейс мусоровозы за несуществующим мусором.

При этом для обнуления платежей у регионального оператора не было юридических оснований, поскольку форс-мажор в стране не объявлялся.

— Если бы он был введен, то к нам никто не обращался бы с жалобами, — отметил Андрей Розенталь.

В результате суд признал аргументы УФАС убедительными и отказал в удовлетворении иска УК «ПЖКХ». Но говорить о пересчете платежей преждевременно, так как судебное решение еще не вступило в законную силу, а сам истец готов подать апелляцию.



Если бы региональный оператор сам работал в рамках установленных нормативов, то возможно, ему удалось отстоять предписание. Фото: Олег Тихонов

— Решение по делу вынесено. Ответственность за указанное правонарушение — штраф на должностных лиц от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн. рублей. УК «ПЖКХ» в настоящее время обжалует решение в судебных инстанциях. У нас есть решение по факту установления нарушения. После этого возбуждается административное производство, оцениваются все изложенные факты и устанавливается штраф, — сообщил Розенталь.

Платить за нулевые отходы, или казусы нормативов

«Реальное время» поинтересовалось, не пора ли задуматься о переходе на оплату по факту, так как система начисления платы по нормативам напрочь исключает нулевые отходы и «локдауны»? Замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь согласился с тем, что фактическая оплата является более прогрессивной и справедливой для всех участников мусорной реформы.

— Да, ситуация несколько абсурдная, — рассуждал Андрей Розенталь.

По его словам, в этой модели регоператор начисляет платежи за несуществующий мусор, а затем ему необходимо «приезжать и поднимать пустые контейнеры». В УФАС по РТ допускают, что нынешние нормативы могут быть завышены: «Недавно федеральные власти проводили анализ и обнаружили, что они отличаются в десятки раз от одного места к другому. Само по себе это говорит о том, что здесь что-то не так».

Но для перехода на оплату по факту нет готовой инфраструктуры. По словам замруководителя УФАС по РТ, нет технических средств для замеров образования мусора, поэтому придется оставаться работать в поле нормативов. Единственным утешением может быть возможность их унификации по всей стране. С таким предложением Татарстан обратился в федеральные органы власти, но пока нет решения.

По словам замруководителя УФАС по РТ, нет технических средств для замеров образования мусора, поэтому придется продолжать работать в поле нормативов. Фото: Ринат Назметдинов

В заключение Андрей Розенталь сообщил о выдаче второго предписания в адрес УК «ПЖКХ» за нарушения при отборе перевозчиков во второй казанской зоне по сбору мусора. По его словам, еще в 2018 году при распределении перевозчиков УК «ПЖКХ» отдавала весь объем для обслуживания компании «Чистый город», хотя обязана была провести повторные торги на вторую зону или самой обслуживать, взяв в аренду технику. Будут ли отменены контракты трехлетней давности, не сообщалось.