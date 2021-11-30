День в истории: музей Казанского университета, российский герб и «зимняя война»

Чем примечательна дата 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, и три международных праздника — День домашних животных, День защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия. В разные годы и столетия в этот день Александру Суворову присвоили звание генерала-фельдмаршала, русский флот одержал победу над турецким флотом у мыса Синоп, в Лондоне сгорел Хрустальный дворец, в составе РСФСР образовали Чеченскую автономную область, началась советско-финская война, СССР запустил АМС «Зонд-2» к Марсу, двуглавый орел вновь стал гербом России. Родились в этот день: английский писатель Джонатан Свифт, американский изобретатель стрелкового оружия Оливер Фишер Винчестер, американский писатель Марк Твен, русский композитор Сергей Ляпунов, британский политический деятель Уинстон Черчилль, советский писатель Виктор Драгунский. Умерли: ирландский писатель Оскар Уайльд, немецкий и американский кинорежиссер Эрнст Любич, советский режиссер Эльдар Рязанов, актер, народный артист СССР Юрий Яковлев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Открытие музеев и запуск ПНС-9 в Челнах

30 ноября 1979 года открылся музей истории Казанского государственного университета. Учреждение возглавила Стелла Писарева. Идея создания музея родилась в первый послевоенный год. Однако прошло более 30 с лишним лет, прежде чем она осуществилась. Работа по его организации началась в 1978-м, когда университет готовился к своему 175-летию. Музею тогда выделили одно из самых примечательных помещений главного университетского корпуса — бывшую университетскую церковь.

Фото: saydash.tatmuseum.ru

В 1990 году в деревне Ибря Высокогорского района Татарстана открылся первый музей одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева. Музей открыли в рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Сайдашева. На одном из мероприятий 3 декабря в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля сообщили, что на памятник композитору в Казани собрали 220 тысяч рублей.

В 2015-м в Набережных Челнах состоялся торжественный пуск в эксплуатацию подкачивающей насосной станции (ПНС-9). ПНС-9 была построена в рамках реализации программы по энергосбережению. Строительство объекта позволило решить ряд важных задач, основная из которых — обеспечение устойчивого снабжения теплом и горячей водой жителей поселков ГЭС и ЗЯБ, а также строящихся микрорайонов — Замелекесья, Красных Челнов и Междуречья.



Источник wikipedia.org

Победа в Синопском сражении, начало советско-финской войны и российский герб

30 ноября 1853 года русский флот под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова одержал победу над турецким флотом у мыса Синоп. К тому моменту, когда произошло это сражение, Россия и Турция (Османская империя) полтора месяца находились в состоянии войны. Решающую роль в развитии кризиса сыграли Англия и Франция. Они были обеспокоены возросшим влиянием Российской империи в европейских владениях Турции, а также ее активной экспансией на Кавказе и в Причерноморье. Конфликт Османской империи с Россией перерос в Крымскую войну 1854—1855 годов. 30 ноября турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов. Сражение вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.

В этот день 1939 года началась советско-финская война, также известная как «зимняя война», длившаяся до 12 марта 1940 года. Причиной вооруженного конфликта стали территориальные разногласия между СССР и Финляндией. После нападения фашистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года советское руководство обратилось с просьбой к финскому правительству предоставить в аренду части полуострова Ханко и некоторых островов в Финском заливе. СССР хотел отодвинуть финскую границу от Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) с целью укрепления безопасности северо-западных границ. В обмен Финляндии предлагали еще большую советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. СССР получил отказ: финское правительство считало, что это может ослабить стратегические позиции государства и привести к подчинению СССР. Однако отрицательный ответ СССР не устроил. Поводом к началу войны послужил Майнильский инцидент — тогда, по советской версии, 26 ноября 1939 года финская артиллерия якобы обстреляла позиции советских войск в районе Майнилы. Финское правительство факт обстрела отрицало. Наркомат иностранных дел СССР обратился с нотой протеста к правительству Финляндии и потребовал отвода войск от советско-финской границы на 20—25 км. Финское же правительство внесло свое предложение, чтобы советские войска также были отведены на 25 км от границы. Но даже формально это требование было невыполнимо, ведь тогда советские войска пришлось бы вывести из Ленинграда. Мирный договор подписали в 1940 году.

Фото: wikipedia.org

30 ноября 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» двуглавого орла снова утвердили гербом России. Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР в 1990 году. Комиссия предложила бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле. Впервые орел как герб Московского государства появился на печати Ивана III в 1497 году. В дальнейшем в герб вносили изменения. В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены.

Пожар в Хрустальном дворце, «метеорит Ходжес» и 11-й альбом Pink Floyd

В 1936 году в Лондоне сгорел Хрустальный дворец. Точную причину пожара так и не установили. Как наиболее вероятную называли неисправность старой электропроводки. Полы на всех этажах были из старых сухих досок, и разбитые стеклянные панели в крыше также были заделаны досками. Сказались и трудности с водоснабжением. Хрустальный дворец был построен в лондонском Гайд-парке из металла и стекла как выставочный павильон к Первой Всемирной выставке 1851 года. Дворец площадью свыше 90 000 квадратных метров, протяженностью 564 м и высотой до 33 м, выстроенный под руководством Пакстона, вмещал до 14 тысяч посетителей. Невиданная в викторианской Англии конструкция из стекла и металла имела грандиозный успех у посетителей выставки и жителей города.

Фото wikipedia.org

30 ноября 1954 года вблизи города Силакога, в штате Алабама (США) вечером упал метеорит Силакога. Официально названный по населенному пункту, этот метеорит часто упоминается как «метеорит Ходжес», поскольку его фрагмент ударил Энн Элизабет Ходжес. Метеорит Силакога по-прежнему считается первым полностью задокументированным случаем, когда внеземной объект попал в человека.

30 ноября 1979 года был выпущен 11-й студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd — The Wall (с англ.—«стена»). Это последний релиз группы, записанный в классическом составе: Дэвид Гилмор (гитара), Роджер Уотерс (бас), Ник Мейсон (ударные) и Ричард Райт (клавишные). В поддержку альбома был организован гастрольный тур со сложными театрализованными постановками. В 1982 году вышла киноадаптация записи — художественный фильм «Стена».