Новый владелец завода Наиля Бикмуллина выкупил бренд BIKTON

Известный в стройотрасли бренд BIKTON «Волжского завода строительных материалов» Наиля Бикмуллина нашел нового владельца. Товарный знак и логотип обанкротившегося предприятия выкупила на торгах всего за 315 тысяч рублей фирма «Торговый Альянс». Представитель компании-посредника отказался сообщать, в чьих интересах была проведена сделка. Однако, как выяснило «Реальное время», права на бренд зарегистрировал новый собственник предприятия — компания «ЗСМ «Волга Блок», связанная с ЗАО «Такснет» Рината Гареева.

Как продали бренд BIKTON

Товарный знак завода «Биктон» обанкротившегося казанского бизнесмена Наиля Бикмуллина ушел с торгов в середине ноября, его выкупила фирма «Торговый Альянс» — всего за 315 тысяч рублей. Само предприятие — ООО «Волжский завод строительных материалов» — было признано несостоятельным (банкротом) в сентябре 2017 года, в отношении компании ввели процедуру конкурсного производства, которую продлили до декабря 2021 года.

Согласно протоколу на торги заявились два участника. Помимо «Торгового Альянса» одним из потенциальных покупателей был Игорь Зейбельт, барнаульский предприниматель, работающий в строительной сфере. По данным из открытых источников, компания Зейбельта «не отвечает на требования налоговой» (он владелец ООО «Промитей» — именно так, с ошибкой, называется его фирма), «операции по счетам приостановлены».

Но и компания «Торговый Альянс» покупала бренд BIKTON не для себя. На сайте Центра дистанционных торгов можно увидеть бегущую строку с рекламой этой компании, оказывающей «агентские услуги на торгах». Услуги эти могут оказываться как для компаний, у которых нет времени на покупку, либо тех, кто не желает раньше времени «светиться». При этом формально компания фактически не вела операционной деятельности с 2017 по 2019 годы, зафиксировав небольшую выручку в 2020 году в размере 3,1 млн рублей (и прибыль в 268 тысяч после убытка в 2019 году в размере 4,3 млн).

На фоне банкротства у бренда BIKTON остается негативный репутационный шлейф. Фото: mirkupit.ru

Владелец и руководитель «Торгового Альянса» Александр Волобуев является председателем ликвидационных комиссий Зеленодольского и Мензелинского РАЙПО, он также руководил банкротством и распродажей ряда других татарстанских компаний (среди них и «Альметьевский горпищекомбинат»).

По мобильному телефону «Торгового Альянса» корреспонденту «Реального времени» ответил представитель компании, отказавшийся представиться или назвать реального покупателя логотипа: «У нас так дела не делаются».

Как «ВЭБ» рискнул и проиграл

На фоне банкротства у бренда BIKTON остается негативный репутационный шлейф. Как писала газета «Реальное время», завод BIKTON или «Волжский завод строительных материалов» — производитель газобетонных блоков и стеновых панелей, построен в Волжске (Марий Эл) — был инвестиционным проектом совладельца и основателя сети магазинов «Еврокаскад» Наиля Бикмуллина. «Внешэкономбанк» выступал единственным кредитором строительства этого предприятия «с нуля».

Займы на возведение завода брались еще в 2008 году. Но уже к 2016 году, за 8 лет с момента открытия кредитных линий ВЭБом, производитель газобетонных блоков и стеновых панелей успел выплатить лишь половину кредита. Помешало, по словам Наиля Бикмуллина, общее падение рынка стройматериалов:

— Три года назад мы давали 115 процентов к мощностям, а сейчас, грубо говоря, лишь 60 процентов. Отсюда вырастает себестоимость, нет маржинальности. Просто надо переждать тяжелые времена, — рассказывал он «Реальному времени».

Выплате кредита помешало, по словам Наиля Бикмуллина, общее падение рынка стройматериалов. Фото: bikton.ru

В августе 2016 года ВЭБ инициировал процедуру банкротства «Волжского завода строительных материалов». Поручителем по долгам BIKTON выступило аффилированное с ним ООО «Фирма «Еврокаскад». Но при сумме долга в 4,4 млрд рублей госкорпорации «ВЭБ.РФ» вернули от продажи производства менее 400 млн рублей.

BIKTON выкупили владельцы «Такснета»?

Заводом газобетонных блоков BIKTON с прошлого года владеет казанское ООО «ЗСМ «Волга Блок»». Сделка по покупке марийского предприятия была завершена 16 июня 2020 года. Предприятие купили у ГК «ВЭБ.РФ» всего за 395 млн рублей, хотя изначально банк имел претензии к нему на 3,2 млрд рублей, а сам завод был оценен в 1,128 млрд.

В «тело» покупки вошли завод по производству ячеистого бетона мощностью 360 тыс. куб. м в год, который изначально оценивали по рыночной стоимости в 479 млн рублей, административно-бытовой корпус, административное здание с КПП, производственный корпус, ряд других сооружений, разнообразная коммунальная инфраструктура, земельные участки на правах аренды, транспорт и другое оборудование.

Компания «Волга-Блок» прописана в Казани на ул. Клары Цеткин, 10. Наполовину принадлежит АО «Глэра» Рината и Энже Гареевых, создателей ЗАО «Такснет», — бывшего разработчика систем электронного документооборота и электронной отчетности, также выпускавшего сертификаты электронной подписи (на рынке с 2001 года, позиционировалась «как один из немногих оставшихся независимых операторов ЭДО со своим удостоверяющим центром»).

Предприятие купили у ГК «ВЭБ.РФ» всего за 395 млн рублей. Фото: mari-el.gov.ru

В конце июля 2020 года состоялась сделка, в ходе которой собственником ЗАО «Такснет» стала группа компаний «СКБ Контур» — российская компания по разработке программного обеспечения для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием, входит в тридцатку самых дорогих компаний Рунета и оценена в $657 млн.

Ринат и Энже Гареевы в 2007 году учредили не только «Такснет», но и «Центр дистанционных торгов» — площадку, на которой «Торговый Альянс» рекламируется как агент на торгах. Там же прошли торги и по продаже бренда BIKTON.

Несколько дней назад завод «Волга-Блок» зарегистрировал на себя и товарный знак детища Наиля Бикмуллина. По данным Роспатента, правообладание на наименование «BIKTON/ БИКТОН» распространяется до 24 сентября 2029 года.

У компании ООО «ЗСМ «Волга Блок» не лучшие финансовые показатели за прошлый год. Выручка в размере 400 млн рублей на фоне возросших почти в семь раз убытков, которые составили 733 млн рублей.

На запрос «Реального времени» в компанию ООО «Завод строительных материалов «Волга Блок» с вопросами о покупке бренда BIKTON ответ пока не поступил. Он будет опубликован по получении.

Сергей Афанасьев