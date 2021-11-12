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Санобработка и вакцинация vs COVID-19

16:00, 12.11.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Как работает общественный транспорт Казани в условиях пандемии

Санобработка и вакцинация vs COVID-19

10 ноября Роспотребнадзор по РТ начал проверки предприятий по исполнению постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации от коронавируса. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом вакцины до 8 ноября, вторым — до 6 декабря и отстранить от работы не привитых или не переболевших за последние полгода сотрудников. Сегодня на одной из таких проверок в казанском ПАТП-2 побывали представители СМИ.

Видео: Камиль Исмаилов

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