Санобработка и вакцинация vs COVID-19
Как работает общественный транспорт Казани в условиях пандемии
10 ноября Роспотребнадзор по РТ начал проверки предприятий по исполнению постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации от коронавируса. Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом вакцины до 8 ноября, вторым — до 6 декабря и отстранить от работы не привитых или не переболевших за последние полгода сотрудников. Сегодня на одной из таких проверок в казанском ПАТП-2 побывали представители СМИ.
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