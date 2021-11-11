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«ШАЯН ТВ» — три года

18:00, 11.11.2021 2

Как детский телеканал отметит свой день рождения

«ШАЯН ТВ» — три года
Фото: Ринат Назметдинов

Завтра в эфире «ШАЯН ТВ» пройдет праздничный концерт, посвященный дню рождения детского телеканала. В программе «ШАЯН балачак» — яркие номера, выступления победителей проектов «Сәйлән» и «БиюBattle» и премьеры клипов. На сцену вместе с юными исполнителями выйдут суперзвезды татарской эстрады: Ришат Тухватуллин, Айгуль Хайри, Данир Сабиров и многие другие. О том, как шла подготовка к концерту, — видеорепортаж «Реального времени».

Видео: Камиль Исмаилов
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