«Мы не можем жить в постоянном страхе. Надо менять повестку нашей жизни»
Вакцинированные сотрудники ТГК-16 о решениях поставить прививку, сомнениях и желании ревакцинироваться
С 10 ноября в республике начались проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников от COVID-19. В числе отраслей, чьи сотрудники должны привиться в обязательном порядке, есть и энергетика. Как проходит этот процесс в АО «ТГК-16» — в материале «Реального времени».
93% вакцинированных
Как сообщили на предприятии, все меры, препятствующие распространению коронавируса, были приняты с самого начала пандемии. Чтобы позаботиться о здоровье сотрудников, еще в феврале 2021-го ТГК-16 запустила масштабную прививочную кампанию. Организована вакцинация персонала в здравпунктах предприятия. В поствакционный период решением руководства работникам предоставляется по одному выходному дню после каждого этапа прививки.
Регулярно ведется работа информационного характера. Были организованы выездные встречи с врачами при поддержке Минздрава РТ, на которых работники могли задать любые вопросы, касающиеся страхов и беспокойства в связи с вакцинацией.
Результат масштабной работы — коллективная вакцинация в ТГК-16 составляет 93%.
«Искренне не понимаю людей, которые боятся вакцинироваться»
Мы поговорили с первыми участниками вакцинации, которые, к слову, сейчас уже собираются ревакцинироваться.
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Эдуард Галеев генеральный директор АО «ТГК-16»
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Думаю, именно личный пример руководства порой может помочь принять решение о вакцинации другим сотрудникам. Поэтому, как только появилась возможность сделать прививку, я сразу же одним из первых поставил вакцину. Хотелось показать людям, что это безопасно и очень важно.
К тому же до этого я перенес ковид со всеми его «прелестями». Такого никому не пожелаю. Естественно, сомнений по поводу вакцинации не было. Считаю российскую школу вакцинации прямой наследницей советской. Она является одной из самых сильных в мире.
Прививку перенес нормально. Вечером поднялась небольшая температура, но к утру уже все прошло, и я снова был в строю. Второй компонент вакцины прошел незаметно для организма. Как только количество антител пойдет на спад, сразу же пройду ревакцинацию.
Вакцинироваться от коронавирусной инфекции крайне важно. Это как вопрос личной безопасности, так и вопрос коллективного иммунитета. Только создав коллективный иммунитет, можно разорвать цепочку передачи вируса от одного к другому и остановить пандемию как общественно опасное явление.
Мы не можем жить в постоянном страхе от того, что в мир пришла новая инфекция, — под этим флагом прошли 2020-й и уже 2021 год. Надо менять повестку нашей жизни: и радостей в ней достаточно, и задач стоит много. Кроме вакцинации, другого способа избавиться от этих проблем нет.
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Александр Васильцов заместитель главного инженера Казанской ТЭЦ-3
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У меня очень плохая реакция на прививку от гриппа. Поэтому морально я был готов к тому, что поствакционный период может быть нелегким. За меня сильно переживала супруга. Говорила: «Куда ты идешь, вакцина еще не опробована». Тем не менее я решился. Хотелось показать пример персоналу станции.
На удивление побочных эффектов не было. Единственное, после обоих этапов на следующий день была сонливость. Через полгода я уже ревакцинировался. И снова перенес хорошо.
Хочу посоветовать всем, кто боится ставить вакцину: меньше читайте интернет! Вакцинация — это сегодня данность и необходимость. Только вместе мы можем создать коллективный иммунитет. Привейтесь, если нет противопоказаний. Болеть ковидом гадко, проверено.
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Рузиля Мубаракшина заведующая здравпунктом Нижнекамской ТЭЦ-1
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На вакцинацию я решилась уже в ноябре 2020-го. Прошлой осенью перенесла пневмонию и очень тяжело восстанавливалась. Ковид-центры были переполнены, лекарств в аптеках не найти. Было очень страшно. В тот момент я дала себе слово: как только появится вакцина, пойду и поставлю прививку.
Родственники поддержали мое решение. Все же я медик. И если решилась на этот шаг, значит, досконально изучила вопрос.
Не сказать, что этапы вакцины дались мне легко. После первого компонента понизилась температура и упало давление. По ощущениям — будто находилась на Северном Полюсе, так сильно мерзла. После второго этапа, наоборот, чувствовала себя как в Африке — поднялась температура. Несмотря на это, собираюсь ревакцинироваться. Других способов поддерживать высокий уровень защитных антител я не вижу.
Настоятельно всем советую вакцинироваться. Не нужно читать непроверенные источники и слухи в интернете. Они лишь усиливают страхи и добавляют психологические барьеры. У нас три вида вакцин. Можно подобрать подходящую под состояние иммунной системы именно вам.
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Алмаз Латыпов начальник ПТО ТГК-16
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Осенью прошлого года я переболел ковидом. Сама болезнь прошла в относительно легкой форме: без высокой температуры и поражения легких. Но даже несмотря на это, больше подобных ощущений я бы в жизни не хотел испытать. Именно поэтому, как только появилась возможность привиться от ковида, сразу записался в список на вакцинацию.
Зимой «Спутник» еще не был массово опробован и результаты исследований не фигурировали широко в СМИ. Тем не менее на вакцинацию шел осознанно. Решимости добавляло желание защитить родных и близких, понимание важности коллективного иммунитета. Ну и хотелось доказать всем в окружении, что наша вакцина безопасна.
К вакцинации особо не готовился. А после не ощутил никаких побочных эффектов. Была незначительная боль в месте укола, но она быстро прошла. Страшно не было. Друзья и знакомые, конечно, пытались поселить во мне сомнения, отговорить. Помню, даже говорили что-то про чипирование и эксперимент над человечеством. Я ко всему отнесся с юмором.
Искренне не понимаю людей, которые боятся вакцинироваться. Ведь сам вирус намного страшнее. Каждый день он уносит тысячи человеческих жизней. Конечно, вакцина не гарантирует стопроцентной защиты, но значительно облегчает течение болезни, так как организм уже готов противостоять вирусу.
Сейчас я планирую ревакцинироваться. Считаю, что это необходимость в новых реалиях. Только получив достаточный уровень коллективного иммунитета, мы сможем наконец вернуться к прежней жизни: без масок, QR-кодов и с возможностью свободно передвигаться по миру.
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Виталия Шаронова начальник ОПК ТГК-16
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Для меня важно знать, что я сделала все, чтобы риск заболеть был минимален. Поэтому даже вопроса не возникало: вакцинироваться или нет. Вакцинация — это способ избежать заболевания, защитить себя, коллектив, семью от вируса. Бояться необходимо последствий, которые при заболевании COVID-19 глубоко поражают сердечно-сосудистую систему и влияют на работоспособность организма в целом.
Вакцинировалась в первую очередь для здоровья своей семьи, пожилых родителей. Их шансы перенести заболевание крайне низки по сравнению с молодыми. Кроме того, очень опасны последствия заболевания, которые могут проявиться некоторое время спустя. Очень тяжелый период восстановления организма после перенесенного заболевания ковидом.
Зимой отношение к вакцинации только формировалось. Я доверяю мнению врачей, думаю, что риски негативных последствий во время вакцинации минимальны.
После первого этапа прививки был дискомфорт, но незначительное время. Работая с коллективом ТГК-16 в части вакцинации, я инициировала предоставление отгула работникам на следующий день после вакцинации. Крайне благодарна, что руководство поддержало нас. Это существенно помогло персоналу пройти поствакционный период в комфортных условиях.
Ревакцинируюсь ли? Конечно, если уровень антител начнет снижаться. К счастью, на предприятии организована сдача анализов на наличие антител к коронавирусной инфекции.
Каждому хочется сказать, что вакцинация — осознанный выбор. Я призываю не пускать этот вопрос на самотек. Не отмахивайтесь и не откладывайте в долгий ящик. Есть сомнения? Обратитесь к компетентному мнению врачей. Обсудите свои страхи, предположения, сомнения. И если нет существенных препятствий, вакцинируйтесь как можно скорее. Государство тратит огромные средства и силы на профилактические меры по вакцинации, на борьбу с пандемией в целом. Нам предоставлена уникальная возможность и созданы все условия для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и благополучии. Проявите сознательность, ответственность и сделайте правильный выбор — провакцинируйтесь!
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Сергей Паймин ведущий инженер ПТО ТГК-16
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У меня разумный подход к прививкам вообще: стабильно вакцинируюсь от гриппа и в принципе выступаю за то, чтобы ставить все необходимые вакцины вовремя. Еще один аргумент — я верю в отечественную школу разработки и производства вакцин. К тому же у наших ученых были годы наработок в тропической медицине, и эти наработки позволили быстро произвести на их основе вакцину от «короны».
Вакцинация — мое обдуманное и взвешенное решение. Особо никого не посвящал в свои планы, чтобы не было разных обсуждений. Знала только супруга, и она меня поддержала, а позже сама последовала моему примеру.
Перед уколом ничего особо не предпринимал. И так стабильно стараюсь следить за своим здоровьем, пью витамины. После прививки было недомогание, ночью поднялась температура, но на следующий день отпустило. Второй этап прошел без побочных эффектов.
Психологически мне стало легче, но бдительность не потерял: по-прежнему соблюдаю все меры безопасности. Сейчас у меня сохраняется большое количество антител, но как только они пойдут на спад, сразу же ревакцинируюсь.
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Алексей Кудряшов главный специалист группы по реализации инвестиций Нижнекамской ТЭЦ-1
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Делать вакцину было совершенно не страшно. Не было ни сомнений, ни внутренних барьеров. От решения меня особо никто не отговаривал, но слышал разные мнения от знакомых и друзей, что лучше не надо. Правда, эти аргументы были не убедительны.
Вакцину перенес нормально. Из побочных эффектов — небольшое головокружение после второго компонента. После того как поставил прививку, стало легче психологически. В обязательном порядке пройду ревакцинацию. Не хочу заболеть или заразить своих близких.
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Справка
По последним данным, в Татарстане 1 710 821 человек привит хотя бы одним компонентом вакцины. Действуют 170 прививочных пунктов, некоторые из которых работают круглые сутки. С начала пандемии выявлено почти 33 тыс. заболевших. Умерло 1 078 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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