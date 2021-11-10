«Мы не можем жить в постоянном страхе. Надо менять повестку нашей жизни»

Думаю, именно личный пример руководства порой может помочь принять решение о вакцинации другим сотрудникам. Поэтому, как только появилась возможность сделать прививку, я сразу же одним из первых поставил вакцину. Хотелось показать людям, что это безопасно и очень важно.

К тому же до этого я перенес ковид со всеми его «прелестями». Такого никому не пожелаю. Естественно, сомнений по поводу вакцинации не было. Считаю российскую школу вакцинации прямой наследницей советской. Она является одной из самых сильных в мире.

Прививку перенес нормально. Вечером поднялась небольшая температура, но к утру уже все прошло, и я снова был в строю. Второй компонент вакцины прошел незаметно для организма. Как только количество антител пойдет на спад, сразу же пройду ревакцинацию.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции крайне важно. Это как вопрос личной безопасности, так и вопрос коллективного иммунитета. Только создав коллективный иммунитет, можно разорвать цепочку передачи вируса от одного к другому и остановить пандемию как общественно опасное явление.

Мы не можем жить в постоянном страхе от того, что в мир пришла новая инфекция, — под этим флагом прошли 2020-й и уже 2021 год. Надо менять повестку нашей жизни: и радостей в ней достаточно, и задач стоит много. Кроме вакцинации, другого способа избавиться от этих проблем нет.