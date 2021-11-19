День в истории: Рыжиков в открытом космосе, крупнейшее наводнение в Сант-Петербурге и Тевтонский орден

Чем примечательна дата 19 ноября?

Сегодня, 19 ноября, в России поздравляют с праздником представителей ракетных войск и артиллерии, а также чествуют работников стекольной промышленности, в мире — Международный мужской день. В разные годы и столетия в эту дату был основан Тевтонский орден, открыт остров Пуэрто-Рика, в Польше открылся первый драматический театр, а в Мадриде — музей Прадо, произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение, советские войска начали контрнаступление под Сталинградом. Родились в этот день русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ Михаил Ломоносов, российский мореплаватель, руководитель первого русского кругосветного путешествия Иван Крузенштерн, один из основоположников эмбриологии и физиологии Александр Ковалевский, советский политический деятель Михаил Калинин, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Александр Новиков, индийский политический деятель Индира Ганди. Умерли французский композитор Франц Шуберт, немецкий и британский инженер, изобретатель Карл Сименс, польско-американский биохимик, который ввел понятие витамин, Казимир Функ, советский кинорежиссер Леонид Гайдай, писатель-фантаст Борис Стругацкий. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Орден главе Конституционного суда РТ, закон о доходах

19 ноября 2015 года Госсовет Татарстана принял законопроект, который запрещает вносить изменения в акты о доходах до принятия бюджета. Парламентарии пришли к такому решению для того, чтобы не возникало путаницы в бюджетных процессах. Так, принятый законопроект запрещает вносить в конституционный орган нормативные правовые акты о налогах и сборах, а также нормативные правовые акты, которые регулируют бюджетные правоотношения, изменяющие доходы бюджетов, до внесения в республиканский парламент законопроекта о бюджете на следующий год.

В Татарстане в 2018 году огласили результаты референдумов по самообложению. Так, итоговая явка составила 68,87%. Отдали свой голос свыше 565 тысяч человек. Референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися — в шести поселениях (годом ранее местные референдумы не состоялись в 14 поселениях). Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводились по 12 одномандатным избирательным округам. Участие в голосовании приняли 2,2 тыс. человек, а итоговая явка составила 61,74%. Выборы признали состоявшимися: партия «Единая Россия» получила 10 мандатов, кандидаты-самовыдвиженцы — два мандата.



Фото: buinsk.tatarstan.ru

В 2019 году глава Конституционного суда Татарстана Фархат Хуснутдинов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Его наградил президент республики Рустам Минниханов. Награду присудили за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу. Фархат Хуснутдинов находится на посту председателя КС РТ с 2014 года. Также он является Заслуженным юристом республики, судьей первого квалификационного класса и Юристом года — 2018 в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина». Хуснутдинов имеет множество и других государственных наград.

А в прошлом году космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков впервые совершил выход в открытый космос. Вместе с российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым он провел там шесть часов. Главной задачей была замена панели системы терморегулирования старейшего модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря». Однако открыть люк гермоконтейнера не удалось. У татарстанца было особое задание — осмотреть снаружи станции место, где в «Звезде» была обнаружена трещина, и снять его на видео, но он ничего не заметил. Сергей Рыжиков родился в 1974 году в Бугульме. Он является 121-м космонавтом России (СССР), Героем Российской Федерации (2018) и Почетным гражданином Бугульминского района Татарстана.

Крупнейшее наводнение в Санкт-Петербурге и драма «Борис Годунов»

В 1824 году в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории наводнение. Сам город славится подобными явлениями, в память о них установлено немало памятных досок. Например, за всю свою историю Санкт-Петербург был затоплен более 330 раз. Однако наиболее крупное произошло 19 ноября 1924 года. Уровень воды в Неве поднялся на 421 см выше ординара. Для сравнения: наводнение с подъемом воды свыше 300 см считается катастрофическим. В результате наводнения и сильного ветра обрушились стены домов, были сорваны крыши зданий, а некоторые деревья были вырваны с корнем. В дальнейшем это происшествие нашло отражение в знаменитой поэме Александра Пушкина «Медный всадник».

Репродукция: wikipedia.org

В 1825 году поэт закончил работу над исторической драмой «Борис Годунов». Произведение посвящено эпохе правления Годунова в период с 1598 по 1605 год и появлению Лжедмитрия I. Пушкин писал драму под влиянием чтения «Истории государства Российского». Полностью ее опубликовали в в 1830 году, а поставили на сцене лишь в 1866 году. До этого момента постановка драмы находилась под запретом. С цензурными корректировками «Бориса Годунова» поставили в 1870 году на сцене Мариинского театра артистами Александринского театра. К слову, произведение стало переходным звеном в творчестве Пушкина от романтизма к реализму. Причем оно увидело свое воплощение не только на сцене, но и во множественных экранизациях, первая из которых датируется 1907 годом.

В 1919 году в Петрограде был создан Дом искусств. Инициатором выступил русский писатель, поэт и прозаик Максим Горький. Он управлялся Высшим советом, в который входили Анна Ахматова, Аким Волынский, Евгений Замятин и другие известные писатели. Главной задачей дома были организация тематических вечеров, концертов, выставок и издание книг. Заведение просуществовало до 1923 года. Несмотря на свою непродолжительную историю, Дом искусств отразился в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль», в воспоминаниях Корнея Чуковского, Всеволода Рождественского, Михаила Слонимского и других авторов. Сам Чуковский называл дом местом, где все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют и бездельничают.

Фото: nasledie-rus.ru

А в 1933 году в Ленинграде основали Новый театр. Его создала группа артистов, состоящая из Ксении Куракиной, Романа Рубинштейна, Михаила Розанова, Александра Жукова и других. Объединение возглавлял режиссер Исаак Кролль. Театр основали в доме бывшей Голландской церкви на Невском проспекте. На открытии провели спектакль по пьесе Александра Островского «Бешеные деньги». Через три года в театре произошел пожар, и он переехал в театральное здание Павловой на Троицкой улице. В 1937 году Кролля уволили и его сменил выдающийся актер и режиссер Борис Сушкевич, он прививал труппе мхатовские традиции. Он же привел в театр новое поколение артистов, выпускников Ленинградского театрального института. В 1953 году заведение переименовали в Ленинградский театр имени Ленсовета, сегодня — это Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета. Театр расположен на Владимирском проспекте. Художественным руководителем является актриса театра и кино Лариса Луппиан. В репертуаре множество постановок, например, «Три сестры», «Гамлет» и «Дядя Ваня».

Основание Тевтонского ордена и открытие острова Пуэрто-Рико

В 1190 году был основан Тевтонский орден — это германский духовно-рыцарский военный орден. Его девиз — «Помогать — Защищать — Исцелять». Его история берет начало в Палестине во время Третьего крестового похода. Тогда немецкие паломники учредили около сирийской крепости Акры госпиталь для больных и раненных земляков. Также есть версия, что его основали немецкие купцы: они создали братство, целью которого являлась помощь бедным и больным соотечественникам. А в феврале 1191 года Папа Римский Климент III учредил «Германское братство Святой Марии в Иерусалиме», которое в 1198 году за успехи немецких крестоносцев было преобразовано из госпиталя в духовно-рыцарский орден во главе с капелланом Конрадом. Свой закат после насыщенной истории орден встретил в 1809 году, однако его восстановили в 1834 году в Австрии. Он до сих пор существует в Германии в виде малочисленной церковной организации.

Здание Германского ордена в Вольфрамс-Эшенбахе. Фото: wikipedia.org

В 1493 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своем втором путешествии в Новый Свет открыл остров Пуэрто-Рико (находится в Карибском море). В тот момент остров был заселен индейцами, они называли себя таино. Сам путешественник назвал его Сан Хуан де Баутиста. Испанцы начали колонизировать остров только в 1508 году. Так, с острова Гаити прибыл испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон, основал город Капарра и стал первым губернатором острова. Позже город перенесли на небольшой остров у побережья, который назвался Пуэрто-Рико (с испанского «богатый порт»). Сегодня в государстве говорят на английском и испанском языках, в нем живут 3,1 млн человек.

В 1969 году пилотируемый космический корабль «Аполлон-12" осуществил вторую в истории посадку на Луну. В составе экипажа находились американские астронавты Чарльз Конрад, Ричард Гордон и Алан Бин. Задачей полета являлся сбор образцов лунного грунта, фотографирование на поверхности Луны, установка научных приборов и другое. На небесном теле астронавты провели более 31 часа. Возвращение на Землю прошло успешно. К слову, первая высадка людей на Луне прошла незадолго до этого — в июле того же года. Так, командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. А вот третья высадка произошла только через два года — 5 февраля 1971 года. Как и в предыдущие разы, свои следы на спутнике Земли вновь оставили американцы.

Фото: NASA

В 1978 году произошло массовое самоубийство членов секты «Храм народов». Погибли 918 человек. Религиозное движение было основано в 1955 году Джимом Джонсоном. Членам секты он распространял послание, в котором сочетались элементы христианства с коммунистическими и социалистическими идеями, а также акцент на расовом равенстве. Незадолго до самоубийства в Джонстаун (Гайана), где пребывала коммуна, прибыл американский конгрессмен Лео Райан, который расследовал заявления о жестоком обращении в Храме народов. Его сопровождали дипломаты и журналисты. Позднее неизвестные открыли огонь по группе, был убит в том числе и Лео Райан. Существует версия, что расстрел организовал сам Джонсон. В тот же вечер лидер секты приказал собранию выпить напиток со вкусом винограда, смешанный с цианидом. Некоторые родители перед этим убили своих детей. В общей сложности погибли 276 детей.