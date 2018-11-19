В Татарстане на референдумах по самообложению явка составила около 69%

В Татарстане на референдумах по самообложению граждан проголосовали более 565,6 тыс. человек — явка составила 68,87%.

Референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися — в 6 поселениях. В 2017 году местные референдумы не состоялись в 14 сельских поселениях, сообщили в ЦИК РТ.



Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводились по 12 одномандатным избирательным округам в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском и Сармановском районах. На них проголосовали 2,2 тыс. человек — явка составила 61,74%.

Выборы признаны состоявшимися по всем 12 одномандатным избирательным округам. Партия «Единая Россия» получила 10 мандатов, кандидаты-самовыдвиженцы — два мандата.

Напомним, что 18 ноября в республике прошли дополнительные выборы и местные референдумы по самообложению. Наблюдатели от движения «Голос» и сторонники оппозиционера Алексея Навального распространили информацию о вбросах, которые якобы произошли в Нурлатском, Лаишевском и Пестречинском районах Татарстана. Однако эта информация не подтвердилась.