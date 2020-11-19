Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков впервые совершил выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели шесть часов. По данным Центра управления полетами, сначала они проверили герметичность выходного люка модуля «Поиск».

Главной задачей была замена панели системы терморегулирования старейшего модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря». Однако открыть люк гермоконтейнера, в котором находилась новая панель, не получилось. В результате в ЦУПе сказали поставить обратно старую панель на модуль, а гермоконтейнер вернуть в модуль «Поиск».

Отметим, что у Сергея Рыжикова было особое задание — осмотреть снаружи станции место, где в «Звезде» была обнаружена трещина, и снять его на видео, однако он ничего не заметил.

Сергей Рыжиков является уроженцем Бугульмы. Для Рыжикова это второй полет к МКС — первый он совершил в октябре 2016 — апреле 2017 года.