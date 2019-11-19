Минниханов наградил главу Конституционного суда РТ орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Конституционного суда РТ Фархата Хуснутдинова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награда присуждена «за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу, говорится в указе, опубликованном на сайте главы РТ.

Ранее Минниханов наградил орденом «Дуслык» генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

Справка

Хуснутдинов Фархат Гусманович родился 18 ноября 1964 года в д. Б. Кукмор Кукморского района Рес­публики Татарстан.



В 1992 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение», в 2014 году — Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «Психология».



В 1987—1989 гг. — лаборант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.



В 1989—1993 гг. — юрисконсульт Республиканской аптечной базы предприятия «Фармация», молодежного объединения «Смена», малого предприя­тия «Астат».



В 1993—2000 гг. — младшие юридические должности, заведующий информационно-правовым бюро в Министерстве юстиции Республики Татарстан.



В 2000—2003 гг. — помощник генерального директора по юридическим вопросам ОАО «Татэнерго».



В 2003—2005 гг. — директор АНО «Третейский энергетический суд».



В 2005—2006 гг. — помощник премьер-министра Республики Татарстан — руководитель секретариата премьер-министра Республики Татарстан.



В 2006—2010 гг. — руководитель секретариата премьер-министра Республики Татарстан.



В 2010—2011 гг. — управляющий делами президента Республики Татарстан.



В 2011—2014 гг. — советник председателя Совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим».



В декабре 2014 года Государственным советом Республики Татарстан избран судьей и утвержден председателем Конституционного суда Республики Татарстан.



Заслуженный юрист Республики Татарстан (с 2016 г.).



Судья первого квалификационного класса (с 2014 г.).



Юрист года — 2018 в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина».



Член Ассоциации юристов России (с 2015 г.). Президент Филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан. Председатель казанской общественной организации «Кукморское землячество» (с 2015 г.), Почетный гражданин Кукморского муниципального района (с 2017 г.).



Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медалью Респуб­лики Татарстан «За доблестный труд» (2010 г.), медалью «За укрепление боевого содружества» (2011 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», медалью «За заслуги перед обществом» (2014 г.), медалью «150 лет судебной реформы в России» (2015 г.), памятной медалью «Казанский юридический институт МВД России», знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан» (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).



Поощрен Благодарственным письмом президента Республики Татарстан (2009, 2011 гг.), Благодарностью президента Республики Татарстан (2014 г.), Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации (2019 г.), Благодарственным письмом уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан (2019 г.).