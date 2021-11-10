В Храме всех религий появится мечеть

Ильгиз Ханов обещает, что это будет самый красивый зал комплекса

Фото: Максим Платонов

В Храме всех религий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией будет построен татарский зал в виде мечети с прозрачным атриумом, который станет жемчужиной этого уникального проекта. После него Ильгиз Ханов, продолживший дело брата Ильдара, планирует создавать и языческий зал. Специально для «Реального времени» он провел экскурсию по храмовому комплексу, показал почти готовый буддийский зал и зал индуистского бога Шивы, который откроется через месяц. Самое удивительное, что художник в одиночку, на собственные средства тянет проект, начатый братом.

Как в резиденции Далай-ламы

После смерти Ильдара Ханова его брат продолжает строительство Вселенского храма. Он не только восстановил все сгоревшее имущество, включая картины художника, но и возвел новые пристрои. Ильгиз Мансавеевич подчеркивает, что Храм всех религий — это не культовое сооружение, рассчитанное на проведение обрядов, его цель — показать людям внутреннее убранство, атрибуты различных религий и верований, элементы культуры разных народов.

На очереди — открытие буддийского зала. Работа над ним стартовала прошлой зимой. Сейчас в нем осталось завершить отделку алтаря и, как говорит Ханов, «сделать небеса» — установить над ним деревянные балки со светильниками на потолок. Помещение получилось очень ярким и богато декорированным. Потолок украшен росписью и мозаикой, примыкающий к нему гипсовый фриз — орнаментом и нишами с золочеными фигурками Будды.

Работа над буддийским залом стартовала прошлой зимой

За красными колоннами с резными капителями находятся алтарь с фигурой самого Будды, застывшим в позе лотоса, и предметы культа. Над входной дверью расположена полка с семью фигурами собак — животных, особо почитаемых в буддизме. Предусмотрено и место для випассаны (медитации).

— Такого зала нет даже в Тибете! Я взял за образец резиденцию Далай-ламы в Лхасе, где неоднократно бывал. Для того, чтобы так сделать, надо очень много учиться. Я сам удивляюсь, как мы сумели все это воплотить, — говорит художник.

Помогали Ханову создавать все это великолепие за рекордные полгода художники не из Казани. По его словам, на местные силы рассчитывать не приходится.

Я взял за образец резиденцию Далай-ламы в Лхасе, где неоднократно бывал. Для того, чтобы так сделать, надо очень много учиться. Я сам удивляюсь, как мы сумели все это воплотить

Зал Шивы



Параллельно идет работа над залом Шивы. На данный момент в нем сделана внутренняя отделка: круглые колонны с мозаикой, на полу — белый и сине-голубой керамогранит, символизирующий две ипостаси индуистского бога — разрушение и созидание. Потолок и стены помещения будут украшены изображениями, над которыми работает алтайский художник с казанскими корнями Андрей Шинарев (в творческой среде известный как Андрей Шкипер). В свое время он вместе с Ильгизом Хановым расписывал стены казанского Петропавловского собора. В Храме всех религий Шинарев делал зал Кришны, а в марте этого года здесь же прошла выставка его картин. Его дочь, живущая в Москве, делает витражи для этого (и не только) зала.

Помещение имеет прикладной характер, в нем можно будет заниматься йогой, которую практикует Ильгиз Ханов. Для этого предусмотрены специальные раздевалки, из которых по лестнице можно будет спуститься в зал.

Потолок и стены помещения будут украшены изображениями, над которыми работает алтайский художник с казанскими корнями Андрей Шинарев (в творческой среде известный как Андрей Шкипер)

В целях экономии средств в некоторых помещениях комплекса вместо росписи на стены наносятся готовые распечатанные на холсте принты, выглядящие как фрески. Такая техника позволяет работать довольно быстро: зал Шивы Ханов планирует открыть для посетителей уже через месяц.

— Я все делаю быстро. Еще 3 месяца назад не было этого сооружения, — показывает на стены помещения художник.

По его признанию, он встает в 5 утра и принимается за работу, которая не останавливается ни на один день. Причем Ханов не только придумывает архитектурный проект и разрабатывает дизайн помещений, но и сам кладет кирпич, выполняет разные строительные работы.

В Храме всех религий Шинарев (на фото — справа) делал зал Кришны, а в марте этого года здесь же прошла выставка его картин

Стеклянные фасады с видом на Волгу

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией Ханов строит татарский зал, который будет имитировать внутреннее убранство мечети. Он считает, что это будет самое красивое место во всем комплексе. В нем будет три яруса колонн с капителями, выполненными в виде нескольких рядов лепестков из белой керамики, которые сейчас изготавливаются на заказ в Санкт-Петербурге. Стены украсят изразцы, заказанные в Москве. Еще она фишка проекта — атриум с высоким куполом, символизирующим величие Аллаха, под который сейчас установлено монолитное основание. Купол снаружи будет украшен керамическими элементами, а изнутри — мозаикой из национальных орнаментов татар, башкир, марийцев, чувашей, символизирующей единение народов.

Татарский зал, как принято в мечетях, будет разделен на женскую и мужскую половины.

Следующий на очереди — славянский или языческий зал. Хозяин храма считает его создание знаковым, так как все памятники славянского зодчества были уничтожены.

— Будет огромный шар из титана или нержавейки, лежащий как яйцо, полностью стеклянный фасад, выходящий на Волгу, и представлено искусство языческих народов — чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев, — делится он планами.

Строительство продолжается на собственные деньги художника

Параллельно с отделкой новых залов добавляются элементы в уже существующие. Например, в католическом зале появились новые витражи с католическими орденами, которые делал сам Ильгиз Ханов. В иудейском зале должны установить ковчег завета с ангелами, держащими скрижали Моисея, на которые пока не хватает средств.

Требуется помощь

Самое удивительное, что строительство продолжается на собственные деньги художника. Из-за ограниченности бюджета (ведь надо еще и содержать здание) все идет не так быстро, как хотелось бы.

— Я сдаю квартиру в Москве, моя пенсия и по 100 рублей, что мы собираем с экскурсий — вот все мое «состояние», — признается хозяин комплекса.

Правда, на зал Шивы 1 млн рублей дал меценат из Индии, приезжавший в Казань. Ему так понравилось увиденное, что он предложил свою финансовую помощь, если художник создаст зал Шивы. Но такие подарки — скорее исключение.

— Все дается непросто. Помогать — никто не помогает. Мне очень трудно, потому что меня здесь никто не понимает. Нужна помощь — финансовая, моральная. Люди, приезжающие из Москвы, Питера, Екатеринбурга — в шоке от такой красоты. Они на колени становятся. А здесь даже министр культуры не был! — сетует Ханов.

Если грамотно распорядиться хотя бы мэру города, здесь можно сделать клондайк

Он признается, что давно бы уехал обратно в Москву, но его держит желание закончить проект, начатый братом.

После того, как власти оборудовали парковку возле здания, сюда стали активнее ездить организованные группы туристов. В день их число доходит до 2 тысяч. Но, как отметил художник, половина из них осматривает храм только снаружи, не заходя внутрь. Объясняют это нехваткой времени: расписание составлено так плотно, что иначе они не успеют осмотреть Раифский монастырь. Соответственно, половина средств идет «мимо кассы».

— Если грамотно распорядиться хотя бы мэру города, здесь можно сделать клондайк. Франция, Италия живут за счет туризма, а такого нет ни там, ни там. А у нас это есть. Каждый зал — жемчужина. И надо-то — совсем ничего, — говорит художник.

1 / 68 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов