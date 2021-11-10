В Храме всех религий появится мечеть
Ильгиз Ханов обещает, что это будет самый красивый зал комплекса
В Храме всех религий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией будет построен татарский зал в виде мечети с прозрачным атриумом, который станет жемчужиной этого уникального проекта. После него Ильгиз Ханов, продолживший дело брата Ильдара, планирует создавать и языческий зал. Специально для «Реального времени» он провел экскурсию по храмовому комплексу, показал почти готовый буддийский зал и зал индуистского бога Шивы, который откроется через месяц. Самое удивительное, что художник в одиночку, на собственные средства тянет проект, начатый братом.
Как в резиденции Далай-ламы
После смерти Ильдара Ханова его брат продолжает строительство Вселенского храма. Он не только восстановил все сгоревшее имущество, включая картины художника, но и возвел новые пристрои. Ильгиз Мансавеевич подчеркивает, что Храм всех религий — это не культовое сооружение, рассчитанное на проведение обрядов, его цель — показать людям внутреннее убранство, атрибуты различных религий и верований, элементы культуры разных народов.
На очереди — открытие буддийского зала. Работа над ним стартовала прошлой зимой. Сейчас в нем осталось завершить отделку алтаря и, как говорит Ханов, «сделать небеса» — установить над ним деревянные балки со светильниками на потолок. Помещение получилось очень ярким и богато декорированным. Потолок украшен росписью и мозаикой, примыкающий к нему гипсовый фриз — орнаментом и нишами с золочеными фигурками Будды.
За красными колоннами с резными капителями находятся алтарь с фигурой самого Будды, застывшим в позе лотоса, и предметы культа. Над входной дверью расположена полка с семью фигурами собак — животных, особо почитаемых в буддизме. Предусмотрено и место для випассаны (медитации).
— Такого зала нет даже в Тибете! Я взял за образец резиденцию Далай-ламы в Лхасе, где неоднократно бывал. Для того, чтобы так сделать, надо очень много учиться. Я сам удивляюсь, как мы сумели все это воплотить, — говорит художник.
Помогали Ханову создавать все это великолепие за рекордные полгода художники не из Казани. По его словам, на местные силы рассчитывать не приходится.
Я взял за образец резиденцию Далай-ламы в Лхасе, где неоднократно бывал. Для того, чтобы так сделать, надо очень много учиться. Я сам удивляюсь, как мы сумели все это воплотить
Зал Шивы
Параллельно идет работа над залом Шивы. На данный момент в нем сделана внутренняя отделка: круглые колонны с мозаикой, на полу — белый и сине-голубой керамогранит, символизирующий две ипостаси индуистского бога — разрушение и созидание. Потолок и стены помещения будут украшены изображениями, над которыми работает алтайский художник с казанскими корнями Андрей Шинарев (в творческой среде известный как Андрей Шкипер). В свое время он вместе с Ильгизом Хановым расписывал стены казанского Петропавловского собора. В Храме всех религий Шинарев делал зал Кришны, а в марте этого года здесь же прошла выставка его картин. Его дочь, живущая в Москве, делает витражи для этого (и не только) зала.
Помещение имеет прикладной характер, в нем можно будет заниматься йогой, которую практикует Ильгиз Ханов. Для этого предусмотрены специальные раздевалки, из которых по лестнице можно будет спуститься в зал.
В целях экономии средств в некоторых помещениях комплекса вместо росписи на стены наносятся готовые распечатанные на холсте принты, выглядящие как фрески. Такая техника позволяет работать довольно быстро: зал Шивы Ханов планирует открыть для посетителей уже через месяц.
— Я все делаю быстро. Еще 3 месяца назад не было этого сооружения, — показывает на стены помещения художник.
По его признанию, он встает в 5 утра и принимается за работу, которая не останавливается ни на один день. Причем Ханов не только придумывает архитектурный проект и разрабатывает дизайн помещений, но и сам кладет кирпич, выполняет разные строительные работы.
Стеклянные фасады с видом на Волгу
К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией Ханов строит татарский зал, который будет имитировать внутреннее убранство мечети. Он считает, что это будет самое красивое место во всем комплексе. В нем будет три яруса колонн с капителями, выполненными в виде нескольких рядов лепестков из белой керамики, которые сейчас изготавливаются на заказ в Санкт-Петербурге. Стены украсят изразцы, заказанные в Москве. Еще она фишка проекта — атриум с высоким куполом, символизирующим величие Аллаха, под который сейчас установлено монолитное основание. Купол снаружи будет украшен керамическими элементами, а изнутри — мозаикой из национальных орнаментов татар, башкир, марийцев, чувашей, символизирующей единение народов.
Татарский зал, как принято в мечетях, будет разделен на женскую и мужскую половины.
Следующий на очереди — славянский или языческий зал. Хозяин храма считает его создание знаковым, так как все памятники славянского зодчества были уничтожены.
— Будет огромный шар из титана или нержавейки, лежащий как яйцо, полностью стеклянный фасад, выходящий на Волгу, и представлено искусство языческих народов — чувашей, мордвы, удмуртов, марийцев, — делится он планами.
Параллельно с отделкой новых залов добавляются элементы в уже существующие. Например, в католическом зале появились новые витражи с католическими орденами, которые делал сам Ильгиз Ханов. В иудейском зале должны установить ковчег завета с ангелами, держащими скрижали Моисея, на которые пока не хватает средств.
Требуется помощь
Самое удивительное, что строительство продолжается на собственные деньги художника. Из-за ограниченности бюджета (ведь надо еще и содержать здание) все идет не так быстро, как хотелось бы.
— Я сдаю квартиру в Москве, моя пенсия и по 100 рублей, что мы собираем с экскурсий — вот все мое «состояние», — признается хозяин комплекса.
Правда, на зал Шивы 1 млн рублей дал меценат из Индии, приезжавший в Казань. Ему так понравилось увиденное, что он предложил свою финансовую помощь, если художник создаст зал Шивы. Но такие подарки — скорее исключение.
— Все дается непросто. Помогать — никто не помогает. Мне очень трудно, потому что меня здесь никто не понимает. Нужна помощь — финансовая, моральная. Люди, приезжающие из Москвы, Питера, Екатеринбурга — в шоке от такой красоты. Они на колени становятся. А здесь даже министр культуры не был! — сетует Ханов.
Если грамотно распорядиться хотя бы мэру города, здесь можно сделать клондайк
Он признается, что давно бы уехал обратно в Москву, но его держит желание закончить проект, начатый братом.
После того, как власти оборудовали парковку возле здания, сюда стали активнее ездить организованные группы туристов. В день их число доходит до 2 тысяч. Но, как отметил художник, половина из них осматривает храм только снаружи, не заходя внутрь. Объясняют это нехваткой времени: расписание составлено так плотно, что иначе они не успеют осмотреть Раифский монастырь. Соответственно, половина средств идет «мимо кассы».
— Если грамотно распорядиться хотя бы мэру города, здесь можно сделать клондайк. Франция, Италия живут за счет туризма, а такого нет ни там, ни там. А у нас это есть. Каждый зал — жемчужина. И надо-то — совсем ничего, — говорит художник.
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