История с распродажей в «Динамо» еще не закрыта? Но, возможно, «Ак Барсу» эта сделка на пользу не пойдет

Казанцам необходимо усиление, а Валиуллину возможность компенсироваться за летнюю селекцию

Прошедшую хоккейную неделю можно смело окрасить в бело-голубые и красно-зеленые цвета. Все новостные ленты и телеграм-каналы заняли «Динамо» и «Ак Барс», которые якобы были готовы к сделке всего сезона. Информация пока не подтвердилась, и каждая из команд осталась при своих проблемах — казанцы недоукомплектованы, а «Динамо» в огромных долгах. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему история с обменом Шипачева еще не закрыта, почему звезды москвичей сами не желают перебираться в «Ак Барс» и как эта сделка могла бы помочь «оправдаться» генеральному менеджеру «Ак Барса».

Что ж ты, «Динамо», сдало назад?

Не единожды и даже не дважды повторяли журналисты вопрос об усилении казанской команды после очередного поражения, а Дмитрий Квартальнов согласно кивал и заявлял, мол, ну да, усиление нам очень нужно. Ищем мы, ищем. На дворе уже ноябрь и первый перерыв на Евротур, а в «Ак Барсе» как не было новичков, так и нет.

Разговоры от боссов «Ак Барса» шли в первую очередь об иностранных хоккеистах — мол, ждем, когда станет понятно, кто свободен в Северной Америке. Но, во-первых, политика с «открытием новых имен» для лиги пока работает плохо, а тут еще «бабахнуло» прямо под носом, в «Динамо».

В московском клубе проблемы с долгами, и, по информации хоккейных инсайдеров, там якобы искали возможность разгрузить зарплатную ведомость. На продажу «Динамо» будто бы готовили своих лидеров — нападающих Вадима Шипачева и Станислава Галиева, а также защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана. И естественно, «Ак Барс» с его свободной «подушкой» под потолком зарплат быстро стал основным претендентом как минимум на двоих хоккеистов — в оборону и в нападение. Более того, переговоры об обмене Вадима Шипачева казанцы начали еще до того, как информация просочилась на публику.

Дмитрий Квартальнов согласно кивал и заявлял, мол, ну да, усиление нам очень нужно. Фото ak-bars.ru

— «Ак Барс» уже готов был договориться по компенсации, но сделка по каким-то причинам сорвалась, — говорил во вчерашнем прямом эфире хоккейный инсайдер Алексей Шевченко. — По понятным причинам. «Динамо» сначала хотело Галимова, который не обменивается. Потом еще ходили разговоры про Воронкова. Я не могу подтвердить эту информацию, но знаю, что это могло быть, потому что «Динамо» сдало назад <…> Можно же любые условия поставить, чтобы сделку закончить на стадии переговоров.

Однако вскоре разговоры об избавлении от лидеров пресек гендиректор «Динамо» Михаил Тюркин, а день назад подключился и президент московского клуба Виктор Воронин.

— Спешу успокоить всех болельщиков — никаких обменов с участием наших лидеров, включая капитана команды, не планируется. Вадим Шипачев — это не просто лидер динамовцев и главная звезда лиги. Это опытный игрок и мастер, который помогает нашим молодым хоккеистам становиться лучше и сильнее, — говорил Воронин.

Война за власть и влияние в «Динамо» может пойти «Ак Барсу» на пользу. История с Шипачевым еще не закрыта

Очевидно, что такой резкий разворот событий говорит о том, что в команде есть две противоборствующие стороны. Одни считают, что нужно распустить всех лидеров и идти дальше по старой схеме — за счет работяг и жесткого тренера. В 2012 и 2013 годах же срабатывало. Другие, судя по всему, против. А иначе как еще объяснить эти манипуляции на манер «хочу — не хочу» от московского клуба?

За избавление от дорогостоящего актива, судя по всему, выступает советник президента Андрей Сафронов, назначенный лишь 1 октября. По информации инсайдера Алексея Шевченко, Сафронов уже заявлял хоккеисту, что обменяет того, и ведет постоянное давление на хоккеиста. Однако, судя по тому, что первые боссы «Динамо» выступили с опровержением, его позицию разделяют не все.

За избавление от дорогостоящего актива, судя по всему, выступает советник президента Андрей Сафронов. Фото: Twitter

— Вчера Сафронову дали по рукам, дескать, Шипачев не обменивается, чуть отстранили от команды — его не было в победной раздевалке. Нет, это не мир, это небольшое перемирие. Если бы Сафронова убрали бы с поста советника и объявили бы об этом, то можно было бы сказать: в «Динамо» все наладилось.



Но. Ничего в «Динамо» не закончилось. Там есть единственный вариант разрешения конфликта. Один из этих людей — либо Шипачев, либо Сафронов — покинет клуб, — утверждает Шевченко

Информацию, что историю с Вадимом Шипачевым еще нельзя считать завершён ной, подтверждают еще несколько источников. С другой стороны, а надо ли это «Ак Барсу»?

Шипачев сам не горит желанием ехать в «Ак Барс» к Квартальнову

Во-первых, у тех же Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова в контрактах прописаны пункты, запрещающие обмен без их согласия. Они легко могут встать в стойку и запретить обменивать себя в ту или иную команду. «Ак Барс» с его, скажем прямо, специфическим тренером не выглядит предпочтительным вариантом ни для одного хоккеиста-креативщика. Шипачев таковым как раз является.

А учитывая, как Вадим боролся за свое сохранение в «Динамо» в подковерных войнах (мы ведь с вами прекрасно понимаем, откуда у того же Шевченко инсайды о том, что говорит и как общается с хоккеистами в раздевалке Сафронов), хоккеист не очень то и хочет куда-либо переезжать. В Москве его все устраивает: зарплата шикарная, игрового времени предостаточно, любовь болельщиков тоже присутствует. Осуждать игрока за борьбу вне льда — каждый решает свои вопросы как может. Важное другое — нападающий совсем не горит желанием ехать в «Ак Барс».

«Ак Барсу» в общем-то особо нечего предложить «Динамо». Фото ak-bars.ru

Для чего казанской команде хоккеист, который был обменен с применением давления и против воли? Уже ни для кого не секрет, что российские хоккеисты не слишком охотно едут под руководство нынешнего наставника «Ак Барса». У него в команде с творческим подходом к хоккею особо не разгуляешься. Работать, сменяться и еще раз работать.

Во-вторых, «Ак Барсу» в общем-то особо нечего предложить «Динамо». Своих неприкосновенных Дмитрия Воронкова, Артема Галимова или Тимура Билялова казанцы отдавать и сами не готовы.

При этом очевидно, что на «обходную» схему (когда хоккеист не соглашается ни на какие обмены, пока его не выставят на драфт отказов, а другая команда забирает его бесплатно) Шипачев в такой ситуации тоже не пойдет. Насиженное место ему покидать резона нет.

Звезды «Динамо» могли бы стать «доводом» Валиуллина, завалившего летнюю селекцию

Между тем проблемы с составом у «Ак Барса» не решаются. Большинство «Ак Барса» составляет ниже 13%. Игроки к творчеству не предрасположены, а точнее не слишком в него умеют.

Выстреливший вдруг в одном матче и забивший четыре гола в игре с «Автомобилистом» Джордан Уил сегодня выдается как невероятный успех.

— Для Джордана это должно быть нормально, не очень часто так надо забивать, но мы его и брали для таких вещей. Чтобы игрок помогал команде, в нужные минуты проявлял себя, это всегда нужно, — говорил после матча Квартальнов.

Выстреливший вдруг в одном матче и забивший четыре гола в игре с «Автомобилистом» Джордан Уил сегодня выдается как невероятный успех. Фото ak-bars.ru

Канадский игрок креативного плана имел на своем счету всего одну шайбу до поединка с екатеринбуржцами, и, очевидно, такой выстрел в исполнении Уила будет использоваться как прикрытие и довод перед генеральным спонсором за не слишком удачно проведенную селекционную работу летом и весной.

Очевидно, что новая политика генменеджера Марата Валиуллина — искать для лиги новые имена за океаном, а не скупать хоккеистов, чьи возможности известны, — себя не слишком оправдала. Поэтому наверняка Валиуллин будет стараться не делать лишних рискованных движений. Забрать уже готовых забивных звезд лиги — дело куда менее опасное. Так что наверняка в «Ак Барсе» все еще надеются и держат ситуацию на контроле. Другой вопрос, настолько ли это безопасная сделка, учитывая специфику тренерского штаба «Ак Барса»?