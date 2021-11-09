Бизнес-аккаунт дня: казанский мастер головных уборов и мягких игрушек

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 190-я

Эксклюзивные головные уборы, елочные и мягкие игрушки, изготовленные собственноручно, предлагает жительница Казани Мария Чигасова. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Теплая мастерская для больших и маленьких

Создание бренда Miss Ch.M. — это еще одна история о том, как декретный отпуск стал периодом творческого развития, которое переросло в дополнительный заработок. Ухаживая за первым сыном Мирославом, Мария Чигасова стала вязать мягкие игрушки и головные уборы, шарфы и прочие аксессуары — для взрослых и детей.

Этому бизнес-увлечению почти шесть лет — за это время у рукодельницы родился второй сын Крис. Свободного времени стало меньше, но Маша продолжает вязать на заказ. Так, еще в сентябре начала создавать новогодние украшения и игрушки — атрибуты грядущих праздников.

Сегодня аналитический разбор страницы рукодельницы в Instagram провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Цифры в описании цепляют взгляд пользователя

Шапка профиля. Ник профиля и имя профиля выбраны неудачно. Строки «Ник» и «Имя» работают по тому же принципу, как при поиске вашего сайта в Google и Яндекс — в них нужно использовать конкретные слова, по которым будут искать ваши товары.

Непонятно, что именно использовано в качестве ника. Так как его обычно упоминают в постах, сторис, то нужно, чтобы выбранный ник был понятным и легко запоминающимся. В качестве имени выбрано собственное имя. В этом случае также существует минимальная вероятность, что через поиск на профиль придут новые заказчики и подписчики.

Аккаунт продает вязанные аксессуары и игрушки. Соответственно, их и нужно указывать в имени. В связи с этим рекомендуем заменить ник. Пока еще у профиля немного подписчиков, и это можно сделать безболезненно для трафика. В том случае, когда у аккаунта уже много подписчиков, упоминаний, ссылок на внешних страницах, есть высокий риск потерять трафик.

Описание профиля тоже не соответствует бизнес-аккаунту. Оно должно отражать то, чем вы занимаетесь. Также в описании должно присутствовать УТП (уникальное торговое предложение). Желательно в него включить цифры, конкретные сроки (например, сроки изготовления, количество выполненных заказов и тому подобное). Цифры цепляют взгляд пользователя и останавливают на себе его внимание.

Работаете ли вы только по Казани или же есть доставка в другие города? Геолокацию указывают в нике или в имени, если нужно ограничить территорию продажи товаров. Если вы отправляете ваш товар в любую точку мира, то локация, конечно, не важна. Можно указать местонахождение производителя в адресной строке. Отлично, что вы дарите эмоции, но к продажам это не имеет отношения. Обязательно включите призыв к действию, например такой — «переходите по ссылке и оформляйте заказ».

Аватар не рабочий — по нему совершенно неясно, о чем этот аккаунт. Можно использовать фото товара или графическое изображение. Оформите аватар и обложки актуального в едином стиле. Не пишите на аватаре и на обложках — текст не читается.

Акцент на качество и безопасность изделий

Про хайлайтс. Над этим разделом тоже стоит поработать. Здесь должна быть информация, которой не хватило в описании профиля для принятия решения о покупке. В данный момент этой информации просто нет, за исключением раздела «наличие». Сад вообще не имеет никакого отношение к аккаунту — это контент для личного профиля. Сделайте папки с информацией, как сделать заказ, а отдельные папки с аксессуарами или с игрушками будут для пользователей удобны при выборе товара, не придется смотреть всю ленту.

У аккаунта подписок больше, чем подписчиков. Стратегия набора подписчиков строилась на основе стратегии взаимных подписок, а она не является эффективной — не факт, что подписчики в данном случае станут вашими покупателями. У коммерческих профилей подписок должно быть минимальное количество. Поэтому почистите подписки. Делайте это по правилам «Инстаграма», чтобы не попасть в бан.

В ленте фото в целом сочетаются по цвету. Рекомендуем чередовать фото по ракурсам и планам. В «Инстаграм» много аналогичных профилей ваших коллег. Для того чтобы ваша лента отличалась, создайте шаблоны для постов.

После прочтения текстов к фото остается впечатление, что автор работает не системно, а больше по настроению. У пользователей может возникнуть опасение, что они не получат свой заказ в срок. Лучше больше дать информации об изделиях, о материале, из которого они связаны. Сделайте акцент на качество и безопасность. Дайте информацию, как ухаживать за изделиями.

