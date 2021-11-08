В Казани, наконец, решили застраивать территории «комплексно» — с дорогами, детсадами и больницами

Перед застройщиками поставят задачу создать более самодостаточные территории, рассказал главный архитектор города, — магнитом станут новые магистрали

Казань потратит почти 15 млрд рублей на дорожные стройки — главным образом на магистрали. Это позволит воплотить в жизнь амбициозные планы по «комплексной застройке» юга, запада и востока столицы Татарстана. В отличие от прежних лет, когда отдельные ЖК были возведены без детсадов и больниц, теперь, как уверяют в мэрии, без мастер-планов и первоначальных проектов территории у магистралей, которые послужат «магнитом» для жилых комплексов, строители не выйдут. На сегодняшнем «деловом понедельнике» рассказали, что у Речного порта планируется среднеэтажная многофункциональная застройка, рядом с дорогой-дублером Горьковского шоссе — малоэтажная, а вдоль реконструированной трассы Казань — Боровое Матюшино предполагается ИЖС, но при этом опять же со всеми необходимыми социальными объектами. Как заявил мэр Ильсур Метшин, к казанским планам уже проявили интерес ряд российских девелоперов и «архитектурные бюро со всего мира».

8 миллиардов на магистрали

Главной темой «делового понедельника» стало масштабное строительство магистралей и «комплексные планы» застройки прилегающих к ним территорий. Как рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, городу на инфраструктуру в 2021 году выделили беспрецедентные средства в размере 14,7 млрд рублей, из них 8 млрд рублей потратят в том числе на Вознесенский тракт (он, к слову, появился в Генплане Казани еще в 1969 году). В 2021 году исполком Казани заключил контракт на строительство 6-полосной дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 3 км. В итоге там должно быть три подземных пешеходных перехода, два тоннеля и мост через железнодорожные пути. Этот участок должны сдать в 2023 году.

В рамках развития Большого Казанского кольца (БКК) продолжаются работы на улице Тихорецкой. При этом ведется капремонт старых инженерных сетей и монтаж новых. Как считают в мэрии, это позволит увеличить пропускную способность БКК и обеспечит транспортную связь жителей Приволжского района Казани и будущей жилой застройки в районе Речного порта с центром города.

Как рассказал Игорь Куляжев, городу на инфраструктуру в 2021 году выделили беспрецедентные средства в размере 14,7 млрд рублей. Фото kzn.ru

Куляжев отчитался и по строительству ключевой дорожной стройки столицы РТ: строительству дороги-дублера Горьковского шоссе. В 2020 году завершили строительство нитки от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км. Сейчас, несмотря на пандемию и «почти локаут», ведутся работы на четырехполосной дороге от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий — а это 5,5 км. Для этого исполкому пришлось выкупить до 300 земельных участков примерно за 275 млн рублей — только чтобы вынести и смонтировать 25 км инженерных сетей. Пока работы выполнены на 87%, ожидается, что сдадут эту часть дороги в 2022 году.

«Помните, до Универсиады мы мечтали о каком-то светлом коммунистическом будущем»

По программе «Наш двор» казанский исполком обещает в этом году построить 5 тысяч парковочных мест, поставить 2,5 тысячи энергосберегающих светильников и более 7 тысяч малых архитектурных форм. За два года, по словам Игоря Куляжева, было благоустроено 890 дворов общей площадью асфальтобетонного покрытия на 1,4 млн кв. метров.

— Этот год выдался особо ударным для дорожных работ, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Большие объемы средств позволили нам выполнить большой объем работ. Такие темпы позволят нам в ближайшем будущем привести в нормативное состояние все дороги Казани.

За два года, по словам Игоря Куляжева, было благоустроено 890 дворов общей площадью асфальтобетонного покрытия на 1,4 млн кв. м. Фото: Ринат Назметдинов

Как отметил градоначальник, во всех этих работах есть «логика»: начинаются они с капремонта жилых домов, затем в норму приводятся дворовые территории, потом прилегающие к ним дороги — а заканчивается это масштабным строительством уже магистралей. Метшин привел в пример комплексный ремонт на улице Чуйкова, «простой секрет» которого заключается в элементарном наличии средств — если не было бы денег, то не было бы и ремонта:

— Помните, до Универсиады мы мечтали о каком-то светлом коммунистическом будущем, чтобы Казань получала 5,5—6 млрд рублей [ежегодно] для того только, чтобы капитально ремонтировать все. Сейчас же, благодаря поддержке республики и нацпроекту «Безопасные качественные дороги», мы в 2021 году получили 14,7 млрд рублей — это абсолютный рекорд!

В Казани, наконец-то, решили застраивать территории «комплексно» — с дорогами, детсадами и больницами

Казань в настоящий момент развивается в западном, восточном и южном направлениях, рассказала на совещании главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, выступившая с ключевым докладом. Она заверила, что это развитие идет за счет «комплексного подхода», когда одновременно решаются вопросы транспортной инфраструктуры, инженерной подготовки и благоустройства. Напомним, что жители прилегающих к Казани поселков, ЖК которых были построены в последние годы, как раз жаловались и жалуются на отсутствие инфраструктуры. Судя по всему, в Казани их услышали, и теперь будут застраивать огромные территории в самой столице и поселках, только предварительно распланировав и спроектировав все необходимое.

По словам Тухватуллиной, именно строительство новых магистралей должно послужить «мощным толчком» для развития прилегающих территорий. Например, строительство Вознесенского тракта не только разгрузит Мамадышский тракт, улицы Ершова и Космонавтов, перегруженные транзитным потоком, но и поможет, «хоть и частично», решить больную проблему поселков Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольное, Вишневка, ЖК «Весна» и «Светлая долина».

По словам Тухватуллиной, именно строительство новых магистралей должно послужить «мощным толчком» для развития прилегающих территорий. Фото kzn.ru

Весной этого года параллельно со строительством магистрали разработали и утвердили генплан развития территорий в границах улиц Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя на 293 гектара. Тут запланировано построить 11 жилых комплексов на 38 тысяч казанцев, сразу с объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, а главное — школами, детсадами и одной поликлиникой (о чем ранее застройщики, к слову, даже не заботились). Мало того, казанские чиновники обещают эту новую застройку озеленить на 36 гектаров. По мысли проектировщиков, эта территория должна стать «местом притяжения» с комфортным жильем и «рабочими местами».

Отметим, впрочем, что о том, откуда возьмутся там новые рабочие места, Ильсияр Тухватуллина, увы, не сказала. И это тоже может лечь в «копилку» проблем новых ЖК и поселков, многие жители которых вынуждены ездить в Казань по утрам и вечером обратно («маятниковая миграция»), так как в самих поселках чаще всего работать попросту негде. Но в мэрии уверены, что новый проект сделает район «более самодостаточным».

У дублера Горьковского шоссе собираются построить малоэтажные дома

По такой же схеме обещают застраивать и прилегающие к Вознесенскому тракту территории, в частности ЖК «Седьмое небо». Главный архитектор Казани сообщила, что уже утверждены проекты планировки Ноксинского спуска, «Поселка офицеров». Проекты «Новое Вознесение», «Новое Вознесение — 2» и «Южный парк» пока в разработке. В центре Казани архитекторы в настоящее время разрабатывают проект планировки территории у Речного порта, ограниченной улицами Портовой и Меховщиков. На месте построят коммерческие здания общей площадью 1 млн кв. м, еще 1,5 млн кв. м придутся на жилую застройку.

— Здесь предполагается многофункциональная застройка, преимущественно средней этажности, в сочетании с высотными доминантами в ключевых градостроительных точках, — рассказала Ильсияр Тухватуллина. — Вдоль береговой зоны планируется создание непрерывной благоустроенной набережной протяженностью более 10 км.

Проектировщики озабочены проектом застройки территории, прилегающей к дороге-дублеру Горьковского шоссе, под названием «Экорайон». Фото tatarstan.ru

На западном направлении Казани проектировщики, в свою очередь, озабочены проектом застройки территории, прилегающей к дороге-дублеру Горьковского шоссе, под названием «Экорайон». Дорога, считают чиновники, во-первых, позволит активнее развиваться районам Куземетьево и Займище. Там планируют разместить малоэтажные дома, некую «рекреационную зону» и Центр развития профессионального детского и юношеского гольфа. Во-вторых, уже есть проекты планировки территорий «Военного городка — 32», Юдино и Адмиралтейской слободы.

«Перед застройщиками стоит задача создать более самодостаточные территории»

На южном направлении чиновники и проектировщики пытаются «локально» решить другую транспортную проблему — в частности, путем реконструкции дороги Казань — Боровое Матюшино. Здесь тоже одновременно со строительством дороги займутся застройкой территории — севернее Песчаных Ковалей, но уже не многоэтажными домами, а ИЖС вместе с социальными объектами. В планах и комплексная застройка зоны между ЖК «Времена года» и «Южный парк», также прилегающей к дороге Казань — Боровое Матюшино.

— Перед застройщиками стоит задача создать более самодостаточные территории, и поэтому они более творчески подходят к процессу, — отметила главный архитектор Казани. — Смотрят и на историю места, выявляют уникальные особенности территории, которые можно использовать для проектирования. Многие [застройщики] разрабатывают мастер-планы, прежде чем выходить на объекты.

Ильсур Метшин, комментируя масштабные проекты застройки, признался, что одних планов мало — нужны инвестиции. Тем не менее, по его словам, эти масштабные проекты комплексной застройки уже привлекают компании и специалистов со всего мира.

Ильсур Метшин, комментируя масштабные проекты застройки, признался, что одних планов мало — нужны инвестиции. Фото kzn.ru

— У нас сегодня большое число девелоперов, которые и из Москвы, и с Урала, и даже с Камчатки. Люди, которые заработали серьезные средства, теперь вкладываются в строительный бизнес в Казани, — заметил мэр города.

Метшин также отметил, что исполком поставил задачу привлекать «лучшие архитектурные силы страны и мира». По его словам, к реализации казанских проектов интерес сегодня проявляют многие архитектурные бюро мира — от США до Японии:

— Включая классическую нашу Англию, которая такая цитадель архитектурных бюро. Все принимают участие. Все желают реализовывать наши проекты.