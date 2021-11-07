5 профессий, которым не учат в вузах
Или как получить максимум от высшего образования
Любой сотрудник вуза, а тем более руководитель, не раз слышал о том, что в вузе учат «не тому», а некоторым профессиям не учат вообще. Это правда — новые профессии появляются почти каждый день, обучение в вузе длится минимум 4 года, а регулирование образования еще консервативнее. Будущему студенту и его родителям сложно угадать, что будет востребовано через 4 года — ведь даже крупным предприятиям сложно прогнозировать свою потребность в персонале на такой период, а у них объем информации о будущем отрасли намного больше, чем у школьников и их родителей. Но это не значит, что в вузе совсем не получится научиться новым и востребованным профессиям. Где и как им учиться, рассматривает в своей авторской колонке для «Реального времени» Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ. Она делает это на примере 5 топовых профессий сегодняшнего дня, про которые несколько лет назад мало кто слышал.
- Маркетинговый аналитик
Сегодня есть программы, которые готовят аналитиков для сферы маркетинга, но появились они относительно недавно. Поэтому нынешний студент, который может стать маркетинговым аналитиком, должен был поступить либо на маркетинговый профиль направлений, связанных с управлением и экономикой, либо на ИТ-направление и понять, что в анализе данных он хочет специализироваться на потребительских предпочтениях.
Наверное, в первом случае ему немного сложнее: хотя для поступления на экономические специальности и нужно сдать ЕГЭ по профильной математике, традиционно в вузах математическая подготовка экономистов ведется по облегченному принципу, а ведь она крайне необходима в работе. Поэтому будущему маркетинговому аналитику стоило внимательно слушать курсы математики и статистики, а его коллеге, поступившему на ИТ-специальность, — курс экономики.
- Инженер интернета вещей
Умная бытовая техника, умный дом — элементы, которые входят в нашу жизнь все чаще. Нас уже не удивляют повсеместные датчики движения или подстраивающиеся под световой день уличные фонари. Инженеры, проектирующие эти системы, три года назад должны были пойти либо на ИТ-специальности и сосредоточиться не только на изучении программирования, но и посвятить много времени «железу», либо поступить на приборостроение или радиоэлектронику в надежде, что на этих направлениях будет возможность изучить и программную часть этой техники.
Если смежная специализация не случилась, нынешнему третьекурснику сферы ИТ для карьеры в интернете вещей придется самостоятельно изучать датчики и микроконтроллеры.
- Дата-сайентист
В 2021 году вузы уже набирали студентов на это направление, но еще пять лет назад об аналитиках больших данных говорили только в ИТ-индустрии, и таких вакансий было немного.
Будущие аналитики данных учатся, как правило, на ИТ-специальностях, где они глубоко изучают технические инструменты анализа данных (например, языки R или Python). В то же время для дата-сайентиста важно умение не только обработать данные, но и четко поставить гипотезы, по которым данные будут собираться — а это уже навыки скорее из сферы логики или философии либо организации научной деятельности. А этому будущего айтишника традиционно почти не учат.
- Актуарий
Для того чтобы стать специалистом по расчету рисков, будущий актуарий должен был выбрать направление «экономика» или «статистика», овладеть математическим аппаратом, в первую очередь — теорией вероятностей и математическим моделированием, развить его при изучении эконометрики, а затем дополнить свои знания методами построения гипотез, то есть научным подходом.
И конечно, пройти практику в отделах управления рисками, предпочтительно — в банках и страховых компаниях, где накоплен наибольший опыт моделирования рисков. Однако найти такие возможности достаточно сложно, и осваивать практические азы профессии актуарию придется уже на рабочем месте.
- Методист онлайн-курсов
Учитывая скорость развития сегмента EdTech, методисты становятся одной из самых востребованных профессий. Теоретический базис для этой профессии получают в педагогических вузах, но при этом важно и понимание специфики онлайн-работы, а это, скорее, прерогатива ИТ-специальностей. Такой набор знаний и навыков достаточно сложно получить и в педагогическом вузе, и на ИТ-факультете университета.
Кроме описанных, в современном мире востребованы продакт-менеджеры, аналитики по информационной безопасности, тестировщики, UI/UX-дизайнеры, маркетинг-менеджеры, гейм-дизайнеры и множество других специальностей, которых вы не найдете в справочниках для поступающих в вузы. Не потеряться в этом многообразии можно только посмотрев на предметы, которые вы или ваши дети будете изучать — а по мере обучения требовать от преподавателей давать не только общие сведения, но и показывать, как работают современные инструменты выбранной сферы. Тогда образование поставит вчерашнего студента выше, чем его коллег, сформировавших только навыки на краткосрочных курсах. Хотя и они нужны будут всю жизнь, ведь почти любая выбранная сегодня профессия может через десять лет перестать существовать.
Фото: vse-kursy.com, extern-mos.ru, skillfactory.ru, norma.uz, ntinews.ru
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