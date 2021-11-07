5 профессий, которым не учат в вузах

Любой сотрудник вуза, а тем более руководитель, не раз слышал о том, что в вузе учат «не тому», а некоторым профессиям не учат вообще. Это правда — новые профессии появляются почти каждый день, обучение в вузе длится минимум 4 года, а регулирование образования еще консервативнее. Будущему студенту и его родителям сложно угадать, что будет востребовано через 4 года — ведь даже крупным предприятиям сложно прогнозировать свою потребность в персонале на такой период, а у них объем информации о будущем отрасли намного больше, чем у школьников и их родителей. Но это не значит, что в вузе совсем не получится научиться новым и востребованным профессиям. Где и как им учиться, рассматривает в своей авторской колонке для «Реального времени» Анна Свирина, проректор по науке и развитию Университета управления ТИСБИ. Она делает это на примере 5 топовых профессий сегодняшнего дня, про которые несколько лет назад мало кто слышал.