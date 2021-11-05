Российские клубы вновь на «голодном пайке»: итоги недели в еврокубках

«Зенит» вновь провалился в игре против гранда, а «Локомотив» почти вырвал победу в Стамбуле

Четвертый тур Лиги чемпионов был сыгран на днях и определил первых выходцев в плей-офф. «Ливерпуль» уверенно разобрался с мадридским «Атлетико», а Криштиану вновь принес очки «Юнайтед» своими результативными действиями. А вот питерский «Зенит» наоборот почти лишился шансов на выход в плей-офф после матча с «Ювентусом». «Локомотив» достойно сыграл вничью против турецкого «Галатасарая». Все самое интересное об этих матчах — в обзоре спортивной редакции «Реального времени».

«Спартак» не без труда берет важнейшее очко в Англии

Организационная оборона «Спартака» сегодня была диаметрально противоположна той, которую мы наблюдали на матче в Москве, который окончился со счетом 3-4. Тогда, если помните, были бенефис Патсона Даки, сделавшего покер. В этом матче видно, что тренерский штаб Руя Витории сделал большую работу над ошибками.

Оборона «Спартака» перекрыла кислород нападающим «Лестера», англичане лишись своих козырных забросов, которые безостановочно работали на матче в Москве. Особенно отметим Кофрие, которого так не хватало в прошлом туре. Бельгиец прекрасно играл позиционно и раз за разом выигрывал верховые единоборства. Виктор Мозес снова показал свой высокий класс. Да, иногда он может не дорабатывать в каком-то из эпизодов, позволять себе не возвращаться в оборону после перехвата соперника, однако его высокий КПД, что в домашнем матче против «Лестера», что в гостевом неоспорим. Вся голевая атака «Спартака» в этом матче началась именно с него, ею же нигериец и закончил, эффектно пробив головой в дальний угол.

Помимо Мозеса и Кофрие, хедлайнером игры стал вратарь Александр Селихов. После провальной игры Максименко в матче с «Зенитом» и пропущенных семи мячей было понятно, что Витория обязательно даст этому голкиперу шанс в еврокубках. И он не подвел — смотрелся одним из самых уверенных игроков на поле в этот вечер. И в игре на выходе, и на линии Селихов смотрелся более чем достойно, и даже в пропущенном «Спартаком» мяче нет ни капли его вины. Александр отбил важнейший пенальти на 76 минуте и подарил своей команде надежду хоть на какие-то в этой встрече.

Итог: «Спартак» добыл важнейшее очко в игре с «Лестером». Можно сказать, что он сыграл хорошо, особенно с учетом его нестабильного состояния в последнее время. Но по-прежнему остаются большие проблемы с реализацией моментов. Видно, что «красно-белые» могут играть интересно, вариативно в атаке. Но почему же не получается довести эти атаки до ума?

Самым показательным моментом в игре стал, разумеется, эпизод, связанный с Бакаевым и Жиго, когда вместо опаснейшей атаки получилась какая-то ерунда. Москвичам нужно работать над реализацией своих моментов, тем более что один из следующих соперников — «Легия», которая периодически имеет проблемы при игре в защите. От «Наполи» поляки пропустили четыре мяча и серьезно провалили второй тайм. Искренне надеемся, что «Спартак», так же, как и подопечные Лучано Спалетти, воспользуются ошибками польской обороны и добудут важнейшую для себя победу.

«Локомотив» демонстрирует хороший футбол, но набирает мало очков



«Локомотив» — пожалуй, единственная российская команда, игра которой меньше всего критикуется за последние годы в еврокубках. Жаль, что железнодорожникам который раз подряд попадается группа, в которой почти нечего ловить. В прошлом году, играя в Лиге Чемпионов, «Локо» сражался против таких грандов, как «Бавария», «Атлетико» и добротного «Зальцбурга». Хоть и занял он тогда четвертое место, но стыдно за его игру точно не было. Вот и сейчас «Локомотив» рискует повторить прошлогоднюю историю и провалиться позиционно, заняв все то же четвертое место в группе с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». И сценарий тот же: железнодорожники играют нормально, иногда даже на пике своих возможностей, но вот набрать очки никак не получается.

Вчерашняя игра с «Галатасараем» стала вновь показательной. Да, «Локомотив» провалил первую половину игры. Действовал очень грубо, чрезмерно высоко играл в обороне, за что периодически наказывался опасными атаками турков. Как следствие, в концовке первого тайма, на 43 минуте фланг Рыбуса и Рыбчинского полностью провалился.

Но были и плюсы. В первом тайме это, безусловно, был прессинг «Локо». Часто турки сталкивались с проблемами при выходе из обороны в атаку. Подопечные Фатиха Терима моментально накрывались на своей половине поля, когда разыгрывали мяч через центральных или фланговых защитников.

Фото: fclm.ru

Во втором тайме изменилась атака, особенно с выходом Федора Смолова. Он сменил Лисаковича, который провел неудачный первый тайм — передерживал мяч, тянул одеяло на себя и старался в одиночку решить эпизод. Федор в этом плане более командный игрок. Хорошую связку показали Марадишвили и Керк. Раз за разом во втором тайме техничный голландец прорывался по правому флангу в штрафную «Галатасарая». Гол, забитый «Локомотивом», был абсолютно закономерен: ведь до него уже были несколько опасных атак и неплохой по задумке штрафной Смолова. Да и мяч, забитый только вышедшим Камано, конечно, по большому счету сделал именно девятый номер «Локо». Федор прекрасно оттянул на себя всех защитников и оставил Камано одного на линии ворот. Тому оставалось лишь подставить ногу.

«Железнодорожники» умеют заводиться и бежать вперед после забитого мяча. Раз уж вспомнили прошлогоднюю Лигу Чемпионов, перенесемся в Москву, на матч с «Баварией». Когда забил Миранчук и сравнял счет, «Локомотив» вмиг забыл, что против них играют мюнхенцы — и побежал вперед забивать второй. То же было и в матче с «Галатасарем». Непонятно, как железнодорожники не забили на 88 минуте, в упор расстреливая Муслеру. Видимо, вновь включилось легендарное невезение «Локомотива». С «Баварией» матч тогда закончился 1-2 в пользу мюнхенцев. В этот раз турков тоже не удалось дожать, и матч закончился 1-1. Итог — достойная игра, но три очка в копилку положить не удалось.

«Зенит» и не рассчитывал на победу с «Ювентусом»

В недавнем нашем материале мы оптимистично говорили о том, что «Зенит» имеет хорошие шансы в игре на выезде против туринского «Ювентуса». Главные лидеры «Зенита» — Азмун, Малком, Барриос, Венделл и Клаудиньо — сейчас в хорошей форме и просто обязаны доставить массу неудобств «Старой синьоре». Тем более, что две своих последних игры в Серии А «Ювентус» откровенно провалил, проиграв «Венеции» и «Сассуоло», в то время как «Зенит» разнес в пух и прах сначала московский «Спартак» со счетом 7:1, а потом проехался катком по «Динамо» (4:1). Внушительная статистика, которая, конечно, обнадеживала многих перед матчем.



Для туринцев игра с «Зенитом» была принципиальной — им надо было выиграть в четвертый раз подряд и стопроцентно выйти в плей-офф. Неважно, с какого места, ведь сейчас у них другая задача — срочно исправить дела в чемпионате. В связи с этим практически вся итальянская пресса делала большой акцент на матче с «Зенитом».

Но с самого начала игры волнения в туринцах вообще не наблюдалось. Они с первых минут взяли игру в свои руки и, кажется, хотели разобраться с «Зенитом» за 15-20 минут. Правда, за первую четверть игры питерцы пропустили только один гол — от капитана Пауоло Дибалы.

Фото: fc-zenit.ru

«Ювентус» контролировал игру и демонстрировал хороший и качественный футбол, будто хотел тем самым заткнуть рты всем своим недоброжелателям. А у «Зенита» не получалось почти ничего. Все, на что он оказался способен в первую четверть матча — это проходы Мостового, Караваева или Сутормина по своим флангам. Добежать до углового флажка, прострелить, а дальше — авось, от ноги Де Лигта или Бонуччи мяч залетит в ворота. Забавно, но свой гол «Зенит» так и забил. Только помогла не нога, а голова Бонуччи. Итальянец нерасторопно подставился под мяч и закрутил его по какой-то невероятной траектории. 1-1 на табло к 28 минуте, уход на перерыв с тем же счетом — и вот вроде бы перевес «Ювентуса» по игре уже и не так заметен, и вновь проснулся оптимизм по отношению к игре «Зенита»...

Но второй тайм похоронил все надежды. Ничего, к сожалению, «Зенит» пока не может сделать, играя против клубов уровня «Ювентуса». Да, возможно, кто-то поспорит и скажет, что подкосил питерцев эмоционально перебитый Дибалой пенальти, однако после пропущенного мяча «Зенит» как будто заранее смирился с поражением. Хотя и всего-то шла 60 минута.



«Зенит» проиграл и, видимо, уже лишился даже гипотетических шансов на выход из группы. Вот уже шестой год подряд мы не увидим наших клубов в плей-офф ЛЧ. Остается надеяться, что питерцы уверенно обыграют «Мальме» и блеснут в предстоящей весенней Лиге Европы.

Возвращение великого «Ливерпуля» Клоппа

Прошлогодний сезон для болельщиков «Ливерпуля» выдался болезненным. В национальном чемпионате команда безоговорочно отдала чемпионство «Сити», а в еврокубке безнадежно проиграла мадридскому «Реалу», забив в двух встречах всего один раз. Постоянные травмы игроков заставляли Юргена Клоппа по ходу сезона постоянно ротировать состав. Но это — сезон прошлый. А сейчас «Ливерпуль» потихоньку набирает свои былые обороты и пока что более чем уверенно чувствует себя в сезоне. В чемпионате англичане идут вторыми, отставая от лондонского «Челси» всего на три очка, а в Лиге чемпионов вообще все прекрасно: четыре победы после четырех туров и солидная разница мячей — 13:5.

Несомненно, заслуга голевых достижений «Ливерпуля» сегодня — это все та же знаменитая тройка. Только теперь вместо Фирмино штампует мячи Диегу Жота, а помогают ему все те же Салах и Мане. В матче с «Атлетико» португалец вновь доказал, почему он круче Бобби прямо сейчас. Он резче и интереснее в завершающей стадии. Бразилец был ключевой фигурой в составе «Ливерпуля» последние годы, но ему уже 30, и последние месяцы его то и дело беспокоила задняя поверхность бедра, из-за чего он практически и остается всегда в запасе. Сейчас стиль игры Жоты очень похож на стиль Роберто. Диего отлично работает на опережение, и в матче с «Атлетико» он подтвердил это голом, когда своевременно освободился от защитника и опередил вратаря в ударе по мячу после подачи Трента.



Фото: uefa.com

Мохамед Салах проводит сейчас за «Ливерпуль» один из своих лучших сезонов в карьере. За 10 игр в АПЛ у него 10 голов и 6 передач. А за 5 игр в ЛЧ — 5 голов. В матче с «Атлетико» он раз за разом накручивал на своем фланге Эрмосо Марио, прокидывал мяч и легко уходил от защитника. Практически в стиле молодого Месси в 2010-х годах, который так же непринужденно крутил защитников, играя за «Барселону».



Роналду вновь спасает «Манчестер Юнайтед» в концовке

На протяжении последнего месяца Сульшера постоянно критикуют за сомнительную игру команды — и в АПЛ, и в ЛЧ. Да, у «Юнайтед» есть проблемы с игрой в прессинге, как например, в матче с «Ливерпулем», когда манкунианцы проиграли со счетом 0:5. Кроме того, Оле-Гуннар до сих пор не знает, кого ставить в основу атаки. У норвежца целая колода атакующих игроков (Марсиаль, Кавани, Санчо, Лингард, Гринвуд), которым нужно давать время играть. В связи с постоянной ротацией у МЮ иногда и рушится игра, ведь зачастую этим игрокам приходится играть не на своих родных позициях.

Но, несмотря на все проблемы, результаты неплохие — не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Манкунианцы идут в своей группе первыми, проиграв из-за ошибки Лингарда лишь «Янг Бойз» и имея в активе семь очков. Несомненно, ключевой фигурой для Юнайтед сейчас является Криштиану Роналду.

В матче с «Аталантой» португалец вновь добыл важнейшее одно очко для своей команды, не позволив итальянцам взобраться на первое место. Криштиану продемонстрировал свое главное футбольное качество — умение решить исход матча в свою сторону в тяжелейшие минуты игры. Будем честны, в обоих матчах с «Аталантой» «Юнайтед» был ничуть не сильнее итальянской команды. Ничьи в обеих играх были бы более справедливым результатом. Но Роналду блестяще умеет распоряжаться своими моментами. У него уже не та скорость и не та физическая сила как раньше. Но все так же прекрасно развито футбольное чутье, которое и позволяет добывать «Манчестер Юнайтед» такие важные и нужные очки.