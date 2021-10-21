У российских клубов все по-старому: почему «Спартак» и «Зенит» вновь без очков в еврокубках?

Причины двух обидных поражений российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Подошел к концу второй день третьего тура Лиги чемпионов и Лиги Европы. Московский «Спартак» принимал на своем поле английский «Лестер» и в яркой игре уступил со счетом 3-4. В свою очередь «Зенит» на «Газпром-арене» потерпел обидное поражение с минимальным счетом 0:1. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги прошедших матчей и отмечает ключевые моменты, помешавшие нашим командам набрать очки в копилку коэффициентов УЕФА на европейской арене. Почему у «Спартака» получились такие разные таймы, виноват ли Рассказов в итоговом поражении красно-белых, и почему несмотря на поражение выступление «Зенита» в ЛЧ внушает оптимизм. Подробнее — в итогах игрового дня.

«Спартак» опять «проспартачился». Два таких разных тайма в исполнении подопечных Витории

В одном из своих недавних видео известный российский комментатор Василий Уткин после матча «Спартак» — «Легия» предложил ввести в оборот спортивной лексики глагол «проспартачить», который имел бы значение отдать игру сопернику в самый ответственный момент. Тогда, если помните, московский клуб чудовищным образом отдал три очка полякам в самой концовке матча. Игра с «Лестером», безусловно, имеет совершенно другой характер: «Спартак» забил много мячей, показал умение играть в неплохой комбинационный футбол и преобразовывать удары в створ в голы (из четырех ударов в створ у «Спартака» три закончились забитыми мячами»).

Однако в конечном итоге результат все равно отрицательный, грустный. Столичная команда «проспартачилась» и сделала это в самой неприятной для себя форме: допустила глупейшие и примитивные ошибки в обороне. Если первый тайм получился на удивление оптимистичным и показал, что «Спартак» умеет создавать, а самое главное — реализовывать свои моменты, то второй напротив обнажил и без того лежащие на поверхности пороки — неумение выстраивать организационную игру в обороне и типичные ошибки игроков при опеке скоростных и резких нападающих.

В целом, игра «Спартака» для многих оставила неоднозначное и непонятное впечатление, как бы заезжено и банально это не звучало. И действительно, первый тайм московская команда отыграла более чем достойно. Сначала Соболев с помощью рикошета от полузащитника «Лестера» Сумаре отправил мяч в ближний угол ворот от Каспера Шмейхеля. После чего москвичи начали осуществлять довольно приятную игру в обороне.

Соболев с помощью рикошета от полузащитника «Лестера» Сумаре отправил мяч в ближний угол ворот от Каспера Шмейхеля. Фото spartak.com

У игроков «Спартака» не чувствовалось какого-то ощущения нервозности. Где нужно было выбить мяч — москивичи выбивали, где было необходимо жестко сыграть в отборе — делали это. На протяжении всего первого тайма лидеры «Лестера» Мэддисон и Тилеманс толком ничего не могли придумать изысканного, им просто-напросто перекрыли кислород защитники «Спартака», вот и оставалось и им только бить с линии штрафной, что они и делали, как например, на 12 или 16 минуте. Лишь изредка Патсону Дака удавалось забегать за спину Рассказову, будто завещая тот ужас, который он исполнит в действие в течение всего второго тайма.

Если же говорить о первом академическом часе, то ни он, ни Ихеаначо не представляли ничего опасного для защиты «Спартака» за исключением одного момента — разумеется, это забитый Патсоном Дакой на 45 минуте мяч.

Однако этот гол не казался предопределяющим, ведь, по сути, это был первый 100% момент «Лестера». Да, «Спартак» пропустил, но зато какой мяч забил за минуту до этого, когда Виктор Мозес в полной мере продемонстрировал, что он является топ-игроков по меркам нашего чемпионата. Сначала он в одиночку отобрал для себя мяч, а потом сместился в штрафную и выдал изумительную передачу на Ларссона, который изящно прошил Шмейхеля. Концовка первого тайма никак не предвещала то, что «Спартак» пропустит еще три в следующем тайме.

То, что произошло во второй половине игры, сложно описать, не используя обсценной лексики. Без сомнения, эффект гола под занавес первого тайма отстающей команды известен всем, и как он может мотивировать клуб на дальнейшие 45 минут. Однако то, насколько «Спартак» оказался не готов к «Лестеру» во втором тайме, выходит за рамки разумного. Патсон Дака похоже решил от лица всего замбийского футбола передать привет нашему. Таких подарков от защитников он не получал, наверное, никогда в своей профессиональной карьере, и речь сейчас не только о Николае Рассказове, который в этом матче играл персонально против Даки.

Патсон Дака похоже решил от лица всего замбийского футбола передать привет нашему. Фото spartak.com

В четырех пропущенных мячах виноват не только он, а вся линия обороны и тренерский штаб, готовивший защитников к этой игре. Все четыре мяча Патсон Дака забил, выбегая из-под Рассказова, который старался держать линию и свою зону вместо того, чтобы персонально и вплотную играть с игроком. Предполагалось, что «Спартак» будет делать акцент на искусственный оффсайд, что с одной стороны логично. Келечи Ихеаначо и Патсон Дака очень быстрые игроки, которых ни Жиго, ни Джикия, ни Рассказов не в силах будут догнать, значит, ловить их надо будет на грани оффсайда. Из всех трех защитников «Спартака» на линии вне игры умеет работать только Жиго, который своевременно выдвигался вперед.

А теперь главный вопрос: «Сколько раз Ихеаначо и Дака были в оффсайде?» За всю игру у «Лестера» было всего два положения вне игры. Провалился ли план Витории? Решайте сами, но что-то подсказывает очевидность ответа. Сам главный тренер красно-белых после игры заявил, что игра с «Лестером» была хорошая и в конце концов это не проигрыш 0:10. Думается, что фанаты «Спартака» не разделяют такого оптимистичного настроения, ведь их команда отдала очень важные очки и снова поставила себя в труднопреодолимое положение в группе.

Ошибки Рассказова перестают кого-то удивлять, но не только он виноват в поражении «Лестеру».

Футбол — игра командная и за поражение всегда отвечает тренер и одиннадцать человек на поле, однако зачастую в каждой игре так или иначе есть свои антигерои. Таковым в матче с «Лестером» стал Николай Рассказов. Безусловно, он не единственный, кто плохо сыграл в этом матче. Георгий Джикия продемонстрировал, что он не умеет играть в отборе позиционно и готов стелиться в подкат при любой удобной возможности. Эпизод с Рикарду, который был с Георгием 1 в 1, в этом плане был показательным.

Однако все же результативные ошибки Николая Рассказова перебили ошибки у 10 остальных игроков «Спартака» вместе взятых. Как под копирку были забиты четыре мяча Патсона Даки. Идет атака «Лестера»; в это время Рассказов всегда находится в полупозиции, он с опозданием выдвигается вперед, отчего рушится полностью искусственная линия оффсайда, после этого замбиец получает мяч и практически каждый раз выходит один на один с Максименко, закономерно реализуя момент.

Рассказов — игрок сугубо фланговый, который совершенно не обучен играть в центре обороны. Фото spartak.com

В течение всего матча было видно, что Рассказову некомфортно играть на этой позиции. Он вообще не центральный защитник по своему амплуа. Рассказов — игрок сугубо фланговый, который совершенно не обучен играть в центре обороны. До сих пор неясно, почему именно его решил поставить в основу Руй Витория. Да, дисквалифицирован Максимилиано Кофрие, получивший удаление в матче с «Наполи». Но отчего же не выпустить тогда вместо него Кутепова или Гапонова — профильных центральных защитников. С чем связан выбор Рассказова на этой игре, учитывая, что он играет впервые в этом месяце? Вопросов к Руи Витории много, а ответов очень-очень мало, но совершенно понятно одно, что Рассказов — это, на наш взгляд, не тот, кого нужно делать крайним в поражении «Спартака».

«Зенит» проиграл, но показал, что не боится играть с грандами

Уверены, что для многих болельщиков этот матч получился довольно-таки скучным. Минимальные 0-1 на табло, мало мастерских ударов и небольшое количество созданных действительно опасных моментов со стороны обеих команд. Однако этот матч стал показательным в одном очень важном вопросе: «Способен ли «Зенит» гипотетически претендовать на второе место в группе?».

Если помните, после жеребьевки многие спортивные аналитики сразу поставили «Зенит» на третье место в группе, оставив позади лишь скромный «Мальме». На первом месте был «Челси», а на втором расположился «Ювентус». Перед третьим туром расклад в группе был под стать прогнозу, за исключением того, что туринцы и «аристократы» поменялись друг с другом.

Безусловно, поражение в Петербурге для «Зенита» было крайне обидным. Нельзя сказать совершенно, что «Ювентус» наиграл на победу. На протяжении всего матча лидеры своих сборных на прошедшем ЕВРО 2020 Федерико Кьеза и Альваро Мората были незаметны и лишь изредка напоминали о себе ударами с линии штрафной. Досадный гол Деяна Кулушевски на 87 минуте испортил все приятное впечатление от, казалось, лежащего на ладошке, ничейного результата. Да, матч проигран, «Ювентус» с солидным отрывом и 9 очками идет на первом месте, а следом за ним грозный с Лукаку «Челси» с 6 очками, который вроде как не по зубам «Зениту».

И в матче с «Челси», и в матче с «Ювентусом» «Зенит» смотрелся точно не хуже. Фото fc-zenit.ru

Но все же давайте будем оптимистичны. «Зенит» показал, что не боится играть с европейскими грандами. И в матче с «Челси», и в матче с «Ювентусом» «Зенит» смотрелся точно не хуже. Да, возможно, кто-то скажет, что и «аристократы», и «старая синьора» играли не в полную силу. Однако, думаю, это не повод нивелировать все старания «Зенита».

Самые интересные игры питерцев в ЛЧ будут в ближайшие месяцы, и пора ноябрь-декабрь ознаменуется мощными матчами, в которых и «Ювентус», и «Челси» будут выступать в полную силу. Тогда и можно будет сделать вывод, насколько отличаются классом эти команды от российского клуба. Ну а пока повода для негативной демагогии нет. «Зенит» выступает в ЛЧ неплохо, хоть и не добивается нужного результата.

Что позитивного можно отметить сейчас в «Зените»?

Во-первых, сейчас у «Зенита» четко сформировался костяк очень качественных и эффективных бразильцев, демонстрирующие свой класс на протяжении нескольких матчей в ЛЧ. Барриос, на наш взгляд, был лучшим в составе питерцев в игре против «старой синьоры». Вилмар отлично выжигал центр, самоотверженно боролся и стелился в подкаты. Венделл практически всегда интересно развивал атаки и очень переживал, когда не удавалось быстро перейти из обороны в атаку. Эпизод с Дзюбой в середине второго тайма — прямое тому подтверждение, как сильно мотивирован в результате Венделл. Клаудиньо и Малком, в целом, открытия для многих в этом сезоне. Их связка смотрится на очень высоком уровне, и именно на них делает ставку Семак, ставя их по противоположным флангам из матча в матч, добавляя к ним в центр Дзюбу или Азмуна

Во-вторых, «Зенит» демонстрирует сейчас весьма неплохой организационный футбол. Безусловно, игра еще далека до идеала, очень плохая реализация, однако та же самая статистика говорит сама за себя. В матче с «Ювентусом» «Зенит» нисколько не выглядел хуже туринцев. Нанес по воротам соперника более 10 ударов. По сути, не дал создать у своих ворот ни одного 100% момента, даже гол Кулушевски немного выбивался из колеи и скорее был свидетельством какой-то неудачи и маленькой оплошности. Но, как говорится, везет сильнейшим.

Безусловно, игра еще далека до идеала, очень плохая реализация, однако та же самая статистика говорит сама за себя. Фото fc-zenit.ru

После матча защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отметил, что местами «Зенит» был намного сильнее соперника, а игра получилось очень динамичной и содержательной. Впереди у питерцев второй круг, и, позволим сказать, он внушает надежды. Победа в матче с «Мальме» воспринимается как должное, а вот игры с «Ювентусом» и «Челси» покажут, будет ли позитив от игры обращен в результат и будут ли, наконец, добыты важнейшие очки, которые позволят «Зениту» повторить успех 2015 года и выйти, наконец, в долгожданный этап плей-офф.