В Казани играет Ломоносов от регби

Игрок «Стрелы» Николоз Казаликашвили пришел в команду в 16 лет

Сегодня, в праздничный День народного единства, есть возможность осмотреться и увидеть, что на земле Татарстана живут представители более 170 национальностей. Благодаря спорту, количество представителей других народов среди нас еще больше. Одна из самых многонациональных спортивных команд Татарстана — регбийная «Стрела», в которой, помимо русских и татар, играли граждане Мозамбика и Южной Африки, этнические армяне, осетины, украинцы и грузины. Осетинский грузин Николай Казаликашвили дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени».

Окончание -швили означает «сын»

— Николай, в Казани давно ходит присказка: «Без грузина нет «Рубина». Но сейчас в «Стреле» представителей грузинской нации даже больше: вы, Гиорги Холуашвили и Гуга Хантадзе. Зная, что у грузин много этносов, спрошу, вы к какой группе относитесь?

— Я мохевец, так называют уроженцев местности под названием Казбегия, которая находится на границе с Осетией. А еще в грузинской общности есть аджарцы, гурийцы, имеретинцы, кахетинцы, мегрелы, сваны, хевсуры — всего порядка десяти этносов, но все вместе мы грузины.



— А есть какие-нибудь особенности образования фамилий у этих народов? Мегрелов, например, как я знаю, легко распознать по фамилиям: Габелия, Дараселия, Чедия.

— Еще сванов легко определять по фамилии, там окончание иани — Иоселиани, Кипиани. У горных народностей фамилия заканчивается на ури — Бекаури, Циклаури, мой лучший друг с подобной фамилией — Гудушаури. Но под горными народами могут скрываться и такие, как я, мохевцы, а еще мтиулы, пшавы, сваны, хевсуры. А в остальном мне самому трудно бывает понять по фамилии, кто к какому этносу относится. Окончание моей фамилии — «-швили» переводится как «сын».

«Когда приехали к самому плохому дому на улице, дедушка сказал: «Вот наш дом»

— Сын Казалика?

— Да, скорее всего, был среди моих предков человек с таким именем. Но по паспорту я Николай Геннадьевич, хотя, на самом деле, Николоз Гурамович. Просто я родился во Владикавказе.

— Поскольку ваш отец оказался в Орджоникидзе, как в советские времена назывался этот город. Названный по фамилии грузинского революционера, но являющийся столицей Северной Осетии. Я знаю, что поскольку в Грузии боевые действия начались еще до развала СССР, то в Орджоникидзе бежали жители Южной Осетии, в частности в местном «Спартаке» таким образом оказались Инал Джиоев и Бахва Тедеев из Тбилиси. А как и когда ваш отец туда переехал?

— На самом деле, еще во времена Советского Союза переехал мой дедушка по отцовской линии. От его родного местечка Казбеги до Орджоникидзе очень близко, и он решил переехать, купив себе дом. Мой отец рассказывал, что, когда они переезжали, то он спрашивал про каждый красивый дом: «Это наш?». «Нет, нет», — отвечал ему отец, и когда приехали к самому плохому дому на улице, сказал: «вот наш дом». Однако мой дед был строителем, и когда они там обосновались, то он построил новый, хороший, правда, одноэтажный дом. Моя мама — тоже грузинка, которая жила в Орджоникидзе, и они там с папой познакомились. А я родился в 1992 году, потом учился в местной 19-й школе, которую называют грузинской, поскольку там учат на этом языке (плюс осетинский, русский). Отучившись, в 2009 году поехал поступать в вуз в Тбилиси.

Фото: pastvu.com

Еще во времена Советского Союза переехал мой дедушка по отцовской линии. От его родного местечка Казбеги до Орджоникидзе очень близко

«Пришел в команду, чтобы заниматься регби, только в 16 лет»

— Не сильно хотел затрагивать политику, но факты вашей жизни сами подталкивают. Годом ранее были события 08.08.2008, пятидневная российско-грузинская война. И тут вы едете из России в Грузию.

— Тогда границы между нашими странами были закрыты, и я поехал вначале в Дагестан, потом в Баку и уже оттуда попал в Тбилиси. Хотя я из России, но ко мне в Грузии нормально относились. Я захотел там учиться — а вышло, что нашел себе профессию, ведь там я начал заниматься регби. Во Владикавказе я занимался вольной борьбой, по примеру старшего брата, был физически крепким, поскольку мой отец работал учителем физкультуры, и по-другому я не мог вырасти. Но ни в какие игры не играл — ни в регби, ни в футбол.

А в Тбилиси пошел на матч сборной Грузии с Аргентиной, который проходил на стадионе имени Михаила Месхи, и меня захватила эта игра. Я не понимал правил, но меня заинтересовал дух игры, и я в 16 лет решил прийти в этот вид спорта. Увидел по телевизору объявление о наборе в какую-то команду, уже хотел было туда позвонить, но в этот момент моя двоюродная сестра выходила замуж. Оказалось, что ее жених — игрок сборной Грузии, и он посоветовал мне обратиться в команду. А это был «Локомотив», и тогда и сейчас сильнейшая команда Грузии. Я пришел, но изначально на меня тренер даже внимания не обращал — отправил заниматься с юниорами. Там я узнавал тонкости игры, правила. Главное, что у меня было большое желание и я все быстро схватывал.

Через 2 года, в 18 лет, меня перевели в главную команду, и начали ставить в основной состав. Там травмировался игрок из основы, я его заменил и противостоял по позиции Тариэлу Донадзе, который сейчас выступает за пензенский «Локомотив». Видимо, я показал себя с лучшей стороны и закрепился в команде.

«Муж двоюродной сестры предложил поискать команду во Франции»

— Получается, пропустив весь этап детско-юношеского спорта, вы пришли сразу в профессиональную команду, и через 2 года занятий вошли в основной состав. Если проводить исторические аналогии, то вспоминается Михаил Ломоносов, который в зрелом возрасте отправился из Архангельска в Москву, чтобы изучать науки.

— У нас есть разница: я никуда пешком не шел, а остальном да, похожая история. Спасибо моим родителям, что помогали мне жить, поскольку я на тот момент был студентом на платном обучении, жил без стипендии. Правда, когда мне тренер дал первую зарплату — я сейчас понимаю, что это копейки на самом деле, 300 или 400 лари (это порядка 7—9 тысяч рублей) — я позвонил отцу, и сказал, что все, мне можно больше не посылать денег.

Так я поиграл, затем закончил учебу и в какой-то момент поехал во Францию, чисто как турист. И все тот же Давид Хинчагашвили, муж моей двоюродной сестры, предложил мне найти там команду. Он сам к тому времени уже много лет играл в чемпионате Франции.

— По ходу действия, вы из регбийного Ломоносова превращаетесь в авантюриста. Чемпионат Грузии — серьезный, но по сравнению с Францией отстает.

— Но ведь во Франции несколько дивизионов. И в свой второй приезд во Францию я начал подыскивать команду своего уровня. Прошел просмотр в двух командах, одна из них — «Сет Назер», там, кстати, ранее поиграл мой родственник Давид Хинчагашвили. Это команда в прошлом известная, но сейчас переживающая не лучшие времена. А потом был на просмотре в «Лиможе», географически это города на разных концах Франции, и обе команды мной заинтересовались. Подумав, я остановил свой выбор на «Лиможе».

Фото: wikipedia.org

По российским меркам — это небольшой город, а по французским, тем более по грузинским — вполне себе. Да и для Франции это большой город, столица округа Лимузан

— «Лимож» — город небольшой — 146 тысяч населения. Но исторически это гранд французского баскетбола.

— По баскетболу соглашусь, его там любят, а по величине городов у нас разность восприятия. По российским меркам — это небольшой город, а по французским, тем более по грузинским — вполне себе. Да и для Франции это большой город, столица округа Лимузан. Относительно регби, сильнейшая команда округа — это «Брив», который играет в сильнейшем чемпионате страны топ-14, а наш «Лимож» играл в чемпионате Федераль, это третий по уровню. Второй уровень носит название Про Д2. Вот вы сказали насчет авантюрности, и по этому поводу у меня есть история. Уже завершив играть в «Лиможе», я должен был поехать на встречу в команду из другого города. Договорился ехать через сервис BlaBlaCar. Начать с того, что машина опоздала на час или полтора, сейчас уже не помню. Наконец, мы с водителем встретились, но выяснилось, что он забыл свою квитанцию, чтобы выехать с парковки. Еще потеряли время, а когда выехали на проезжую часть, я увидел, что он просто не умеет водить.

— Может, он в эти час-полтора, которые опоздал, на права сдавал?

— Я не знаю, но клянусь, водитель сидел за рулем и потел от страха. Мы еще не выехали из Лиможа, я уже решил выйти из машины, даже оставив ему деньги за неиспользованную поездку.

«Играл в городе, где родился будущий президент Франции»

— А ты переезжал во Францию со знанием языка? Там, кстати, играет так много грузин, и не только в регби, что создается впечатление, что на родине их учат французскому.

— Нет, конечно. Просто тот же Давид Хинчагашвили оказался в числе первых, кто уехал из Грузии, выбрав Францию, вслед за его поколением потянулись другие. А французский язык в Грузии знали не лучше другого иностранного. Был даже смешной случай, когда на просмотре во французской команде один грузин зачем-то сказал, что знает язык и якобы переводил своему товарищу слова тренера, а на самом деле нес отсебятину.

Лично мне в «Лиможе» повезло, что у нас в команде был грузин, который ранее уже играл в чемпионате Франции и помог мне с адаптацией в чужой для меня стране. Но даже с его помощью было сложно. Однако я опять же был очень мотивированным, как в молодости, когда начинал играть в регби в Грузии. Поначалу стеснялся говорить на французском, надо мной смеялись, я смеялся вместе со всеми, но на второй год решил говорить, пусть неправильно, с жутким акцентом, но говорить, чтобы через практику выучить язык. Доучивал его я уже в новой команде «Тюль», это совсем маленький, скучный городок, зато на команду больше зрителей ходило, потому что там больше ничего спортивного не было.

Фото: strelarugby.ru

Мы пообщались с Гиорги Холуашвили, который сказал, что переехал в Казань, стал игроком «Стрелы». Я тоже задумался о том, что пора менять свою жизнь

— Еще оттуда родом Франсуа Олланд, бывший президент Франции. Его земляки гордятся этим?

— Да не сказал бы, просто воспринимают это как факт. Уже оттуда я переходил в «Тарб», это более сильная команда и выше уровень чемпионата, а завершал свою французскую карьеру в команде «Ренн». Это большой город, столица области Бретонь, с сильным баскетболом и футболом, на который просто молятся. Но мне этот город запомнился постоянной дождливостью, что не нравилось, а тут еще и коронавирус начался, и с регби там я закончил.

— Завершая с историей про Францию, любопытно, что регби в Грузии начал развивать армянин из Франции Жак Аспекян. После исторического решения Иосифа Сталина о возвращении армян на историческую родину в СССР хлынули потоки из Греции, Ирана, Египта и из Франции. И ты тоже связал две страны — Грузию и Францию — в своей карьере.

— Я слышал об этом человеке из какого-то документального фильма, который снимали в Грузии. Что касается Франции во время коронавируса, то я просидел 2 месяца дома, и тут мы пообщались с Гиорги Холуашвили, который сказал, что переехал в Казань, стал игроком «Стрелы». Я тоже задумался о том, что пора менять свою жизнь, возвращаться в Россию, на родину, ведь мои родители до сих пор живут во Владикавказе. Хотя, даже родившись в России, я ничего не знал о Казани, ранее мне казалось, что я никогда сюда не переберусь.

Получив приглашение, загуглил свои вопросы о Казани, почитал. Приехав, удивился, что все говорят, что здесь холодно, хотя стояла жара. И гораздо более комфортней, чем в том же Ренне. Правда, я приехал летом. В том числе и из-за этого первое впечатление о городе у меня сложилось очень положительное. Если сравнивать с Францией, то ничего схожего, поскольку в этой стране очень много старины, а здесь город с современными постройками. Но мне нравится...

