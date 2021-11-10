Казанский «ДИАС» инвестирует 150 миллионов в логопарк на М-7

Дистрибьютор электротехнической продукции переводит бизнес на площадку индустриального парка «М-7»

Как стало известно «Реальному времени», один из старейших дистрибьюторов электротехнической и кабельной продукции в Татарстане — казанская компания «Диас» — готовится в конце года переехать в Зеленодольский район. Несмотря на коронакризис, компания достраивает здесь собственный складской комплекс стоимостью 150 млн рублей на территории индустриального парка «М-7». Интересно, что недалеко от него успел обосноваться поволжский логокомплекс 10-тысячник питерского электротехнического холдинга «ЭТМ», но близость к федеральному конкуренту оказалась не так важна, как логистическая привязка к важным транспортным магистралям. По мнению экспертов, соседство двух крупных игроков окажется на руку потребителям, но приведет к вытеснению мелких поставщиков.

«Диас» построил собственный склад за пределами Казани

Предстоящая реновация депрессивной промышленной зоны Казани и бурное развитие пригородов подтолкнули арендаторов складов в черте города задуматься о переезде за пределы столицы республики. Как стало известно «Реальному времени», старейший дистрибьютор кабельной и электротехнической продукции Татарстана — казанская компания «Диас» — готовится завершить в декабре этого года строительство собственного складского комплекса в статусе резидента индустриального парка «М-7» в селе Николаевка Зеленодольского района и сняться с «арендного якоря» в Казани.

С этой целью региональный поставщик кабельной продукции приобрел у управляющей компании земельный участок в 1 гектар с готовой инженерной инфраструктурой и направил 150 млн рублей инвестиций в строительство сооружения. Будущий логистический комплекс рассчитан пока на 1,5 тысячи кв. м и станет одним из крупных региональных парков электротехники в Татарстане.

— Участок на территории индустриального парка «М-7» был приобретен в 2017 году, но строительство стали планировать только в 2020 году, — рассказал «Реальному времени» директор по развитию АО «Диас» Константин Грязев. — Наша компания работает на рынке поставок кабельно-проводниковой и электротехнической продукции 23 года, и до сих пор офис и склад располагались в едином комплексе по улице Бухарской, 1 в Казани (входит в периметр промышленной зоны, — прим. ред.). Но этот комплекс находился у нас в аренде, а площади и качество помещений не отвечали возрастающим требованиям. К тому же активная застройка Советского района начала привносить существенные проблемы в логистику. И в общем-то, у нас есть понимание того, что большинство производственных и складских помещений должны находиться за пределами города, чтобы не создавать проблемы городским жителям и автолюбителям. Ведь сокращение движения крупногабаритного транспорта в городе пойдет на пользу обществу.

Инвестпроект выглядит рискованным на фоне коронакризиса. Однако своевременная загрузка складов и повсеместный рост цен сыграли на руку организации. По итогам прошлого года выручка компании составила исторически рекордные почти 620 млн рублей, чистая прибыль — 9,7 млн рублей.

Соучредителями компании являются известные на оптовом рынке электротехники бизнесмены-партнеры. Это Дмитрий Михеев и Азиз Саляхов, которые владеют бизнесом в равных долях (по 4,2%) еще с 1998 года (до этого «Диас» был зарегистрирован в качестве ЗАО). Владелец 91,6% долей компании в открытых источниках не указан. Все это время гендиректором является Азиз Саляхов. По данным Sbis, компания АО «Диас» принимала участие в 869 торгах из них выиграла 797. Одним из основных заказчиков является «Таттелеком».

Компания «Диас» готовится завершить в декабре этого года строительство собственного складского комплекса в статусе резидента индустриального парка «М-7». Фото: russiaindustrialpark.ru

Больше места — шире ассортимент

В результате учредители компании приняли решение сменить прописку и перевести бизнес на площадку индустриального парка «М-7». По словам Константина Грязева, выбор в пользу этой площадки был сделан по нескольким причинам. Во-первых, парк располагается в непосредственной близости к М-7, что положительно скажется на сроках доставки продукции.

— Здесь мы получили лучшие логистические условия для поставки электротехнической продукции для наших глобальных поставщиков, а также для их последующей отправки нашим покупателям. А с учетом того, что в ближайшее время транспортная инфраструктура дополнится такими новыми объектами, как трасса М-12 Казань — Москва и Вознесенский тракт из Казани, то расположение участка получается более выгодным, — подчеркнул он. — Во-вторых, на территории парка проведены все необходимые коммуникации (вода, газ, электричество, водоотведение), проводится уборка территории, вывоз снега и ТБО.

Общая площадь склада на первом этапе составит 1,5 тысячи кв. м, что даст возможность существенно расширить ассортимент. «После переезда сможем расширить складские запасы электротехнической продукции до 13—15 тысяч единиц SKU. И значительно увеличить количество метров кабеля для хранения и дальнейшей реализации», — сообщил Грязев. Общая сумма инвестиций в проект составит более 150 млн рублей. «Часть из них — собственные средства, другая часть — кредиты Сбербанка, — уточнил он «Реальному времени». — В настоящее время строительные работы вышли на финишную прямую, идет отделка внутри помещения, а также благоустройство прилегающей территории».

Со следующего года «Диас» рассчитывает еще быстрее отгружать кабель на татарстанские стройки. К слову, техническое подключение к сетям невозможно без этой продукции.

Со следующего года «Диас» рассчитывает еще быстрее отгружать кабель на татарстанские стройки. Фото: yandex.ru

Промзона встала на продажу

«Исход» крупных складских арендаторов из депрессивной промзоны Казани активизировался на фоне объявления городскими властями планов по масштабной реновации территории. Мэр Казани Ильсур Метшин не раз высказывался о необходимости оживить эти районы, которые в условиях дефицита земельных участков под строительство жилья выглядят «золотыми островками».

Так, в начале апреля этого года исполком Казани утвердил проект планировки территории в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя, который охватывает площадь в 292 гектара под комплексную застройку. Как рассказывало «Реальное время», в результате его реализации на 40 га земли построят 766 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на 34 тысячи жителей. Для сравнения, в ЖК «Салават купере» строят 1,5 млн кв. м жилья — уже сдано около 600 тыс. Кроме того, в резерв отправили земли для семи школ, 13 детских садов, поликлиники на 400 взрослых и 300 детских посещений в смену. А на северной границе проекта планировки в этом году началось строительство Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до М-7.

В девелоперских бизнес-кругах Казани рассказывают, что якобы до 2023 года есть время для переезда, так как собственники земельных активов продают их заинтересованным застройщикам. «Здесь кому как повезет: кто-то по расположению своего участка может выгодно продать, а у кого-то оказался неликвид», — рассказал один из участников рынка. По его словам, арендаторы складских комплексов начали отсюда массово съезжать, так как предстоит настоящее переформатирование всей окружающей среды.

Как сообщало «Реальное время», одним из первых, кто продал складской комплекс, стало дочернее предприятие «Ростеха». Осенью 2020 года АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» продало с торгов производственный склад, находящийся в санитарной зоне КДСК (входит в «Ак Барс Девелопмент»). Земельно-имущественный комплекс площадью 0,9 га на ул. Аделя Кутуя был выкуплен за 55,1 млн рублей. Вопреки прогнозам участников рынка, покупателем стала не структура АБД, а близкие к «Унистрою» структуры.

В начале апреля этого года исполком Казани утвердил проект планировки территории в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя, который охватывает площадь в 292 гектара под комплексную застройку

Не надо торопиться!

Тут стоит заметить, что официальные документы о начале комплексной застройки этой территории не приняты, нет ни конкретных сроков освоения, ни источников финансирования инвестиционных проектов.

— Проект планировки определяет тренд развития этой территории на будущее, поэтому его нельзя интерпретировать как сигнал к переезду, — поясняют информированные источники, добавляя, что он не может быть основанием для того, чтобы требовать от кого-то переезда, — Никто никого не гонит — предприятия могут продолжать спокойно работать и никаких сроков для освобождения территории нет.

Другое дело, что арендаторы сами проявляют инициативу к смене дислокации, а собственники — к продаже активов, что происходит регулярно на рынке недвижимости Казани.

Интересно, что недалеко от нового складского комплекса «Диас» уже обосновался поволжский логокомплекс питерского электротехнического холдинга «ЭТМ». Как сообщили «Реальному времени» в центральном офисе федеральной компании, он был построен еще 5 лет назад, а его площадь составляет 10 тысяч кв. м. Внутри промзоны в Казани действует второй складской комплекс «ЭТМ» на Бухарской, 89.

— Это очень небольшой склад при точке продаж «ЭТМ» в аренде, — добавили в компании, но будут ли его закрывать неизвестно, — Информации о сроке работы точки на Бухарской нет.

Логокомплекс электротехнического холдинга «ЭТМ» был построен 5 лет назад, а его площадь составляет 10 тысяч кв. м. Фото: etm.ru

Региональный «Диас» встал через дорогу от федерального игрока «ЭТМ»

Таким образом, два крупных игрока на рынке электротехнической продукции вновь оказываются рядом друг с другом — сначала в Казани, а теперь в Зеленодольском районе. Интерес к этой локации объясняется и тем, что здесь идет активное строительство логистических центров, которые обеспечиваются поставками кабельной продукции прямо со склада.

— Мы плотно сотрудничаем с компанией «Ромекс-Кубань», которая строит распределительные центры X5 в Зеленодольском и Елабужском районах РТ. Осуществляем поставки электротехнической продукции на строительство первой очереди распределительного центра Ozon в Зеленодольском районе, а также на строительство контейнерной площадки в Новороссийске и складского комплекса в городе Славянске-на-Кубани. Наряду с этим обеспечиваем поставками кабеля распределительного центра Wildberries в Зеленодольском районе. Начали отгрузку материалов на строительство распредцентра KazanExpress, — рассказал Грязев. — Сейчас, с учетом расширения складских помещений, мы сможем единовременно хранить на складах большее число продукции, что приведет к значительному сокращению сроков поставки для наших партнеров. Потому, как стройка, а 90% всех наших партнеров так или иначе связаны со строительством, — это всегда сжатые сроки поставки. И именно скорость и качество поставки являются приоритетными показателями при выборе поставщика.

«Диас» осуществляет поставки электротехнической продукции на строительство первой очереди распределительного центра Ozon в Зеленодольском районе. Фото: Максим Платонов

По мнению экспертов, закупки кабельной продукции в Татарстане настолько значительны, что соседство двух крупных игроков окажется на руку потребителям и приведет к вытеснению только мелких поставщиков.

В то же время руководство Фонда прямых инвестиций планирует расширять площадь индустриального парка «М-7», чтобы привлечь еще больше резидентов. В настоящее время парк заполнен 50 резидентами, инвестиции составили более 4 млрд рублей.

— Поэтому мы решили расширить наш парк. Там земель немного, но есть один участок. Мы хотим продолжать развитие индустриального парка. Назовем его второй очередью, или «М-7.2.0», — рассказывал недавно гендиректор фонда Руслан Халилов после заседания инвестиционного совета в Доме правительства. — Планируем на возведение всей инфраструктуры потратить в районе 57 млн рублей, а общая сумма инвестиций будет 1,8 млрд рублей. Государственных субсидий и финансирования мы не предполагаем и не просим. Общий объем производства всего парка в год будет составлять 1,8 млрд рублей, будет открыта еще тысяча рабочих мест, а сумма налоговых отчислений предполагается на уровне 400 млн рублей в год.