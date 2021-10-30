Слуцкий рискнул и в третий раз подряд победил ЦСКА в РПЛ. Абильдгор теперь защитник, в атаке стало интереснее

Главные итоги игры с «армейцами»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Несмотря на большие проблемы в осенней части чемпионата, в игре с «армейцами» Леонид Слуцкий рискнул и сделал несколько интересных перестановок, которые в итоге помогли «Рубину» выиграть впервые с 13 сентября. Как казанцы сыграли в атаке без Деспота? Почему Абильдгор теперь используется как защитник? За счет чего Слуцкий регулярно выигрывает у своей бывшей команды? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Слуцкий уже в третий раз подряд обыграл свою бывшую команду. Что-то личное?

Московские «армейцы» при новом главном тренере Алексее Березуцком неплохо стартовали в нынешнем сезоне РПЛ. Команда к игре с «Рубином» шла на третьем месте в таблице и имела внушительную беспроигрышную серию во внутреннем первенстве — уже шесть матчей москвичи не проигрывают в РПЛ и еще два в Кубке страны. Но играть против ЦСКА, похоже, входит у «Рубина» в привычку: две победы в прошлом сезоне, и вот уже третья подряд — сейчас.

Но, положа руку на сердце, прошлогодний ЦСКА был проблемной командой — не зря же прямо в середине сезона был уволен белорусский тренер Виктор Гончаренко. А в нынешнем сезоне проблемы, наоборот, у «Рубина». Добиться положительного результата в матче против такого серьезного соперника, которым в нынешнем чемпионате является ЦСКА, было архисложно и, по мнению прогнозистов, практически невыполнимо.

Однако игра с «армейцами» в третий раз подряд завершилась победой «Рубина» Слуцкого — очень трудовой, в самой концовке игры. Команды поочередно были близки к тому, чтобы открыть счет, и ничейный исход был бы максимально справедливым результатом, но Михаил Костюков был с этим не согласен.

Что это — удача или особенный настрой Слуцкого на игры со своей бывшей командой, которой он отдал семь лет своей тренерской карьеры?

Впрочем, на пресс-конференции Слуцкий ответил, что никакой дополнительной мотивации у него не было: «Текущая турнирная ситуация диктовала важность этой игры. А что касается ЦСКА, то я очень люблю этот клуб и желаю удачи во всех матчах, кроме игр с «Рубином», — заявил наставник казанской команды.

Слуцкий выставил мощную атакующую группу и, кажется, нашел место всем лидерам

В последних турах РПЛ Леонид Слуцкий пытался встроить в схему многочисленных игроков атаки, которые, в силу разных обстоятельств, периодически оставались на скамейке. В наличии у главного тренера «Рубина» есть внушительная группа футболистов. Кроме Хвичи, место на поле которого не обсуждается, и Хакшабановича, который с первых игр сезона застолбил за собой позицию в старте, есть еще и новичок Дрейер, и Солтмурад Бакаев, который пока появляется с первых минут, лишь если кто-то из вышеперечисленных игроков не принимает участия в матче.

С таким атакующим потенциалом «Рубин» может играть куда раскрепощеннее, чем сейчас. И матч с ЦСКА, как показалось, стал первым шагом к переходу.

Онугха провел очередной неплохой матч. У Деспота появился конкурент?

В стартовом составе «Рубина» на матч с ЦСКА вышли все перечисленные футболисты, плюс Герман Онугха на острие. Отсутствие Джордже Деспотовича вынуждает Слуцкого задействовать своего мощного нападающего, так что навесы на Онугху стали основным средством доставки мяча. Но даже в такой конфигурации «Рубин», вышедший на игру с ЦСКА, стал выглядеть куда агрессивнее в атаке. Впервые за долгое время матч с сильным соперником проходил не по обычному сценарию, в к котором казанцы играли вторым номером и большую часть матча отбивались от атак соперника. Наличие почти всех креативных игроков вместе сильно прибавило атакующего разнообразия «Рубину».

Единственного, кого пока не хватает для полноты картины и разнообразия, так это Деспота. Онугха — старательный нападающий, но иногда однообразный, и вся команда должна подстраиваться под него. Так что выход из обороны у казанцев был весьма ограничен — заброс на Онугху и подбор. Но если Герман справлялся с верховой борьбой, то «Рубин» большим числом закреплялся на чужой половине, и контроль мяча был намного лучше, нежели в предыдущих встречах.

Возвращение Деспота точно даст еще один толчок команде, но теперь серб уже не выглядит безоговорочно первым выбором Леонида Слуцкого. Если Онугха продолжит успешно выступать в атаке, то «Рубин» впервые за долгое время получает здоровую конкуренцию в линии нападения, а Иван Игнатьев становится третьим форвардом.

Абильдгор вышел в центре защиты. Решение проблем с обороной найдено?

Помимо атаки, Леонид Слуцкий произвел перестановки и в линии защиты. Филип Уремович остался в запасе, а в паре с Тальби вышел Оливер Абильдгор, опорный полузащитник. Датчанин, помимо оборонительных функций, отлично начинал атаки своей команды и неплохо смотрелся на новой для себя позиции. Атака ЦСКА периодически тревожила ворота «Рубина», но большинство моментов новая пара центральных защитников отыграла хорошо.

Марокканец же, кажется, полностью подходит требованиям Слуцкого, раз уж в новой конфигурации обороны играет именно он, а не более опытный Уремович. Хорват весь матч просидел на скамейке, а Тальби и Абильдгор дали тренеру повод поразмыслить над тем, кого же в дальнейшем задействовать в центре обороны.

ЦСКА отдал мяч «Рубину» во втором тайме — казанцы воспользовались возможностью

«Армейцы» провели два разных тайма: в первые 45 минут показали добротную комбинационную игру, а потом отошли назад и отдали территорию казанцам. По-настоящему опасных моментов было крайне мало, и команды в основном боролись за инициативу. Особенно это касалось тайма первого, в котором игра напоминала качели, но острее смотрелись москвичи.

«Очень равная игра, инициатива переходила от одной команды к другой. Был кусок в начале второго тайма, когда играли вообще без середины поля», — отметил Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции. При этом главный тренер казанцев посчитал, что именно его подопечные смотрелись опаснее своего соперника: «Мы были чуть-чуть острее в эпизодах, и Акинфеев немного больше вступал в игру, чем Дюпин. Но в целом, понятно, что очень тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом».

«Рубин» периодически отвечал неплохими моментами, а во втором тайме забрал инициативу в свои руки. Или ЦСКА эту самую инициативу отдал, укрепив оборону выходом Щенникова и перейдя на игру вторым номером. Даже так «армейцы» изредка выходили в атаку, и дело шло к закономерной ничьей, но уже в компенсированное время казанцы сумели-таки забить и повести в счете, отличился Михаил Костюков. Михаил редко появляется на поле, по большей части подменяя травмированных партнеров, в частности Деспота во время предыдущей травмы. Но с приходом Онугхи Костюков вновь присел на скамейку, однако выйдя на замену в игре с ЦСКА, он сумел отличиться, вколотив мяч после подачи Хакшабановича.

Березуцкий переиграл сам себя, а «Рубин» проявил характер

Если уход в защиту был планом Алексея Березуцкого, то эта тактика точно не сыграла, ведь казанцы раз за разом без проблем доходили до чужих ворот. Да, моментов было не так много, но все же «Рубину» противостояла лучшая оборона лиги, так что рассчитывать на результативный матч и не приходилось.

А вот тот факт, что казанцы не бросили атаковать до финального свистка, показал, что игроки хотят, а главное — способны играть и добиваться результата. Смелый план на игру возымел успех, с уходом Абильдгора в защиту большая нагрузка легла на Хвана, но кореец отлично с ней справился, отрабатывая в обороне, не забывая и о своих прямых обязанностях. Эксперимент сработал, и теперь у Слуцкого есть наглядные доказательства того, что можно рисковать против лидеров и добиваться результата.

Игорь Белоногов, фото: rubin-kazan.ru