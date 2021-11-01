«Максим Галкин с Мирославом на сцене бесились и показывали кунг-фу под барабаны»

Как мальчик из Казани попал в шоу на «Первом»

Фото: скриншот видео Первого канала

Семилетний Мирослав Титов из Казани принял участие в детском телевизионном шоу талантов «Лучше всех», которое ведет Максим Галкин. Выпуск с участием юного казанского барабанщика вышел на Первом канале в воскресенье вечером. В интервью «Реальному времени» мама юного музыканта Елена Титова рассказала, как занятия на барабанах могут стать выплеском для агрессии, как побороть звездную болезнь и как ее профессия заставила Галкина показать в эфире приемы кунг-фу.

От редакции

«Лучше всех» — это программа, в которой дети со всей страны демонстрируют свои таланты и умения на глаза многомиллионной аудитории. В шоу могут принять участие конкурсанты от трех до двенадцати лет. Для участников нет никаких ограничений. Им предоставлена возможность поделиться со страной всем тем, чему они научились в своем юном возрасте. Ведет передачу известный шоумен Максим Галкин.

Еще до записи интервью Мирослав рассказал нашему изданию:

— Меня позвали на Первый канал, и я приехал. Мне все очень понравилось особенно общаться с Максимом Галкиным — мы много хохотали. Больше всего мне запомнилось, что я играл с Uma2rman песню «Камон». Братья Кристовские сказали, что я крутой барабанщик. И я на самом деле крутой — я много занимаюсь. Родители меня не заставляют — я сам хочу.

Семилетний Мирослав Титов из Казани принял участие в детском телевизионном шоу талантов «Лучше всех», которое ведет Максим Галкин. Скриншот видео

Барабаны как спасение от агрессии

— Елена Георгиевна, вы — чемпионка Европы и России по ушу, победитель международных турниров, руководитель центра развития «Школа ушу «Белый Дракон». Почему же сына вы отдали на музыку, а не в спорт?

— Изначально мы вообще не думали про барабаны. Но почему-то в возрасте четырех лет у Мирослава появилась какая-то необъяснимая агрессия — он всех лупил, и мы не знали, куда это все применить. Хотелось направить энергию в нужное русло, но так, чтобы это не порождало новую агрессию. Не хотелось, чтобы это было каратэ или другие контактные виды спорта. И почему-то нам пришла идея про барабаны. Тем более он двумя палками стучал по заборам, мусорным бакам — проверял, как что звучит. Так что нам так удалось объединить две идеи в одну.

— А ушу Мирослав занимается?

— На тренировках по ушу он был со мной буквально с рождения — месяцев с двух. Но 4 года — еще не тот возраст, когда ребенку можно позволить участвовать в контактных поединках и таким образом выколачивать энергию из себя. В ушу контактный вид разрешен с 12 лет, когда уже сформирован мышечный корсет. Именно контактные виды ему были противопоказаны по возрасту. А так — Мирослав лет с пяти встал в группу и начал заниматься ушу. Он — чемпион ПФО по ушу этого года в возрастной категории до 8 лет.

— Где Мирослав занимается на ударных?

— В четыре года мы отправили его в школу рока The Road, и практически параллельно — в Детскую музыкальную школу №16 им. О.Л. Лундстрема Казани. Правда, сначала на факультативные занятия в силу возраста сына. Просто были договоренности с двумя преподавателями, которые согласились попробовать начать занятия уже в 4 года. Сейчас Мирослав уже полноценно ходит на все занятия по программам школы рока и джазовой школы. И еще он занимается в музыкальном пространстве Solo Tune у преподавателя, который дает ему основную нагрузку.

— Были проблемы с тем, чтобы отправить на занятия музыкой 4-летнего ребенка? Обычно даже на подготовишку берут только с шести…

— Мы поговорили с преподавателями, и они согласились пригласить Мирослава на пробные занятия. И уже с первого занятия стало понятно, что ребенок воспринимает то, что ему говорят. И оба преподавателя согласились с ним заниматься.

— Это сколько же часов специальности в неделю получается?

— Одиннадцать. И это только барабаны. Есть еще и остальные музыкальные предметы — сольфеджио, хор, музыкальная литература, история рока.

— Занятия на барабанах в итоге помогли направить агрессию в нужное русло?

— Вообще, да. Изначально он «убивал» эти барабаны палочками. Первые палочки у него стерлись буквально в нитки — настолько в 4 года он ими сильно лупил. И дома уже меньше людей стало страдать от его нападок — раньше страдал старший брат, периодически мне доставалось, предметам различным, игрушкам. Правда, до сих пор достается, но уже не в таком объеме.

«Умер какой-то гениальный барабанщик, а в Мирославе он возродился»

— Когда пошли первые успехи и вы поняли, что у Мирослава есть музыкальный талант?

— Я не профессиональный музыкант, поэтому лично мне это было трудно определить. Но наличие таланта начали замечать преподаватели. Наш основной преподаватель на тот момент — Вадим Рудольфович Быков — уже буквально через месяц занятий в школе сказал, что надо работать по другой, нестандартной программе, потому что у ребенка особые данные и он все очень быстро схватывает. А уже через полгода он говорил, что умер какой-то гениальный барабанщик, а в Мирославе он возродился. Но для меня главное было, что ребенку нравятся занятия и он доволен.

— Какие успехи уже есть у Мирослава на музыкальном поприще?

— В 5 лет он стал лауреатом самого известного в Европе музыкального конкурса-фестиваля ударных инструментов «Ударная волна» Drum Wave, который постоянно проходит в Санкт-Петербурге. В 5 лет он стал лауреатом первой степени в дуэте со своим преподавателем Быковым, исполнив две довольно сложные композиции, одну из них — авторскую. А сольно Мирослав тогда стал лауреатом третьей степени в категории до 10 лет. Он был единственным 5-летним участником. Теперь он участвует в фестивале каждый год. Кстати, сейчас Мирослав опять готовится к поездке на «Ударную волну-2021» в конце ноября.

«Первую установку подарил Дед Мороз»

— Расхожее мнение, что занятия на барабанах — это смерть соседям и громкий ужас для всей родни. Как вы справляетесь с этой проблемой?

— Мы живем в частном доме в пригороде Казани, так что проблем с соседями нет. Наоборот, когда Мирослав занимается и открывает окошко, соседи выходят послушать (смеется). Мы никому точно не мешаем. Ему может стрельнуть пойти барабанить и перед сном, часов в 10 вечера. И он идет заниматься, комната у него закрывается. Конечно, шумно, но не так, чтобы хотелось убежать. Мы хотели делать шумоизоляцию в этой комнате, но она уже становится слишком маленькой для Мирослава. Надо уже делать более широкую аудиторию для занятий, потому что звук становится все мощнее.

— Иногда на ударных занимаются в наушниках, чтобы никому не мешать. Мирослав не практикует это?

— У него акустическая ударная установка. Он мечтает об электроустановке, но у нас такой принцип, что новые примочки покупает он самостоятельно. Летом он занял 1-е место в конкурсе «Усадьба Kids» и заработал премию в 30 тысяч рублей. На них он купил себе кардан — двойную педаль для бас-барабана. Или он участвовал в Instagram-конкурсе и выиграл компактную ударную установку — ее можно за 10 минут собрать-разобрать и сыграть для друзей в любом месте.

— Акустическую установку, которая у него есть сейчас, купили ему вы?

— Ее принес Дед Мороз, когда Мирославу было 4 года. Позанимавшись несколько месяцев в музыкальной школе, он написал письмо Деду Морозу с такой просьбой.

— Электроустановка, о которой мечтает Мирослав, сколько стоит?

— В районе 60—70 тысяч, вполне можно купить.

— У вас в родне не было музыкантов?

— Мой старший сын окончил школу по классу фортепиано — как раз джазовую, которую посещает и Мирослав. Его репетиции проходили у Мирослава на глазах. Я в молодости играла на гитаре в рок-группе.

— А муж?

— Он с музыкой вообще никак не связан. Он делает авторские топоры, кует оружие времен Ивана Грозного. К нему поступают заказы со всего мира для участия в реконструкции боев. Но он тоже любит рок-музыку — так что в музыкальных предпочтениях мы все сошлись. Мой папа окончил музыкальную школу по баяну. И мой двоюродный брат — музыкант, композитор, преподает в Чебоксарском институте культуры ударные инструменты.

«Главное, чтобы дали рюкзачок со сладостями»

— Как Мирослав попал на шоу «Лучше всех»? Проходил какой-то кастинг или вы направили заявку?

— У Мирослава есть страничка в Instagram, которую мы завели около года назад. В конце сентябре в директ написал редактор «Лучше всех», что им понравился наш парень и его хотят попробовать снять в программе. Предварительно они сделали видеоинтервью с ребенком абсолютно на отвлеченные темы, попросив родителей отойти. В четверг прошло интервью, а уже в пятницу нам написали, что в следующий вторник надо быть в Москве на съемках, что Мирослав им понравился.

— Какова была реакция Мирослава? Может быть, прыгал до потолка?

— Скорее, прыгала я. Я воспринимала это как приключение — всегда хотела побывать на подобных съемках.

А Мирослав отреагировал абсолютно спокойно. У меня ощущение, что он пока не особо осознает, что происходит. Даже при победе на международных конкурсах он абсолютно спокоен — ему лишь бы шоколадку дали. И тут он сказал — главное, чтобы дали рюкзачок со сладостями.

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Минут 40 мы общались с Галкиным. Большую часть времени они, конечно, хохотали

— Дали рюкзачок?

— Да, после съемок дают медаль и рюкзачок со сладостями. И уже за кадром — подарки от спонсоров.

— Сколько вы пробыли на съемках?

— Почти неделю. Два дня шли репетиции, потом еще день — съемки.

— Проживание и дорогу оплачивает принимающая сторона или сами родители?

— Говорят, что раньше все полностью было за счет принимающей стороны. Но сейчас нас попросили выбрать, что для нас оплатить — дорогу или проживание. Мы выбрали проживание — решили остановиться рядом с Главкино, где проходили съемки. Нам оплатили гостиницу, за что мы очень благодарны. И предоставили водителя, который возил нас. Все организовано очень круто! Ребенка на съемках кормили. Костюмы все тоже подобрали.

— Весь процесс съемок шел в сопровождении родителей?

— Да, я тоже была вместе с Мирославом. Но на программе работает мощная команда психологов, кураторов, администраторов. Ребенок нигде один не находится — как только он заходит, его берут под ручки и везде сопровождают. На первой репетиции Мирослав больше часа общался с психологом. Он поначалу растерялся. А потом ему объяснили, что происходит, что это студия, и Мирослав целый час с ними говорил, все про себя рассказал. На следующий день психолог общался с ребенком уже в студии со включенным светом.

— Удалось ли Галкину быстро расположить к себе Мирослава?

— Мирослава снимали с 11 утра до 6 вечера. Сначала мы мерили костюмы, потом пошли на грим. Мирославу замазали все родимые пятна, сформировали ирокез на голове. Минут 40 мы общались с Галкиным. Большую часть времени они, конечно, хохотали. Максим Галкин тоже задал мне пару вопросов, так что в съемках участвовала и я.

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Галкин и то кунг-фу показал лучше, чем Мирослав. Все случившееся было крайней неожиданностью

«Галкин в костюме кунг-фу — это интересно»

— Мирослав рассказал, что выступил на программе с группой Uma2rman. Как это проходило?

— Сначала на съемках произошло то, чего никто не ожидал — ни Мирослав, ни я. Они с Галкиным разговаривали, разговаривали. И тут Галкин задает мне вопрос: «А вы готовы к тому, что Мирослав вырастет, и приведет с собой такую же рокершу?». Я сказала, что в принципе готова, потому что мы и сами разделяем эту субкультуру. И тут включается Мирослав и спрашивает Галкина, в курсе ли он, что его мама — мастер спорта России по ушу. Галкин такой: «Ой, понял, значит не буду такие вопросы задавать».

Но на самом деле Галкин откуда-то знал об этом. И включился: «А вы знаете, почему в фильмах про кунг-фу озвучивают удары?». Я подтвердила, что есть выдохи, которые позволяют усилить скорость удара и так далее. А в кино — чтобы усилить эффект артистизма. И тут Галкин говорит Мирославу: «Сейчас мы с тобой поиграем». Буквально две минуты — и Галкин с Мирославом стоят на сцене в костюмах кунг-фу. Потом Галкин предлагает: «Ты будешь сейчас показывать элементы кунг-фу, а я тебя буду озвучивать на барабанах, как в фильмах, а потом наоборот». Мирослав, конечно, полностью растерялся, стал бегать по сцене и показывать какую-то ерунду. Галкин и то кунг-фу показал лучше, чем Мирослав. Все случившееся было крайней неожиданностью, но Галкин в костюме кунг-фу — это очень интересно. Они минут 20 бесились и показывали ушу под барабаны. А потом начали готовить сцену под выступление с Uma2rman. Мирослав сел за установку, а около него бегали, наверное, человек 20 — подключали, поправляли.

— А почему Uma2rman? Это ваш выбор?

— О том, что Мирослав будет выступать с Uma2rman, редакторы предупредили нас за 2 дня до приезда в Москву. За это время Мирослав успел выучить партию. Ничего сложного для него там не было. А в Москве он ездил уже на репетиционную базу Uma2rman, занимался с их барабанщиком Петром Михеевым. Михеев сказал, что Мирослав играет все как надо и ничего исправлять не стоит.

Так что 3 часа, на которые была арендована студия под нас, они просто отрывались на отвлеченные темы. Единственное — редактор сказала, что Мирославу нужен сольный кусок. Они все придумали идеально, отрепетировали. Но на самих съемках Кристовский сказал: «Не-не, это наша авторская композиция, пусть играет все по написанному». Так что пропал классный сольный кусок Мирослава. Ну ладно, ничего страшного. Два дубля отсняли с группой, и Кристовские ретировались.

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Единственное — редактор сказала, что Мирославу нужен сольный кусок. Они все придумали идеально, отрепетировали. Но на самих съемках Кристовский сказал: «Не-не, это наша авторская композиция, пусть играет все по написанному»

«Галкин смеется: «Ты можешь эту фразу не говорить?»

— В общем, вы остались под впечатлением?

— Да, единственное — все было долго по времени, и Мирослав устал. Когда он вышел из студии с медалью и рюкзаком сладостей, то сказал: «Я больше никогда не поеду на такие мероприятия».

Были и смешные моменты, когда надо было переснять какие-то сцены. Его снимают, Галкин что-то говорит, а Мирослав: «Да что, опять что ли?». А Галкин смеется: «Ты можешь эту фразу не говорить? Сейчас просто еще раз заснимем, и уйдешь». Они там все понимают детскую специфику и относятся к таким моментам с юмором.

— Мирослав вернулся из Москвы только с медалью и подарками или с какими-то дальнейшими предложениями?

— Редактор, которая придумала музыкальную заставку для «Лучше всех», буквально влюбилась в Мирослава. У них оказалась одна и та же любимая группа — Paramore. И она сказала, что будет приглашать Мирослава на музыкальные мероприятия в Москве. Сейчас мы активно переписываемся, обмениваемся видео. Петр Михеев тоже сказал, что будем обязательно встречаться, пересекаться.

«На уроке может и под барабан залезть»

— Как вы думаете, Мирослав свяжет с музыкой свою жизнь?

— Наша позиция такова, что ребенок обязательно должен получать удовольствие от того, чем занимается. Сейчас ставить далеко идущие цели нет резона. Наши преподаватели, именитые барабанщики, говорят, что нужно ехать учиться за границу. Мы немножко начали об этом подумывать. Но впереди еще подростковый период, может быть, у него вообще поменяются взгляды. Хотя сам Мирослав сейчас говорит, что его цель — стать знаменитым барабанщиком и ездить по всему миру с гастролями.

— Он хочет выступать сольно или в составе группы?

— Уж как получится. Сейчас Мирослав играет в составе нескольких групп. Во-первых, это коллектив «Пауки» школы рока. Плюс еще в этом году он прошел кастинг в студии музыки Яхиных «Prima» в группу Kazantip. Также его позвали в ансамбль ударных инструментов «Семь шагов» от джазовой школы. То есть сейчас у него три коллектива, в которых он себя реализует.

— Как при такой загруженности все успевать, учитывая что в этом году Мирослав пошел в школу?

— Именно поэтому мы пошли не в обычную школу, а в нешколу семейного типа «Совушки», где 4-дневная учебная неделя. На самом деле, как ни странно, успевается все. 11 часов барабанов, три раза в неделю репетирует с ансамблями, занятия в музыкальных школах, тренировки по ушу. При этом еще и остается время побалдеть.

— Сколько он занимается на барабанах ежедневно?

— Если у него было часа три индивидуальных уроков по барабанам, дома может и не заниматься. А если в день был один урок, дома он может заниматься по 2-3 часа.

— Даже талантливых детей иногда приходится заставлять заниматься. Или Мирослав настолько увлеченный, что вам не приходится давить на него?

— Бывает. Иногда что-то не получается, и это приходится дорабатывать дома. И вообще он — очень сложный товарищ в обучении. Он не бежит с тележкой, чтобы другие только успевали закидывать. Нет, он еще может сопротивляться — эту музыку я играть не буду, ту не хочу. Еще ему надо, чтобы у него был очень уважаемый преподаватель. Если у него есть информация, что кому-то этот преподаватель не нравится, он его тоже слушаться не будет. Ему важно, чтобы педагог имел определенный вес в музыкальной среде. Тогда он будет работать. Но в силу возраста может на уроке и под барабан залезть, и похулиганить, палочки бросить.

— Вы видите, что сын горит этим?

— Да, без игры на барабанах он жить не может. Два дня — это самый максимум, который он может не играть. Потом его за уши не оторвать от установки.

«Впечатление на всю жизнь и для него, и для меня»

— С какими впечатлениями вы вернулись со съемок? Как близкие восприняли вашу поездку?

— Все говорили: «О, как круто», «Ничего себе», «Как такое могло произойти?». Я ничего особенного в этом не вижу. До каждого, кто трудится и имеет интересные способности, дойдет своя минута славы. Где-то через телевидение, где-то через интернет. Лично мне было просто любопытно. Это впечатление на всю жизнь и для него, и для меня. Я думаю, что после того, как выпуск выйдет, ничего не поменяется. Будем продолжать работать.

— У вас нет опасений, что у Мирослава будет звездная болезнь?

— Она у него прошла через 2 дня после возвращения со съемок. Он на репетиции своей рок-группы сказал: «Знаете — я если что, здесь лучше всех». Он, конечно, говорит, что так не говорил, но преподаватель утверждает, что смысл его послания был таким. После этого мы с Мирославом поговорили, и я объяснила, что, съездив на передачу, он резко лучше от этого не стал и что надо просто продолжать работать. За один разговор он все это понял. Так что сейчас звездной болезни и таких слов нет. Мы легко прожили этот момент.