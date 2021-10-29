«Все меньше возможности лечить обычные болезни, а они ведь никуда не делись»

Общая диспансеризация отменена, но переболевшие коронавирусом могут пройти углубленную

Пандемия коронавируса напомнила о важности сохранения здоровья. В Башкирии провели круглый стол, посвященный организации диспансеризации и профилактических осмотров граждан. Из-за большой нагрузки на систему здравоохранения общую диспансеризацию в регионе приостановили. Когда она будет восстановлена и кто может пройти углубленный осмотр — в материале «Реального времени».

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом общая диспансеризация приостановлена

Проблемы диспансеризации в Башкирии обсуждаются не впервые. Ранее глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что диспансеризация не должна носить формальный характер, так как это один из важных инструментов борьбы со смертностью.

Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания — Курултая РБ Салават Харрасов обратил внимание на то, что отлаженная система диспансеризации в перспективе способна существенно снизить число тяжелых больных:

— Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить заболевания, которые потом могут привести к тяжелым, неизлечимым последствиям. Тем самым она разгружает систему здравоохранения, чтобы все меньше и меньше тяжелых больных поступали бы потом в медучреждения. Тем более в нынешних условиях, многие больницы являются ковидными госпиталями, и все меньше возможности лечить обычные болезни, а они ведь никуда не делись.

Салават Харрасов обратил внимание на то, что отлаженная система диспансеризации в перспективе способна существенно снизить число тяжелых больных

За 2021 год уже обследованы 581 666 человек, у 55 044 из них выявили те или иные заболевания. Среди которых больше всего распространены болезни сердечно-сосудистой системы.

Доктор медицинских наук, ректор Башкирского государственного медицинского университета, депутат Госсобрания — Курултая РБ Валентин Павлов напомнил, что с 1 июля 2021 года в России переболевшие коронавирусом могут пройти углубленную диспансеризацию:

— По данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан углубленной диспансеризации подлежат более 250 тысяч человек. Предстоит большая и ответственная работа.

Валентин Павлов напомнил, что с 1 июля 2021 года в России переболевшие коронавирусом могут пройти углубленную диспансеризацию

Из-за повышенной нагрузки на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом общая диспансеризация в Башкортостане с 24 сентября была приостановлена. Заместитель министра здравоохранения республики Евгений Кустов рассказал, что о точной дате ее возобновления говорить пока рано:

— Точные даты мы назвать не можем. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы видим по колебаниям уровня заболеваемости, что мы вышли на плато. Ожидаем снижения уровня заболеваемости, чтобы та часть врачей, которая сейчас задействована для оказания неотложной медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, могла быть задействована на проведении диспансеризации. Конкретных дат назвать не смогу.

Фокус на переболевших коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения республики Евгений Кустов отметил, что люди, перенесшие COVID-19, подлежат особому медобследованию, которое проводится в несколько этапов:

— Первый этап включает следующие исследования: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, общий клинический анализ крови (развернутый), биохимический анализ крови, определение концентрации Д — димера в крови у людей, которые переболели в среднетяжелой или тяжелой степени и флюорография. Далее человек направляется к терапевту, врач оценивает его состояние по результатам исследования. При необходимости может направить пациента на второй этап, включающий: эхокардиографию, КТ легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, — рассказал замминистра.

Евгений Кустов отметил, что люди, перенесшие COVID-19 подлежат особому медобследованию, которое проводится в несколько этапов

Кустов отметил, что помимо ранней диагностики заболеваний, целью диспансеризации является повышение грамотности населения в вопросах, касающихся их здоровья. По словам заместителя министра, одна из главных проблем — это заинтересовать конкретного человека прийти в поликлинику и проверить свое здоровье. Порой медикам приходится уговаривать пройти диспансеризацию даже больных, перенесших болезнь в тяжелой форме. Еще одна проблема — кадровый дефицит.

— Нужно снять ответственность за проведение диспансеризации у работающего населения с медработников и возложить их на работодателей. Также предлагаем поставить в ответственное положение самих граждан. У нас есть федеральный закон, где прописано, что человек несет ответственность за свое здоровье. К примеру, можно по опыту ряда стран, ввести плату за лечение, если человек не прошел вовремя диспансеризацию, а потом заболел. И еще хотелось бы сократить количество медицинской документации, — сказал Евгений Кустов.

Основные проблемы — в районах Башкортостана

Качество медицинских осмотров в Уфе и районах может серьезно отличаться. Еще одна проблема — недостаточная укомплектованность поликлиник квалифицированными кадрами. Главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу Борис Шарипов отметил, что решить вопрос пока не удается:

— У нас не такая радужная картина. 100%*ной укомплектованности как врачами-педиатрами, так и узкими специалистами у нас нет. К сожалению, также два врача ультразвуковой диагностики, которые у нас имеются, долгое время находились на листе нетрудоспособности, в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией и периодом восстановления. Мы выходили на контакт с коммерческими организациями, с целью привлечения сотрудников для проведения тех или иных видов исследований, но, к сожалению, за те цены, что мы можем предложить, никто не согласился.

По словам врача, нехватка специалистов в райцентрах в скором времени может привести к росту заболеваемости коронавирусом и летальных исходов

По словам врачей, кадровый дефицит сказывается на общей статистике диспансеризации. Складывается он, в том числе, из-за отказов работать в районах студентов, обучавшихся по целевым программам.

— У целевиков появился новый тренд, когда они за лето — осень, поработав в уфимских ковидных госпиталях, собирают деньги, выплачивают штраф и спокойно расторгают договоры. Этих людей мы ждали по 6 лет. К сожалению, такая проблема есть, — сказал главный врач Бирской центральной районной больницы, депутат Госсобрания — Курултая РБ Салават Рахматуллин.

По словам врача, нехватка специалистов в райцентрах в скором времени может привести к росту заболеваемости коронавирусом и летальных исходов.

— Главный врач в райцентре при укомплектованности штатного состава на 60—70% пытается решить вопрос и с вакцинацией, и с ковидом, и организовать экстренную медицинскую помощь. Конечно, ему приходится перераспределять силы. В городе это сделать проще, тоже тяжело, но возможно. А когда в райцентре перераспределяются кадры — это нагрузка колоссальная, — подчеркнул депутат.

Отмечается, что помимо диспансеризации в республике проводятся и другие мероприятия, направленные на диагностику населения. Так, в Башкирии прошла акция «Здоровая республика — здоровый регион». Ее целью было охватить отдаленные сельские территории, где уровень здравоохранения не такой высокий, как в крупных городах. Люди получили возможность бесплатно и быстро пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, сделать флюорографию, маммографию, проверить сердце, сдать кровь и получить консультацию у терапевта, а также у профильных специалистов. Граждане, у которых возникают вопросы, связанные с диспансеризацией, могут обратиться по телефону горячей линии 8(347) 216-10-81.