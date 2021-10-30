Опрос предпринимателей: как побудить сотрудников к вакцинации?
С августа по октябрь 2021 года больше половины регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки усилен контроль за исполнением данных постановлений, а в ряде субъектов вводятся штрафы и санкции в отношении работодателей, чей персонал уклонился от прививки.
Так, в Новосибирской области организации сферы услуг, торговли и транспорта, не привитые сотрудники которых продолжают работать, обяжут выплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. В Татарстане обязательная вакцинация для сотрудников тоже введена для предприятий многих сфер.
Директор или HR-менеджер, разумеется, не может заставить сотрудника пойти и привиться насильно. Однако если его предприятие входит в список тех, для кого вакцинация 80% работников обязательна, он обязан отстранить своих антипрививочников (не предоставивших справку о медотводе) от работы без сохранения заработной платы.
В этой связи задали представителям бизнеса следующие вопросы.
- Проводились ли в вашей компании беседы с сотрудниками о вакцинации?
- Считаете ли вы необходимым мотивировать их к этому?
- Если да, то как справляетесь, особенно если они категорически отказываются?
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Екатерина Холодкова менеджер по повышению благополучия и укреплению здоровья сотрудников сети гипермаркетов «Леруа Мерлен»
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Сознавая важность этого вопроса, готовиться к вакцинации мы начали уже давно, задолго до введения обязательного порядка для работников сферы услуг.
Можно сказать, что мы столкнулись с двумя основными барьерами:
- Вакцинация требует отрыва от рабочего процесса, т.е. нужно найти время для похода в поликлинику.
- Сотрудники отказывались вакцинироваться из-за опасений за свое здоровье после вакцинации.
С первым барьером мы справились довольно быстро. Мы начали активную совместную работу с администрациями и поликлиниками по открытию пунктов вакцинации в магазинах. Сотрудникам не нужно было заниматься поиском учреждения и подстраивать рабочий график. Они получили возможность привиться и оставаться под наблюдением дежурного врача в течение всего дня. Прививочные пункты были также доступны и для посетителей магазинов.
Для сотрудников офиса и складов были организованы дни вакцинации на рабочем месте. Мы предоставили один оплачиваемый выходной на следующий день после каждого этапа вакцинации независимо от того, где она сделана, на работе или в поликлинике.
У сотрудников была возможность не только привиться, но и сдать тесты — ПЦР и на антитела. Например, через 42 дня после прививок сотрудники имели возможность сдать тест на антитела, чтобы убедиться в наличии приобретенного иммунитета.
После достижения минимального процента вакцинации по всей компании в 60%, наши сотрудники получили возможность записаться на скрининг здоровья.
Второй барьер потребовал более тонкого подхода. Очень много внимания мы уделили повышению информированности, коммуникациям. Были организованы прямые эфиры с врачами, на которых они отвечали на основные вопросы наших коллег по вакцинации. Мы рассказывали и показывали реальные истории наших коллег, выкладывали их в корпоративную социальную сеть. В этих историях сотрудники разных подразделений компании делились своим опытом, рассказывали о том, как они пришли к решению, как перенесли прививку. На постоянной основе мы организовываем видеоконференции с магазинами и складами компании и транслируем то, что у нас происходит: новости, новые требования, изменения, динамику процента вакцинированных. А еще обязательно отвечаем на вопросы, возникающие у сотрудников.
Мы уделяли большое внимание лидерскому подходу — все лидеры нашей компании вакцинированы российской вакциной, хотя у иностранных коллег была возможность поставить зарубежные. Но все вакцинировались в России и открыто об этом заявили. Директора магазинов показывали личный пример, проводили беседы с сотрудниками о том, зачем и почему это нужно, вели разъяснительную работу, снимая страхи и опасения.
Мы всегда позиционировали вакцинацию в первую очередь как проявление нашей ответственности и гражданской позиции, так как это единственный способ защитить себя и своих близких, остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни.
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Анастасия Брусницына владелица салона красоты «Конечно Можно»
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Мне на самом деле повезло. Я уже готовилась к худшему, к тому, что кого-то придется временно отстранить от работы. Но девочки сами все дружно решили прививаться, и для меня это было чудом.
Знаю, что у кого-то в коллективах проводились собрания на эту тему. Я тоже продумывала аргументы, как буду убеждать сотрудниц в том, что прививки необходимы для продолжения нашей работы в штатном режиме. Но через управляющего узнала, что все прививаются и без лишних уговоров. Сама я, честно признаюсь, делала прививку через силу. Я категорически против этих прививок, но я понимаю, что это необходимо для работы салона и для того, чтобы клиенты могли чувствовать себя безопаснее.
Сейчас у всех сделан первый компонент вакцины. Кто-то уже успел сделать обе процедуры. Но даже те, кто начал вакцинацию в октябре, успевают завершить ее до 7 ноября и получить сертификат. Мы полностью контролируем процесс, чтобы исключить предъявление поддельных сертификатов и не допускать к работе непривитых сотрудников.
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Юрий Уткин руководитель группы внутренних коммуникаций ICL Services
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Во всех действиях, связанных с COVID и вакцинацией, мы руководствуемся следующими принципами:
- В приоритете — здоровье сотрудников и сервис для клиентов, затем все остальное.
- Мы считаем, что вакцинация — это ключевой способ сохранить здоровье и жизнь.
- Мы соблюдаем законодательство и предписания госорганов.
В плане коммуникаций компания старается быть максимально открытой для сотрудников. Мы рассказываем, что и почему планируем делать и как реализуем рекомендации госорганов. Отвечаем на вопросы, которые можно задать через анонимный канал. В начале пандемии мы организовали для желающих онлайн-встречи с эпидемиологами. Директора проводят онлайн-конференции, которые посещают в среднем около 1000 сотрудников с целью задать интересующие их вопросы. Все это — лишь малая часть наших COVID-коммуникаций. В целом наше внутреннее инфополе в последние полтора года — это постоянная беседа с сотрудниками о действиях в условиях COVID.
Мы разъясняем пользу вакцинации, предоставляем отгул за прививку, для удобства сотрудников один-два раза в месяц организовываем вакцинацию на территории наших офисов. Топ-менеджеры тоже воспользовались возможностью привиться в офисе и поставили «Спутник V» одними из первых в компании. Все это дает свои плоды: доля вакцинированных среди сотрудников компании выше среднего по стране.
В начале карантина-2020 мы, как ИТ-компания, смогли быстро и сравнительно безболезненно перевести на дистанционную работу более 90% сотрудников. Сейчас абсолютное большинство сотрудников все еще остаются на удаленке. Это снимает остроту вопроса с отказом от прививок: тот, кто не хочет прививаться, может работать из дома. Сложности возникают в достаточно редких, относительно общей численности, случаях, когда удаленка невозможна из-за специфики работы. Например, кому-то нужно отлаживать код на тестовом оборудовании в офисе или работать на территории заказчика. В таких случаях тимлиды беседуют с сотрудником и пытаются найти варианты — например, привиться другой вакциной. Если позиция принципиальная, то действие по умолчанию — поиск для сотрудника внутри компании другой позиции, на которой вакцинация не требуется.
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Наталья Льдинова основатель WELL MEDIA
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В рекламном агентстве WELL MEDIA следующая ситуация с вакцинацией.
53% сотрудников имеют QR-код, из них 5% недавно переболели, остальные привиты или имеют справку о первой прививке.
5% сотрудников имеют медотвод и с начала эпидемии работают из дома.
Еще 5% не могут привиться из-за серьезных осложнений после COVID-19 и тоже работают из дома
37% пока в раздумьях, будут ли они прививаться: многие боятся осложнений. Они с 30 октября также начинают работать из дома.
Мужчины в нашем коллективе привились первыми и очень легко перенесли прививку, точнее, совсем ее не почувствовали. Часть девушек (до 30 лет) почувствовали недомогание после второй прививки. Первую тоже не почувствовали. Женщины (до 42 лет) в нашем коллективе почувствовали недомогание после первой прививки, и им был предоставлен день отдыха: ощущения свои они описывали как сильное похмелье.
Так как мы работаем в сфере В2В и давно уже все встречи перевели в формат онлайн, то по логике нас не касается обязательная вакцинация всех сотрудников. В то же время мы принимаем все ограничения, связанные с введением QR-кодов, и непривитых сотрудников переводим на удаленный режим работы.
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Александр Альхов основатель образовательного сервиса Courseburg
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Мы еще летом без всяких бесед просто предложили премию 5 тысяч рублей всем, кто вакцинируется. Половина сотрудников в течение 2—4 недель тут же сделали прививку.
Единственное, в чем мы ошиблись, — я посоветовал вакцину «КовиВак», ее большая часть коллег и выбрала. На тот момент многие врачи считали ее самой эффективной. Но у тех, кто хотел осенью поехать в отпуск за рубеж, появились проблемы из-за этого, так как она не признана в большинстве стран.
В целом, если не штрафовать, а мотивировать, то проблем меньше и микроклимат в компании лучше.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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Может быть, это везение, но у нас не было разногласий с коллективом на тему прививок — необходимое процентное соотношение получилось сразу. Плюс каждый сотрудник подписывал бумагу о том, что ознакомлен с указами мэра и Роспотребнадзора. Я думаю, что главная мотивация ставить прививку — здравый смысл и желание обезопасить себя и своих близких.
Фактически предприниматели должны агитировать сотрудников ставить вакцины, так как ни одна фирма не сможет оплачивать все штрафы и рискует закрыться из-за невакцинированного сотрудника. Ни одна компания не выиграла суд против приказов об изменении режима в условиях пандемии, зато множество компаний закрылись. Я поставила прививку одной из первых для дополнительной мотивации сотрудников.
Каких-то специальных разъяснительных бесед мы не проводили — все взрослые люди. Но обо всех нововведениях я сразу оповещаю коллектив.
Когда мы нанимаем нового сотрудника, просим предоставить сертификат о вакцинации. Из двух одинаково компетентных кандидатов нам приходится выбирать привитого, так как с 1 декабря мы обязаны соблюдать требования о 80% вакцинированных.
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Александр Цыганов член совета СРО «Ассоциация профессиональных страховых брокеров», руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России
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Принятие решения о вакцинации — это решение каждого гражданина, но во многом от этого зависит возможность и качество работы коллектива, ведь есть и требования со стороны региональных властей, а в случае международного бизнеса нужно учитывать еще и правила въезда в ту или иную страну, а также возвращения в Россию. Применительно к страховым брокерам потребность в деловых поездках по России и за рубеж возникает достаточно регулярно, поэтому разработаны и используются разные меры от «пряника до кнута».
Привитым работникам могут предоставляться дополнительные дни отдыха на период вакцинации и после нее, централизованно может быть организован поиск и запись на пункт вакцинации, где есть предпочтительная вакцина, а в случае необходимости — поиск вариантов с дополнительной вакцинацией, признаваемой в Европе или США. В исключительных случаях оплачивается полис ДМС, включающий транспортные услуги и дополнительные расходы по вакцинации.
В случае отказа от прививки и отсутствии медицинского отвода в рамках трудового законодательства могут применяться меры от перевода на дистанционный режим работы и до отстранения от работы на период до устранения причин.
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Татьяна Никифорович вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование»
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Да, наши корпоративные клиенты по ДМС обращаются с запросами по организации вакцинации от коронавируса. Летом этого года мы подготовили для этого специальную программу. Она включает:
- мотивацию к прохождению вакцинации (FAQ-лендинг, вебинары, мотивирующий ролик, психологическая поддержка). Вообще, информационное, медицинское сопровождение и психологическая поддержка действуют на всех этапах вакцинации;
- телемедицинский врачебный контроль за самочувствием до вакцинации, в день проведения вакцинации и после нее через мобильное приложение;
- при каких-либо осложнениях по полису обеспечиваются услуги коммерческой скорой помощи, лечение в стационаре и проверка состояния здоровья.
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Александр Тепляков директор по маркетингу и рекламе компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры»
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Все мы знаем об обязательной вакцинации сотрудников, но никто не имеет право принуждать людей к медицинскому вмешательству, даже если речь идет об обязанностях, которые возложили власти на плечи работодателей. В нашей юридической компании привито большинство сотрудников. Однако они это сделали добровольно.
Непривитые сотрудники — либо те, кто имеет противопоказания для прививки, либо так называемые антипрививочники. Мы с уважением относимся к осознанному выбору каждого. Тем не менее руководством компании были проведены все требующиеся от него мероприятия: рассказ о прелестях вакцинации и сбор данных о постановке прививки от каждого сотрудника, в том числе отказы.
В итоге компания имеет на руках все, что требуется, а сотрудники, не желающие прививаться, не ущемлены в своих правах.
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Сергей Филиппов социальный предприниматель, генеральный директор ГК «МЕТ»
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Мы выпускаем средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями. В 2020 году оказались на передовой — поставляли в ковид-госпитали большие партии функциональных кроватей и медицинские изделия. Большая часть сотрудников работала в очном формате, так как нужно было проводить приемку и отгрузку товара, сопровождать поставки и вести другую операционную работу, которая требует личного присутствия.
С первым указом мэра Москвы требовалось вакцинировать 60% сотрудников. Эту новость сотрудники восприняли без особого энтузиазма — это же принудительная мера. Вместе с этим такой практики, чтобы сотрудники категорически отказались от вакцинации, не было. Мы работаем в медицине и здравоохранении, видим «изнутри», что эпидемиологическая ситуация — не информационный шум. Соответственно, и вакцинация — не «микс витаминов», а защита от инфекционного заболевания.
В компании развитая корпоративная культура, можно сказать, семейная атмосфера. Это способствует тому, что административные решения воспринимаются сотрудниками проще и нет токсичной реакции. Каждый осознанно относится к здоровью, проявляет тревогу за близких: у большинства сотрудников семьи и дети, это сильный мотив к вакцинации. Треть сотрудников сделали прививку и прошли ревакцинацию по личной инициативе, чтобы снизить риски инфицирования, а в случае заражения — легче перенести заболевание, чем непривитые. Другой мотиватор — получение QR-кода. Сотрудникам с детьми к праздникам мы дарим билеты в театры, на мюзиклы, в цирк. Конечно, кто хочет жить полной жизнью и иметь возможность посещать культурные мероприятия, заинтересован в том, чтобы сделать прививку.
Сегодня доля вакцинированных в компании держится на том же уровне, что и в прошлом году, и достигает 70—80% от общего числа сотрудников. Затраты на тестирование на коронавирус и антитела компенсируем на 100%.
Создание «прививочного настроения» лежит в пласте организации работы менеджерами среднего и высшего звена. В компаниях с вертикальным управлением организация вакцинации сотрудников находится в компетенции эйчара, с горизонтальной матрицей — на линейных руководителях.
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