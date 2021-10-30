Опрос предпринимателей: как побудить сотрудников к вакцинации?

Сознавая важность этого вопроса, готовиться к вакцинации мы начали уже давно, задолго до введения обязательного порядка для работников сферы услуг.

Можно сказать, что мы столкнулись с двумя основными барьерами:

Вакцинация требует отрыва от рабочего процесса, т.е. нужно найти время для похода в поликлинику. Сотрудники отказывались вакцинироваться из-за опасений за свое здоровье после вакцинации.

С первым барьером мы справились довольно быстро. Мы начали активную совместную работу с администрациями и поликлиниками по открытию пунктов вакцинации в магазинах. Сотрудникам не нужно было заниматься поиском учреждения и подстраивать рабочий график. Они получили возможность привиться и оставаться под наблюдением дежурного врача в течение всего дня. Прививочные пункты были также доступны и для посетителей магазинов.

Для сотрудников офиса и складов были организованы дни вакцинации на рабочем месте. Мы предоставили один оплачиваемый выходной на следующий день после каждого этапа вакцинации независимо от того, где она сделана, на работе или в поликлинике.

У сотрудников была возможность не только привиться, но и сдать тесты — ПЦР и на антитела. Например, через 42 дня после прививок сотрудники имели возможность сдать тест на антитела, чтобы убедиться в наличии приобретенного иммунитета.

После достижения минимального процента вакцинации по всей компании в 60%, наши сотрудники получили возможность записаться на скрининг здоровья.

Второй барьер потребовал более тонкого подхода. Очень много внимания мы уделили повышению информированности, коммуникациям. Были организованы прямые эфиры с врачами, на которых они отвечали на основные вопросы наших коллег по вакцинации. Мы рассказывали и показывали реальные истории наших коллег, выкладывали их в корпоративную социальную сеть. В этих историях сотрудники разных подразделений компании делились своим опытом, рассказывали о том, как они пришли к решению, как перенесли прививку. На постоянной основе мы организовываем видеоконференции с магазинами и складами компании и транслируем то, что у нас происходит: новости, новые требования, изменения, динамику процента вакцинированных. А еще обязательно отвечаем на вопросы, возникающие у сотрудников.

Мы уделяли большое внимание лидерскому подходу — все лидеры нашей компании вакцинированы российской вакциной, хотя у иностранных коллег была возможность поставить зарубежные. Но все вакцинировались в России и открыто об этом заявили. Директора магазинов показывали личный пример, проводили беседы с сотрудниками о том, зачем и почему это нужно, вели разъяснительную работу, снимая страхи и опасения.

Мы всегда позиционировали вакцинацию в первую очередь как проявление нашей ответственности и гражданской позиции, так как это единственный способ защитить себя и своих близких, остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни.