День в истории: основатель гостиницы «Казань», Российская империя и первый сетевой червь

Чем примечательна дата 2 ноября?

Сегодня, 2 ноября, международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов — ООН учредила его для привлечения внимания общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности прессы. В разные годы и столетия в этот день Петр I стал императором, а Россия — империей, вступил на престол последний российский император Николай II, на Кремлевских башнях зажглись рубиновые звезды, а женщинам СССР впервые присвоили звание Героя Советского Союза. Родились в эту дату египетская царица Клеопатра, французская королева Мария-Антуанетта, английский математик Джордж Буль, русский скульптор Марк Антокольский, писатель и философ Леонид Андреев. Умерли шведский поэт Эсайас Тегнер, французский офицер Жорж Дантес, советский этнограф, исследователь народов Крайнего Севера Владимир Иохельсон, британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Джордж Бернард Шоу, российский хореограф Игорь Моисеев, советский артист цирка, клоун Олег Попов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Известный казанский рантье и гостница «Казань»

2 ноября 1845 года в Казани в крестьянской старообрядческой семье родился известный купец и предприниматель Павел Щетинкин. Память о нем хранят в Лаишевском районе, где у него было имение. В местном музее есть экспозиция, посвященная Щетинкину. В столице хорошо известна его гостиница на бывшей Большой Проломной (ныне Баумана) «Казань». Щетинкин имел свое торгово-промышленное товарищество, известное как «П.В. Щетинкин в Казани». Он успешно торговал на многих ярмарках. Своей специальностью выбрал меховую торговлю, его магазины появились в Казани, Самаре, Симбирске.

2 ноября 2020 года в Татарстане назначили главу исполкома Сармановского района. Им стал руководитель аппарата совета района Фандас Валиев. Соответствующее решение было принято на втором заседании совета Сармановского района четвертого созыва.



Петр I принял титул императора, Николай II вступил на престол, рубиновые звезды на башнях Кремля

2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей. Победа над Швецией в Северной войне, продолжавшейся с 1700 до 1721 годы, открыла России полноценный выход к Балтийскому морю. Ништадтский мир был подписан 30 августа 1721 года. После заключения договора Сенат и Синод решили дать Петру титул императора Всероссийского. Канцлер Гавриил Головкин в Троицко-Петровском соборе в Санкт-Петербурге преподнес царю прошение принять титул Императорского Величества.

Б.Чориков, «Провозглашение Петра I императором». Репродукция: wikipedia.org

2 ноября 1831 года на Охтенском адмиралтействе в Санкт-Петербурге был заложен фрегат российского военного флота «Паллада». Корабль спустили на воду 1 сентября 1832 года. Длина фрегата — 52,8 м, ширина — 13,6 м, вооружение — 52 орудия. В честь исторического фрегата назвали построенный в 1989 году учебный фрегат. Первым капитаном стал капитан-лейтенант Нахимов.

2 ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II. Коронация состоялась (14) 26 мая 1896 года, и во время празднества по случаю этого события произошли трагические события на Ходынском поле, в результате которых погибли более тысячи человек. Правление Николая II проходило в обстановке нарастающих социально-политических противоречий и революционного движения, усложнения внешнеполитической ситуации. Чередой последовали тяжелое поражение в Русско-японской войне (1904—1905), Кровавое воскресенье, революция 1905–1907 годов, Первая мировая война, Февральская революция 1917 года, в ходе которой он отрекся от престола и был помещен вместе с семьей под домашний арест в царскосельский дворец. В августе 1917 года по решению Временного правительства Николай II с семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, где Романовы пробыли до мая 1918 года, а затем перевезены в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года последний российский император был расстрелян вместе с семьей и приближенными.



2 ноября 1937 года на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. До 1935 года шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы. 23 августа 1935 года было опубликовано решение Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами, которые были установлены в октябре 1935 года. В мае 1937 года к двадцатилетию Октябрьской революции на пяти кремлевских башнях было решено установить рубиновые звезды, которые впервые и зажглись 2 ноября 1937 года. Звезда, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского Кремля, позднее была установлена на шпиле Северного речного вокзала. В создании новых кремлевских звезд участвовали свыше 20 предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительной, электротехнической и стекольной промышленности, научно-исследовательские и проектные институты.

Фото: vao-moscow.ru

2 ноября 1939 года первым женщинам в СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. Утром 24 сентября 1938 года известные в СССР летчицы-орденоносцы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». С первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе.

2 ноября 2016 года президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Службы внешней разведки Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Также он возглавил совет директоров концерна «Алмаз-Антей».



Сетевой червь, победа Буша на выборах

2 ноября 1755 года родилась королева Франции и Наварры Мария-Антуанетта — младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии, супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года. После начала Французской революции была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Была осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

Репродукция: wikimedia.org

2 ноября 1962 года президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены. 21 ноября США отменили морскую блокаду. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США о том, что Кубинский кризис ликвидирован. Карибский (Кубинский) кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе.

2 ноября 1988 года был запущен один из первых сетевых червей, распространявшийся через интернет. Его написал аспирант Корнельского университета Роберт Таппан Моррис и запустил в Массачусетском технологическом институте. Это был первый вирус, получивший значительное внимание в средствах массовой информации. Он также привел к первой судимости в США по Computer Fraud and Abuse Act 1986 года. Червь, вопреки расчетам создателя, буквально наводнил собой весь сетевой трафик ARPANET. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в 96,5 млн долларов. Сам Моррис хорошо законспирировал код программы, и вряд ли кто мог доказать его причастность. Однако его отец — компьютерный эксперт Агентства национальной безопасности — посчитал, что сыну лучше во всем сознаться.

Фото: kaspersky.ru

2 ноября 2004 года прошли выборы президента США. Победил республиканец Джордж Буш. За него проголосовали 286 выборщиков. Его соперником был сенатор Джон Керри. Для победы необходимо было набрать 270 голосов выборщиков.