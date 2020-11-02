В Сармановском районе назначили главу исполкома

В Татарстане назначили главу исполкома Сармановского района. Им стал руководитель аппарата совета района Фандас Валиев.

Соответствующее решение было принято на втором заседании совета Сармановского района четвертого созыва, которое состоялось сегодня. За кандидата единогласно проголосовали все депутаты, передает пресс-служба района.

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Валиев с 2005 по 2006 год занимал должность заместителя главы Сармановского района по социальным вопросам. С 2006 по 2008 он работал заместителем руководителя исполкома района по социальным вопросам, а с 2008 года был руководителем аппарата совета Сармановского района.

В мае этого года в Сарманово нашли мертвым главу исполкома района Альфиса Мухаметгараева. По данным источников «Реального времени», он мог покончить с собой.

