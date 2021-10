«Татарская кухня подходит идеально, чтобы питаться в период восстановления после ковида»

Как питаться больному коронавирусом, действительно ли опасен витамин D, почему банка с поливитаминами должна стоять на столе всегда и чем гречка лучше устриц

«Традиционная татарская кухня сейчас по сезону подходит просто идеально, чтобы питаться в период восстановления после ковида. Она достаточно жирная, мясная. Только чак-чаком лучше не увлекаться», — рассуждает в интервью «Реальному времени» врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. Специалист по нутритивной поддержке рассказывает, чем гречка хороша в коронавирусных реалиях, что может стать альтернативой бульону в острый период коронавирусной инфекции, чему отдать предпочтение после вакцинации и действительно ли витамин D так хорош в профилактике и даже лечении ковида.



«Витамины обогащают только мочу и аптеки» — фраза, от которой у меня дергается глаз»

— Алена, какие советы вы можете дать людям, которые хотят себя хорошо чувствовать в этот непростой ковидный период, учитывая, что сейчас как никогда необходимо поддерживать свое здоровье и правильным питанием в том числе?

— Последние несколько лет я составляю список рекомендаций для моих пациентов в преддверии осенне-зимнего сезона. С осени 2019 года я убедилась, они работают и для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Советы, которые помогают нам лучше себя чувствовать, на самом деле довольно простые: рациональное питание, регулярная физическая нагрузка, полноценный сон, минимизация стрессов. Но одного правильного питания и здорового образа жизни, к сожалению, в наши дни недостаточно. Учеными подсчитано: чтобы получить полный спектр необходимых микроэлементов и витаминов, то есть идеальный рацион, рассчитанный с помощью компьютерных программ, необходимо потреблять не менее 3 тысяч килокалорий в сутки. Что это значит?

Например, с моей физической нагрузкой среднестатистического городского жителя при потреблении такого количества килокалорий я в дверь не войду уже через полгода. Если я не хочу прибавлять в весе, то могу употреблять около 1 800 килокалорий в день. И другой обычный человек тоже не съест на 3 тысячи килокалорий в день. Хотя съесть-то, наверное, можно, но столько энергии потратить городскому жителю будет сложно. Ведь для этого нужна достаточно серьезная физическая нагрузка ежедневно, на которую готовы далеко не все, поэтому приходится контролировать количество съеденной пищи.

— Тогда откуда можно взять недостающие в питании вещества?

— Это будет новостью для всех, кто против витаминов. Фраза, от которой у меня просто дергается глаз: «Витамины обогащают только мочу и аптеки». Вопреки модному мнению я, как медик, убеждена, что недостающие вещества надо брать из аптек. Поливитамины — очень хороший вариант, они продаются без рецепта. Для профилактики дефицитов здоровому человеку достаточно употреблять любые комплексные витамины.

«Идеи, что я лягу и прокапаюсь, — порочные»

— Двух курсов витаминов в год достаточно?

— Я обычно советую пить витамины, пока не надоест чувствовать себя хорошо. Витамины, которые продаются в наших аптеках, имеют достаточно низкую безопасную дозировку. С этим вопросом уже долго пытаются разобраться — нынешние дозировки пришли к нам еще из 50-х годов прошлого века, когда 3 тысячи калорий съесть и потратить было легко и просто, учитывая намного большую физическую активность и другие бытовые условия.

Я за то, чтобы витамины пились не курсами, а постоянно. Например, вы купили большую банку, поставили на стол: вспомнили — выпили. Лучше пить витамины два раза в неделю, чем каким-то загадочным курсом. У меня есть пациенты, которым тяжело глотать — тогда мы отдаем предпочтение жевательным витаминам для детей.

Еще я категорически против идеи колоть витамины. Это редчайшая история, когда надо именно колоть. Все эти идеи «лягу и прокапаюсь» — порочные. Не надо доводить себя до состояния, когда витамины придется капать! Большая часть витаминных препаратов, которые так любят прокапать наши граждане, прекрасно усваивается через рот. Болезненно издеваться над собой вместо того, чтобы выпить капсулу или таблетку (или даже съесть мармеладку), — это слишком жестоко.



— В коронавирусных реалиях врачи выписывают витамины D и С. Если с витамином D все более-менее понятно, то насчет действенности витамина C есть разные мнения…

— С точки зрения доказательной медицины обнаружена четкая корреляция между уровнем дефицита витамина D в крови и тяжестью протекания ковида. Если его уровень в крови низкий, то ковид протекает тяжелее. Есть даже попытки лечить коронавирусную инфекцию витамином D — правда, они весьма умеренно успешны. Бразильские ученые давали пациентам высокие дозы витамина D при поступлении в клинику (это можно делать только под надзором специалистов). Течение заболевания все равно было тяжелым, но вот смертельных случаев по сравнению с теми, кто не принимал такую бустерную дозу, не было, и число попаданий таких пациентов в реанимацию было значительно меньшим. Конечно, это маленькое исследование, на которое мы все же пока не можем опираться в реальной практике.

Сам по себе витамин D гораздо более безопасен, чем принято думать. Все истории про страшные передозировки витамина D — это зачастую мифы и описания редких историй. Честно говоря, я не встречала пока врача, который своими глазами видел подтвержденный гипервитаминоз D. В предписанных профилактических дозах он абсолютно безопасен для длительного приема. У этого препарата совершенно однозначно есть доказательная база по профилактике сезонных ОРВИ, включая ковид.

А вот с доказательной базой по витамину C все хуже. Согласно многочисленным исследованиям и метаанализам, пероральный витамин С значимо не работает. Лично моя точка зрения — для профилактики респираторных заболеваний необходимо принимать витамин D в дозе, желательно подобранной для вас врачом индивидуально. Витамин C достаточно употреблять с пищей — овощами, фруктами, зеленью. В этом плане хороши апельсины, черная смородина, вся листовая зелень — в той же петрушке его очень много. Нет никакой необходимости принимать синтетический витамин C, потому что он еще и не очень хорошо усваивается.

«Наша российская привычка запасаться гречкой при первой опасности — это очень здорово»

— А если сочетать прием витамина D с поливитаминами — это хороший вариант?

— Это прекрасный вариант. Кстати, профессор Ольга Громова очень много пишет о витамине D — кому интересно, можно почитать ее монографию «Витамин Д — смена парадигмы».

Поливитамины удобны в приеме, причем вы можете выбрать любой комплекс. Если мы говорим о профилактике ОРВИ и ковида, то важно, чтобы кроме витаминов в состав еще входил цинк. Кстати, наша российская привычка запасаться гречкой при первой опасности — это очень здорово, потому что в гречке очень много цинка, полезного при простудных заболеваниях. То есть гречка — очень хороший и «честный», а главное — доступный источник цинка. Устрицы, конечно, тоже неплохи в этом смысле, но многие ли из наших граждан могут их есть в достаточных для этого количествах? Получается, что привычка запасаться гречкой — такая народная мудрость, подтвержденная многовековым опытом.

— Каковы ваши общие рекомендации в период роста заболеваемости?

— Необходимо повышать профилактические дозы витамина D. Я рекомендую взрослому человеку пить 2000 МЕ в сутки. Это рекомендованная доза, которую могут принимать все здоровые люди. Более высокую дозировку врачи не могут назначить, не видя конкретного человека и не взяв у него анализы. Дозы, которые я рекомендую, зачастую сильно выше, но мои пациенты всегда на связи со мной и регулярно делают соответствующие анализы. Передозировку на 2000 МЕ получить невозможно, ведь даже для младенцев рекомендуют от 1000 до 1500 МЕ. Многие специалисты считают, что рекомендованные дозы для взрослых людей давно нуждаются в пересмотре.

Кроме витамина D, нужно уделить серьезное внимание цинку. А в целом — достаточно принимать поливитамины хотя бы пару раз в неделю. Опыт подсказывает, что люди все равно забывают пить витамины постоянно, так что хорошо бы держать их на виду на кухонном столе, как я уже и говорила.

Марка поливитаминов для большинства здоровых людей не очень принципиальна — это могут быть самые обычные и недорогие препараты. Просто нужно не бросать их пить, пока более или менее не устаканится ситуация с очередной волной. Это касается и привитых тоже. К сожалению, количество непривитых у нас остается еще достаточно большим, поэтому защищаться должны все.

«В период болезни рекомендую специализированное лечебное питание»

— Сейчас многие болеют ковидом. У некоторых пропадают обоняние и вкус. Что вы посоветуете есть в острый период болезни, когда человек лечится на дому и у него совершенно нет аппетита?

— В таких случаях я рекомендую лечебное питание, которое пока не особенно популярно у нас, но очень распространено на Западе. Его можно купить в аптеках, при заказе онлайн можно найти по ключевым словам «питательные смеси». Это небольшие бутылочки объемом 120—200 мл, содержащие в себе смесь питательных веществ: легко усваиваемые жиры и аминокислоты, витамины и минералы — все, что нужно для поддержания сил. И когда на момент острой фазы заболевания есть ничего не хочется, один-два дня действительно можно не есть — только пить. Но потом, если аппетит так и не вернулся, в дело обязательно вступает лечебное питание.

А еще при высокой температуре наш организм активно расходует белки, поэтому с давних времен при простуде были популярны крепкие бульоны. Но если сил сварить бульон нет, а о помощи попросить некого — выходом могут стать, повторюсь, современные питательные смеси (как жидкие, так и порошковые) — это удобно и не требует приготовления. Поскольку мы живем в XXI веке и технологии шагнули вперед, мы смело можем использовать лечебное питание.

— Что лучше пить в период болезни?

— Пить можно любую жидкость, не содержащую раздражающих веществ: чай, компот, морс. Морс — вообще прекрасный вариант, потому что ягоды, традиционно применяемые для приготовления этого напитка (клюква и брусника), содержат вещества, которые обладают антисептическими свойствами, помогают защититься от осложнений на почки. Любые процессы в нашем организме (особенно при высокой температуре) протекают с большим расходом жидкости, поэтому пить нужно обязательно.

— А как быть с питанием детей?

— Для детей тоже есть специализированное лечебное питание. Им можно и взрослое питание с определенного возраста (обычно с 6 лет, иногда раньше). Эта категория лечебного питания относится к категории сипингов (от англ. sip — глоток). Дети, как правило, их нормально пьют через трубочку: нужно сделать один-два глотка и отставить в сторону. Не нужно заставлять ребенка выпивать всю бутылочку сразу — ее желательно выпить за несколько приемов.

Всего в течение дня достаточно выпить одну-две маленькие бутылочки, их можно добавлять в кашу, поливать сырники, мороженое (да, и детям, и взрослым можно мороженое, когда они болеют простудой!). И мы можем быть уверены, что это продукты, которые не будут раздражать желудок, кишечник, а нужные вещества там находятся в правильных пропорциях.



«Никаких лечебных танцев с бубнами не нужно перед прививкой»

— Сейчас многие бросились делать себе прививку от COVID-19 — чтобы получить QR-код. После прививки часто рекомендуют белковое питание. Действительно ли это нужно?

— Ни до, ни после прививки никакого специализированного питания не требуется. Большинство людей переносят прививку вообще незаметно. И никаких лечебных танцев с бубнами не нужно. Вкусно поесть — вполне достаточно.

Съел вкусный завтрак — и пошел привился. Или привился — и вкусно пообедал. Я всячески поддерживаю такой подход. Конечно, себя вполне можно побаловать, «погладить» — в конце концов, многие взрослые тоже боятся прививок. Но никаких специальных лечебных рекомендаций нет.

Белковое же питание никогда не помешает, это вкусно и полезно. Особенно в период болезни и восстановления после нее. Это птица, мясо, рыба, морепродукты и некоторые растительные белки типа сои и бобовых. Единственное — растительные белки не все хорошо переносят, особенно после ковида. Я как гастроэнтеролог часто сталкиваюсь с такой проблемой у переболевших, как вздутие живота. Таким пациентам бобовые я бы рекомендовать не стала. А вот любое мясо — пожалуйста.

Кроме того, можно делать наваристые бульоны. И если мы говорим о финансовой стороне вопроса, то для таких бульонов нужно не столько мясо, сколько кости. Их нужно долго выварить, как на холодец — несколько часов, чтобы бульон в холодильнике был как желе. Можно варить на бульонах супы — шурпу, борщ, щи, лапшу — это все вкусно, сытно и помогает восстановить силы. Но удариться в исключительно белковое питание — сейчас это модно — тоже плохой вариант. Нужно употреблять разные продукты. Нам нужны и мясо, и овощи, нам обязательно нужны жиры.

В сезон простуд очень неправильно сидеть на низкожировых диетах. Если сейчас кому-то нужно снизить вес, то лучше убирать сладкое (сахар, варенье, мед).

«Чак-чаком лучше не увлекаться»

— А какое питание вы рекомендуете в период восстановления после ковида?

— Я в своих рекомендациях продлеваю нутритивную поддержку (лечебное питание) на срок до месяца после выписки из больницы, если человек может себе это позволить. Конечно, в это время она уже идет в сочетании с обычным питанием — к нему мы возвращаемся настолько быстро, насколько это возможно. Наша цель — не перевести человека на искусственное питание, а поддержать организм, когда не хочется есть или просто нет сил. Такое бывает, особенно у пожилых.

А еще я считаю, что традиционная татарская кухня сейчас по сезону подходит просто идеально, чтобы питаться в период восстановления. Она достаточно жирная, мясная. Только чак-чаком лучше не увлекаться. Особенно если человек был госпитализирован, получал серьезное лечение, то зачастую возникают временные проблемы с уровнем сахара — так что сладкое пока отложите.

— Значимость правильного питания не переоценивается, в том числе в период пандемии?

— Я бы сказала, наоборот, что значимость правильного питания недооценивается со страшной силой. Люди склонны впадать в крайности. Я заболел, мне не хочется есть — и я не буду. Но эта история, особенно касающаяся пожилых людей, может очень нехорошо закончиться. Питаться надо правильно, сбалансированно, стоит попытаться найти для себя блюда, которые вкусны на этот момент.

Важно следить за качеством продуктов, хорошо, если они будут местные. Самое сложное в состоянии стресса или болезни — не впадать в панику и планомерно делать правильные шаги, которые помогут сохранить здоровье. Надеюсь, мои рекомендации будут полезны вашим читателям.