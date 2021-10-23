Нефть, зарплаты и Москва уменьшили дефицит бюджета Татарстана на 2,5 миллиарда

Зато ковид «съел» 3,5 дополнительных миллиарда из ТФОМС

В 2021 году долговая нагрузка на бюджет Татарстана снизится почти на 2,5 млрд рублей. К доходной части бюджета прибавится 44,6 млрд, к расходной — 42,1 млрд. Средства будут направлены в основном на социальную сферу. Подробности — в материале «Реального времени».

Спасибо подорожанию нефти и росту зарплат

На очередном заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам депутаты приняли новый законопроект о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин сообщил: доходную часть бюджета Республики Татарстан в 2021 году предложено увеличить в общем на 44,6 млрд рублей, а расходную — на 42,1 млрд. Деньги пойдут в основном на социальную сферу.

Учитывая итоги фактического исполнения бюджета республики за первые 9 месяцев 2021 года, налоговые и неналоговые доходы бюджета, как говорит замминистра, предлагается увеличить на 28,5 млрд рублей. Рост цен на нефть и курса доллара увеличили поступление налога от нефтедобывающих компаний, и поэтому плановое назначение по налогу на прибыль предложено увеличить на 24,9 млрд рублей. А рост средней заработной платы в республике позволяет уточнить план по налогу на доходы физлиц на 10 млрд рублей (разумеется, в сторону увеличения). Динамика поступления налога на профессиональный доход за первые 9 месяцев года тоже позитивная, поэтому план по этому налогу было предложено увеличить на 381,6 млн рублей.



А вот объем неналоговых доходов предлагается уменьшить относительно утвержденного плана на 2021 год на 6,1 млрд рублей. Это связано с уточненными прогнозами администраторов доходов, а также с учетом фактических поступлений.

Раздел «Безвозмездные поступления» предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений на общую сумму 16,1 млрд рублей.

Алексей Шишкин сообщил: доходную часть бюджета Республики Татарстан в 2021 году предложено увеличить в общем на 44,6 млрд рублей, а расходную — на 42,1 млрд. Деньги пойдут в основном на социальную сферу. Фото: tatarstan.ru

Минус 2,5 млрд от долговой нагрузки на 2021 год

Ожидается и снижение долговой нагрузки бюджета. Так, дефицит бюджета в 2021 году уменьшается на 2 млрд 471,9 млн рублей.

Комитет предложил утвердить такие уточненные данные по бюджету:

на 2021 год доходы республиканского бюджета составят 319,3 млрд рублей, расходы — 323,8 млрд рублей. Дефицит составит 4,6 млрд рублей, это ниже предыдущего значения на 2,5 млрд;

на 2022 год доходы составят 281,5 млрд рублей, расходы — 287,5 млрд, дефицит — 6,1 млрд рублей;

на 2023 год бюджет получит 283,8 млрд рублей, потратит 290 млрд, дефицит планируется неизменным — те же 6,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета обеспечен источниками финансирования. Впрочем, даже при том, что дефицит бюджета удалось снизить, у некоторых депутатов возникли вопросы к этой части.

«Давайте создадим свой резервный фонд?»

— Почему федеральный бюджет на будущий год формируется с профицитом, а бюджет Татарстана — с дефицитом? Как коррелируют эти две политики — федеральная и республиканская? В части налоговых пополнений бюджета мы видим, что основная часть республиканского бюджета многие годы пополняется за счет федеральных налогов. Как ведется работа по развитию межбюджетных отношений, направленных на то, чтобы непосредственно региональный орган формировал основную часть регионального бюджета? — в очередной раз поднял вопрос распределения налогов Вадим Хоменко, член Экспертного совета при комитете.

Вадим Хоменко: «Почему федеральный бюджет на будущий год формируется с профицитом, а бюджет Татарстана — с дефицитом? Как коррелируют эти две политики — федеральная и республиканская?» Фото: elitat.ru

А кроме того, поинтересовался, планируется ли погашать дефицит бюджета за счет федерального облигационного займа, а главное — не рассматривается ли для этого формирование в регионе собственного резервного фонда.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин ответил, что межбюджетные отношения между республикой и федеральным центром остаются на уровне прошлого года. Что касается профицита федерального бюджета и его расходования, то за 2020 и 2021 год большой ресурс из ФНБ был истрачен на помощь гражданам и здравоохранению. А в 2021 году формирование профицита Якунин объяснил смягчением бюджетного правила на 2021 год.

От редакции: напомним, в 2020 году Госдума смягчила правило, согласно которому только 585 млрд рублей из дополнительных нефтегазовых доходов (которые образуются при цене нефти на мировых рынках выше заложенной в бюджете) можно направлять на расходы, остальное направляется в ФНБ. Новый закон, принятый на 2021 год, увеличивает «доступную» для расходов сумму до 1,46 трлн рублей.

— Поэтому сегодня правительство Российской Федерации формирует свой резервный фонд — я имею в виду фонд национального благосостояния, объем которого с 2025 года должен составить 28 триллионов рублей. Сегодня объем ФНБ составляет где-то 14 млрд рублей. К концу года, говорят, будет 16 триллионов. Сегодня ситуация нестабильная. Мы не знаем, как поведет себя и пандемия, и цена на нефтегазовые продукты...

На формирование республиканского бюджета, как объяснил Якунин, региональных налогов не хватает: местные налоговые фонды растут за счет платежей от населения и малого бизнеса. Фото: tatarstan.ru

А вот на формирование республиканского бюджета, как объяснил Якунин, региональных налогов не хватает: местные налоговые фонды растут за счет платежей от населения и малого бизнеса. А НДПИ и НДС — это налоги федеральные. Так что из региональных налогов «мы не сформируем такой бюджет, какой есть», заключил Якунин.

— По резервному фонду у меня тоже была такая мысль. И я хотел задать и на парламентских слушаниях этот вопрос: «Давайте создадим свой резервный фонд?». Но сегодня у нас бюджетный фонд, в соответствии с налоговым кодексом, формируется при правительстве республики. Хозяин этого фонда — премьер-министр. Который на текущий год зарезервировал 5 млрд, на 2022 год — чуть больше 6. На таком уровне у нас пока резервный фонд. Другой возможности, к сожалению, нет, поскольку нужно прямое финансирование и всех социальных вопросов, и отраслей, и так далее...



Пандемия обошлась ТФОМС дополнительно в 3,5 миллиарда

Кроме того, на заседании приняли законопроект об увеличении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщила директор ТФОМС РТ Алсу Мифтахова, учитывая внесенные изменения, доходы Фонда на 2021 год составят 62, 2 млрд рублей, расходы — 63 млрд. Расходы из фонда выросли на 3,5 млрд рублей, а доходы — только на 2,8 млрд.



Увеличенные расходы, конечно же, связаны с пандемией: они направлены в том числе на медицинскую помощь переболевшим ковидом и тем, кто проходит углубленную диспансеризацию после этого заболевания.

— На плановый период 2022 и 2023 годов доходная и расходная части бюджета Фонда увеличены за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации на 25,1 млн рублей и 32,7 млн рублей соответственно, — сказала Мифтахова. — На плановый период 2022 и 2023 годов доходная и расходная части бюджета Фонда составят 61 992,9 млн рублей и 65 092,5 млн рублей соответственно.

