Получай деньги сам и помогай друзьям: как получить гарантированные призы за инвестиции

Компания АК БАРС Финанс совместно с АК БАРС Банком проводит акцию, где дружба может быть не только источником прекрасного общения, но также источником денежных подарков и отличным стартом в мире инвестиций. Это тот самый случай, когда при приглашении друга денежные выплаты могут стать уже регулярной практикой для обоих друзей и возможностью получения стабильного дополнительного дохода.

Получай деньги за приведенных друзей

Условия акции достаточно просты: нужно просто пригласить друзей в АК БАРС Финанс. Для этого надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и отправить свою реферальную ссылку всем, кого вы хотите пригласить в мир инвестиций. За первый инвестиционный счет, открытый в АК БАРС Финанс по вашей ссылке, к вам на банковский счет в АК БАРС Банке поступит 500 рублей. Открытие инвестиционного счета, конечно, предполагает заключение брокерского договора. Есть среди ваших знакомых такие, кому, возможно, хочется получать не только зарплату, но еще и иметь дополнительный источник дохода от инвестиций? Наверняка есть! Поэтому старт с АК БАРС Финанс будет выгоден сейчас и вам, и вашим друзьям. Компания не ограничивает число приведенных знакомых, то есть максимальное количество реакций на вашу ссылку будет означать и максимальное количество денежных начислений для Вас.

И твои друзья получат деньги тоже

Кроме выплат для тех, кто поделился ссылкой, есть и денежные бонусы для тех, кто пройдет регистрацию и откроет инвестиционный счет в АК БАРС Финанс. Такие новые клиенты также получат по 500 рублей. Обязательное условие — это должен быть их первый счет в АК БАРС Финанс, начисление будет производиться за его открытие. Для тех, кто начинает инвестиции с АК БАРС Финанс, кроме денежного бонуса есть и информационная поддержка: на сайте компании регулярно публикуются тематические статьи, обзоры, аналитика , а составить инвестиционный портфель помогут инвестиционные идеи , которые размещены бесплатно на сайте АК БАРС Финанс.

Кто помогает заработать

Акция «Приведи друга» проводится компанией АО ИК «АК БАРС Финанс» — лицензированным участником финансового рынка, а это значит, что все участники акции сотрудничают с коллективом опытных специалистов. Компания на рынке много лет, счет удачных инвестиций идет на тысячи, ее стабильность не вызывает сомнений, и это действительно отличная площадка для инвестиционного старта и возможность удачного вложения денег, чтобы не только обогнать инфляцию, но и получать регулярно прибыль. Так что сейчас настало время собирать друзей — акция стартовала с 20 октября и не ограничена по времени. Подробнее узнать обо всех условиях ее проведения и принять участие можно на сайте по ссылке.

Партнерский материал