Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

Причины и обстоятельства смерти не уточняются

Директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов скончался 14 сентября, передает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Эдуард Данилов родился в 1968 году. Он окончил Казанский государственный университет и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» — учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и организацию транспортного обслуживания населения Татарстана.

Прощание состоится 16 сентября в культурном центре «Сайдаш», панихида начнется в 10:00. Похороны пройдут на Арском кладбище.

Алсу Сабирзанова