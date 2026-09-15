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Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов

09:10, 15.09.2026

Причины и обстоятельства смерти не уточняются

Скончался директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов скончался 14 сентября, передает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Эдуард Данилов родился в 1968 году. Он окончил Казанский государственный университет и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» — учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и организацию транспортного обслуживания населения Татарстана.

Прощание состоится 16 сентября в культурном центре «Сайдаш», панихида начнется в 10:00. Похороны пройдут на Арском кладбище.

Алсу Сабирзанова

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