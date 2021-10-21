Игра в имитацию: бетонная фасадная плитка

Суть, особенности, плюсы, минусы

Продолжая разговор об облицовке фасада, обратимся к теме фасадной плитки из бетона. Этот материал дешевле, скажем, чем натуральный камень, но тоже прочный, долговечный, да и выглядеть может тоже весьма достойно. Сегодня разберем достоинства и недостатки фасадной плитки, а еще рассмотрим два способа ее крепежа — сухой и мокрый.

Что это за зверь такой?

Фасадную плитку изготавливают из легких бетонов, ведь излишнее утяжеление дома обязательно скажется на состоянии фундамента. Впрочем, если вы планируете облицовывать дом фасадной плиткой из бетона, мы советуем изначально рассчитать под такое решение фундамент, исходя из того, что квадратный метр такой плитки весит около 45 кг.

Итак, фасадная бетонная плитка изготавливается методом вибролитья. В качестве связующего берется цемент марок не ниже М400 или М500, а наполнителем служит кварцевый песок, мелкофракционный отсев, мраморная крошка. Кроме того, в составе материала — еще и полезные присадки, которые ускоряют схватывание бетона, повышают прочность, увеличивают морозостойкость и снижают впитывание влаги.

Технология изготовления — довольно простая: смесь уплотняется в формах под действием высокочастотной вибрации. Так что структура у такой плитки плотная и однородная, в ней практически нет воздушных включений. После того, как плитки извлекли из форм, их отправляют на склад — как и любое бетонное изделие, они должны набрать марочную прочность.

Окрашивают такую плитку разными способами: пигмент можно вмешать в исходную массу, а можно наливать в форму (и тогда прокрашивается не вся толща плитки, а только верхняя ее часть — но такой способ используется реже). А фактура поверхности зависит от вида полимерной формы (в которую заливается состав для вибролитья). Ей можно придать любой вид — хоть гладкого кирпича, хоть клинкера, хоть «рваного» камня. Каждая плитка состоит из нескольких таких «кирпичиков» или «камней», уложенных в два-три ряда. То есть, по сути, бетонная фасадная плитка — это своеобразные укрупненные модули.

Фото: skyfasad.ru

И, наконец, при изготовлении фасадной плитки обязательно учитывают тот факт, что монтировать ее можно сухим способом — а значит, с обратной стороны плитки надо при заливке зафиксировать крепежные закладные. Потом, когда бетон застынет, из них получится удобный крепеж под саморезы.

Достоинства бетонной фасадной плитки

Мы уже неоднократно говорили, что у любого материала есть и достоинства, и недостатки. Ровно так же все обстоит и с фасадной плиткой из бетона. Начнем с плюсов.

Разнообразие форм подразумевает высокую декоративность: с нескольких метров фасад дома сложно отличить от облицованного натуральным кирпичом или камнем. Высокая механическая прочность материала защищает фасад и цоколь от внешних механических повреждений. Если плитка уложена правильно, то под нее не проникает влага из внешней среды, ни дождь, ни ветер такой стене не страшны. У бетонной фасадной плитки высокая долговечность : дома в России облицовывают ею уже более 20 лет, и никаких нареканий к ее эксплуатационным свойствам пока нет. Низкая себестоимость производства делает бетонную фасадную плитку одним из относительно бюджетных способов отделки. Довольно простой монтаж ускоряет работы и сводит к минимуму количество ошибок.

Минусы фасадной бетонной плитки

К однозначным минусам этого материала относится то, что морозостойкость у него не самая высокая. По крайней мере, клинкеру и керамограниту бетонная плитка по этому показателю уступает. Но в наших широтах ее вполне можно использовать, не боясь фатальных подарков от дедушки Мороза. Если прокрашивающий пигмент был распределен не по всей толще материала (к примеру, если окрашивали плитку только по поверхности, как описано выше), то при сколах и иных повреждениях это будет сразу заметно. Некоторая гигроскопичность все-таки бетону свойственна. Поэтому, чтобы дать плитке пережить многочисленные циклы размораживания и замораживания, ее лучше после установки на стену обработать водоотталкивающими составами. И обработку эту стоит обновлять периодически. Если используется мокрый способ монтажа, то подойдет только бетонная плитка небольшой площади. Крупные плитки можно крепить только сухим способом. Конечно, вес бетонной фасадной плитки будет достаточно серьезным, даже несмотря на использование облегченного бетона. Квадрат фасадной плитки из бетона весит примерно полцентнера. Поэтому желательно хорошо просчитать нагрузку, которая ляжет на фундамент в случае такой облицовки.

Фото ofacade.ru

Сухой и мокрый способы монтажа

Фасад или цоколь можно отделать бетонной плиткой двумя основными способами, как мы уже говорили выше. Выбор вида монтажа зависит от качества и материала изначальной поверхности, от размеров плитки (как мы говорили, крупноформатную крепить можно только сухим способом) и от типа утепления наружных стен.

Сухой способ: можно укладывать и крупные, и мелкоформатные плитки. При этом между плиткой и стеной образуется воздушная прослойка, которая не только сама по себе создаст дополнительную теплоизоляцию дома — туда можно и теплоизоляционные плиты смонтировать. Так что, по сути, мы получаем вариант вентфасада. Что особо ценно — так можно крепить бетонные фасадные плитки в любое время года.

Технология сухого монтажа выглядит примерно так:

размечаем фасад;

крепим кронштейны к стене;

устраиваем утепление и ветрозащиту;

монтируем подсистему. Для цоколя лучше подойдет металлический каркас, для обычных стен чаще всего используют деревянную обрешетку из бруса или доски. При монтаже обрешетки нужно соблюдать уровень, особенно на первых рядах. Маленький перекос в начале выльется в солидные щели на стыках между плитками через несколько рядов.

навешиваем на нее плитки на саморезы;

обрабатываем плитки водоотталкивающим средством.

Фото kamtehnopark.ru

Мокрый способ — это когда плитка, как и любая классическая керамическая ее «сестра», сажается на клей. Правда, мокрым способом можно приклеить этот вариант облицовки не к каждой поверхности. Ну и мы помним: плитка должна быть малогабаритной. Что нужно сделать:

смачиваем стену;

плитку начинаем класть с цоколя от угла стены;

наносим на влажную поверхность клеящую смесь шпателем;

прикладываем плитку и прижимаем так, чтобы немного клея даже выдавилось из-под нее — и так до конца;

затираем швы водостойкой затиркой (подойдет любой состав для наружных работ на базе цемента);

обрабатываем плитки водоотталкивающим средством.

NB: Клей должен быть морозостойким.

При обоих способах облицовки плитки навешиваются рядами со смещением относительно друг друга: это чтобы не были заметны стыки.