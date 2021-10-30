Покупки после скандалов. Что закупает «БашРТС»?

Гель для увлажнения пальцев, 10 000 ручек, улучшение имиджа после слов директора и многое другое

С наступлением холодов аббревиатуру «БашРТС» жители Башкортостана вспоминают все чаще. В негативном ключе. Обычно это происходит после получения квитанций со счетами за отопление, которые в некоторых случаях оказываются непомерно большими. Уже в начале этого отопительного сезона ресурсоснабжающая организация уже угодила в большой скандал. Неудивительно, что жители республики внимательно следят за тратами «БашРТС» и смотрят, на что уходят их деньги. Компания активно проводит закупки, среди которых, помимо канализационных люков и гравийно-песчаной смеси, можно обнаружить, например, канцтовары за 13,8 миллиона рублей, курьерскую доставку документов за 9 миллионов рублей, борьбу с крысами и насекомыми за 4,7 миллиона рублей и другие интересные лоты. Подробности — в материале «Реального времени».

Новогодние подарки и гель для увлажнения пальцев

На момент написания этого материала «Башкирские распределительные тепловые сети» являются заказчиками 53 закупок на общую сумму больше 230 миллионов рублей (согласно информации, представленной на сайте госзакупок). Конечно, по меркам компании это не рекордные цифры. Самые масштабные траты ресурсоснабжающей организации приходятся на строительно-монтажные работы. Крупнейшая закупка 2021 года состоялась в августе — 136 миллионов потратили на реконструкцию тепловых сетей Нефтекамска.

Однако внимание привлекают и небольшие аукционы, причем стоимость единицы товара в них можно рассчитать без труда. Так, недавно завершилась закупка новогодних подарков. В прошлом году предприятие приобрело 1 710 детских подарков на 2,1 миллиона рублей — один новогодний подарок для ребенка сотрудника «БашРТС» тогда обходился в 1 250 рублей. В нынешнем году предприятие стало щедрее — на 1 750 подарков потратили 2,3 миллиона, а один набор подорожал до 1 370 рублей.

Одна из самых крупных закупок предприятия, активных на данный момент, — поставка канцтоваров. Начальная цена тендера составляет 13,8 миллиона рублей. Список закупаемых товаров содержит 231 наименование. Среди них — 500 зеленых гелевых и более 10 000 синих шариковых ручек, 200 настольных и 60 инженерных калькуляторов и даже 235 пузырьков геля для увлажнения пальцев.

А еще компания ищет поставщика услуг по производству брендированного материала за 1,2 миллиона рублей. Согласно торгово-закупочной документации, предприятию требуется 500 обычных и 100 термокружек по индивидуальному дизайну, 600 бумажных пакетов с логотипом компании, 1 000 шариковых ручек с гравировкой логотипа на корпусе и многое другое.

Укрепление имиджа

Укрепить имидж в компании решили, размещая информационные материалы в СМИ. Соответствующая закупка на 948,3 тысячи рублей была размещена 13 октября. По иронии судьбы, именно в этот день «БашРТС» оказались в центре очередного скандала. В эфире башкирского телевидения представитель компании Ирина Попова сделала неожиданное заявление для тех, кого плата за отопление не устраивает:

— Мы сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Много пенсионеров звонило, живущих в трехкомнатных квартирах 75 квадратных метров.

Ирина Попова предложила платить за отопление в рассрочку. Фото: prufy.ru

И предложила платить за отопление в рассрочку. Ее слова с возмущением обсуждались не только в Башкортостане, но и во всей стране. Естественно, не смолчали и жители республики.

— С таким тарифом на тепло, «БашРТС» лучше вообще молчать, чем что-то говорить, а советы платить в рассрочку и переезжать в квартиру меньшей площади — это все равно, что стрелять себе в ногу…, — негодует Сергей Белявцев.



— Вы меня простите, мадам Попова, но за те месяцы, что было отопление, вы с нас сдирали такую сумму, если бы мы отапливали улицы. Вы за наш счет неплохо устроились и получаете довольно приличную зарплату, совершенно не напрягаясь. Вы нам предлагаете брать кредит на отопление, у вас совесть — где? — задается вопросом Светлана Антипина.



— Наглости нет предела, пенсионер отработал всю жизнь, возможно, за свой счет приобрел квартиру, а сейчас, по ее логике, вынужден из-за их нахальства попрощаться со своей жилплощадью, — недоумевает Ольга Бакланова.

Высказывание Поповой про квартиры поменьше и рассрочку взбудоражило и общественников. Движение «СтопБашРТС» предлагает в знак протеста не платить за отопление с октября по декабрь.

— Это такая акция гражданского неповиновения. Связана она с высказыванием Ирины Поповой. Мы считаем это оскорбительным, что сейчас людям предлагается оплачивать отопление в рассрочку или даже уменьшать площадь, разменивать квартиру. Мы считаем такое недопустимым. Услуги ЖКХ являются социально значимыми для населения так же, как и продукты питания. Доходит до того, что люди готовы отрезать батареи, устанавливать буржуйки. Куда мы идем? В пещерные времена?! — возмущается активист движения Альберт Рахматуллин.

Вот только в эффективности такого подхода многие сомневаются, ведь в случае неуплаты можно получить начисление пени.

Альберт Рахматуллин предлагает в знак протеста не платить за отопление с октября по декабрь. Фото: vk.com/albertrahmat

— Эх, этим же еще можно и свое собственное финансовое положение ухудшить. Им-то что? Они в суд подадут, выиграют, потом придется от приставов бегать и в итоге отдать еще больше, — предполагает Светлана Керимова.



— К сожалению, большинство пенсионеров у нас — добропорядочные граждане, в отличие от некоторых организаций, и они бегом бегут и отдают полпенсии а то и больше, лишь бы не было долгов, — пишет Юлия Давлетшина.

Она не то имела в виду

Спустя несколько дней после громкого заявления в «БашРТС» решили разъяснить населению, что Ирину Попову просто неверно поняли. Во многих социальных сетях появились рекламные посты от ресурсоснабжающей организации:

— В связи с многочисленными недостоверными публикациями относительно заявлений директора филиала «Теплосбыт» Ирины Поповой в эфире программы «Вечерний телецентр» на канале БСТ заявляем следующее. Ирина Попова не говорила слов о предоставлении кредита за коммунальные услуги. Фраза об этом была произнесена ведущей телевизионной программы и является субъективной оценкой телеканала. Речь шла исключительно о праве жителей на предоставление рассрочки платежа.

Представители ООО «БашРТС» всегда акцентировали внимание на том, что возможность рассрочки предусмотрена действующим законодательством (пункт 72 постановления правительства РФ №354) и касается она всех видов коммунальных услуг, с оплатой которых у граждан могут возникнуть сложности. Между тем в ООО «БашРТС» не считают такую возможность в настоящее время экономически выгодной для граждан в связи с тем, что указанное постановление правительства устанавливает достаточно высокую процентную ставку при рассрочке, — говорится в распространяемом заявлении компании.

Жителям Башкортостана остается надеяться, что вложения в имидж «БашРТС» не отразятся на повышении платы за отопление. Фото: utv.ru

Вот только подобное действие было воспринято жителями республики как нелепая попытка оправдания.

— В смешных попытках оправдаться они, по-моему, только хуже сделали. Не кредит, а рассрочка с невыгодными процентными ставками, — иронизирует блогер Полина Вишневская.



— А рассрочка платежа под достаточно высокую процентную ставку — это не кредит? — задается вопросом Марат Фаррахов.

Вероятно, над укреплением имиджа компании теперь придется работать еще усерднее — возможно даже объявлять новую крупную закупку. Жителям Башкортостана остается надеяться, что вложения в имидж «БашРТС» не отразятся на повышении платы за отопление.