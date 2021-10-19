Башкирское телевидение со Щитом или без Щита?

Телеканал БСТ отстранил Никиту Щитова от работы экспертом на хоккейных трансляциях. Что происходит?

Фото: Инстаграм Никиты Щитова

Дать оценку эпизоду, разобраться в деталях, донести до зрителя профессиональный взгляд на хоккей — задача эксперта в спортивном репортаже. Но, судя по последним событиям, хоккейному клубу «Салават Юлаев» и телеканалу БСТ гораздо важнее лояльность, чем реальная аналитика. На примере Никиты Щитова в очередной раз показали, что свое критическое мнение на телевидении лучше не говорить. О том, что произошло в хоккейной Уфе и какими последствиями это может обернуться для «Салавата» — в материале «Реального времени».

«Моей главной целью на ТВ было помочь зрителю разобраться в хоккее»

Воспитанник уфимского хоккея Никита Щитов в бытность игроком, возможно, не входил в число самых звездных хоккеистов по меркам Континентальной хоккейной лиги. Однако, после завершения карьеры стал активно вести социальные сети и получил приглашение на телевидение. С прошлого сезона Щитов и появился в эфире «Башкирского спутникового телевидения». В роли хоккейного эксперта Никита освоился быстро, и в этом качестве ему удалось завоевать уважение уфимской публики.

Но еще больше уважения Щитов получил после истории со своим отстранением. После случившегося воспитанник «Салавата Юлаева» опубликовал пост в своем Instagram:

— Со мной «временно прекратили сотрудничество» в качестве эксперта на башкирском ТВ. А это значит, что я делал всё честно, беспристрастно и объективно. Человек я независимый. И эксперт тоже. Моей главной целью на ТВ было помочь зрителю разобраться в хоккее — понимать из-за чего забили гол, из-за чего возникают ошибки, а также приобщить людей к правильному восприятию хоккея. Но правду слышать приятно не всем! Надеюсь, зрителям было интересно и познавательно слушать и смотреть мои разборы!.

Науменков получил порцию негодования от болельщиков в свой адрес. Фото vk.com/hcsalavat

Сам Щитов отмечает, что вероятнее всего причиной отстранения стал разбор пропущенной шайбы в матче с «Йокеритом», в ходе которого от бывшего защитника досталось нынешнему игроку обороны «юлаевцев» — Михаилу Науменкову. Рядовой эпизод, каких бывают сотни в каждом сезоне, оказался в центре внимания. А Науменков получил порцию негодования от болельщиков в свой адрес.

В интервью изданию «Горобзор» Щитов рассказал, что в своих словах ничего страшного не услышал. По его мнению, если отстранение случилось из-за жалобы хоккеиста, то нынешнее поколение хоккеистов стало слишком ранимым.

— Считаю, что сказал все по делу в том эфире. И никого не критиковал. Сам бывший хоккеист. Моя главная цель — объяснить болельщикам, из-за чего случаются ошибки на льду, как действовать в той или иной ситуации. Я могу высказывать свое мнение, меня для этого и приглашали на эфиры. У меня есть за плечами хоккейный багаж, я человек не с улицы. Поколение меняется, оно становится каким-то ранимым и слабым. Некрасиво ябедничать. Кстати, в прошлом году были разные ситуации, которые я комментировал. Потом мне ребята из команды писали: «Никита, ты вот тут не так сказал, здесь неправильно». Я отвечал, что считаю по-своему и объяснял, почему. Был диалог, — отметил бывший защитник.

Если обиду и жалобу на эксперта понять можно, то позиция телеканала БСТ в этой связи выглядит неубедительно. Судя по всему, телевизионные начальники не пытались отстоять Щитова, и это выглядит, как посыл остальным сотрудникам. Комментаторам и экспертам, похоже, разрешено только хвалить свой хоккейный клуб, и даже в случае явных ошибок игроков, критиковать их не нужно.

Комментаторам и экспертам, похоже, разрешено только хвалить свой хоккейный клуб. Фото vk.com/hcsalavat

Возможно, главной причиной отстранения Никиты Щитова послужила не жалоба хоккеиста, а другая фраза, задевшая в большей степени телеканал, а не клуб:

— Я сказал в эфире, что если бы был болельщиком, переключился бы на другой канал во втором периоде матча «Салават Юлаев» — «Йокерит», потому что игра была вялая. Но я высказываю свою точку зрения.

На данный момент свою позицию телеканал так и не высказал, поэтому сторонним наблюдателям остается лишь догадываться, какое именно действие специалиста стало роковым.

Известный хоккейный журналист Алексей Шевченко выразил мнение, что отстраняя таких экспертов, как Щитов, клуб демонстрирует свою слабость:

— Бывший защитник «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика» Никита Щитов пошел в СМИ не за заработком. Более того, он прилетал за свой счет в Уфу из Сочи, чтобы поработать на матче. Его знания игры, умение увидеть то, что не заметит болельщик, выгодно отличали трансляции на уфимском телевидении. Но теперь сотрудничество с экспертом прекращено. Не так сказал. В Уфе просто не понимают, что убрав Щитова, они остаются наедине с безумными ставочниками, которые после каждой пропущенной шайбы кричат о договорняке (и их очень слышно), а также с фанатами, которые считают, что все хоккеисты — богатые уроды. В клубе не понимают, что без таких экспертов, как Щитов, останутся журналисты, которые, по объективным показателям, не разбираются в хоккее досконально, а эмоциональными оценками принесут больше вреда. Неумение прогнозировать последствия своих шагов — признак слабости руководства.

В 2017 году санкциям подвергся и хоккейный голос Башкирии Азамат Муратов. Фото gorobzor.ru

Не первое отстранение на БСТ

Это уже не первый эпизод, связанный с отстранениями от хоккейных эфиров на БСТ. В 2017 году санкциям подвергся и хоккейный голос Башкирии Азамат Муратов. Причина для отстранения тогда была более явная. Комментатор эмоционально высказал недовольство в адрес тренерского штаба и покинул рабочее место, не дожидаясь окончания матча. Тогда, после новостей об отстранении клуб выступил с заявлением, где назвал отстранение внутренним делом телеканала.

— Клуб уважает позицию телеканала и не может вмешиваться во внутреннюю кухню: влиять на кадровую или редакционную политику крупнейшего медиа-холдинга республики. Надо понимать, что аудитория БСТ и болельщики нашей команды это одни и те же люди. Разумеется, у каждого из них есть мнение, и есть право это самое мнение выражать. Все просто: задача команды — показывать хорошую игру, а дело журналистов — комментировать, — сказал руководитель пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Руслан Ахмедьянов.

— Дисквалификация, которую я принимаю. Здесь работодатель прав на сто процентов, я его подвел, факт, — написал Муратов на своих страничках в социальных сетях.

Отметим, что спустя некоторое время Азамат Муратов вернулся в хоккейный эфир. В 2019 году уфимские болельщики забеспокоились в связи с отстранением от эфира другого уважаемого эксперта — Рамиля Юлдашева. Однако тогда никаких официальных заявлений не прозвучало. В течение продолжительного времени специалист к хоккейным трансляциям не привлекался. Сам Юлдашев ситуацию тогда не комментировал, но спустя несколько месяцев вновь появился в эфире.

В 2019 году уфимские болельщики забеспокоились в связи с отстранением от эфира другого уважаемого эксперта — Рамиля Юлдашева. Фото vk.com/sportbst

Другой заметный скандал с хоккейной медиаперсоной разразился совсем недавно в соседней Казани. Болельщики «Салавата Юлаева» возмутились действиями ведущего «Ак Барс-ТВ» Ильи Тагирова, который снимал со спины фан-сектор уфимской команды, когда те скандировали «Салават Юлаев». Представитель казанцев высмеял болельщиков Уфы и стал кричать «Слабоват». В ответ уфимские фанаты подготовили баннер к очередному «Зелёному дерби», где изобразили Тагирова в роли шакала Табаки.

Когда Никита Щитов вернется в эфир БСТ или какого-либо еще телеканала пока не сможет сказать никто. И, кажется, что проигрывают в этой истории пока что все: «Салават» показывает слабость, телеканал молчит и не защищает своих, Щитов не может больше рассказывать тонкости хоккея, а болельщики лишаются качественного анализа. Но в жизни, как в хоккейном матче, даже уступая по ходу игры можно победить, и требуются для этого правильные решения.