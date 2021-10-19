Бизнес-аккаунт дня: пошив одежды для детей и их родителей от жительницы Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 175-ая

Жительница Нижнекамска Рано Шакирова три года, выйдя в декретный отпуск, назад стала шить на заказ одежду для маленьких жителей города, создав свой бренд «Марусечка». Этот бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Когда увлечение становиться прибыльным бизнесом

Рано Шакирова мама двух дочек — старшую зовут Мария, и именно в ее честь она назвала свою мастерскую «Марусечка». У женщины три профессиональных образования — первое она получила, еще учась в старших классах, освоив ремесло портного детской и взрослой одежды, затем обучалась на менеджера и постигала азы бухгалтерии.

Но желание шить было всегда, поэтому поработав в разных сферах, Рано все же вернулась к швейному мастерству — шила для себя, друзей и знакомых. Уйдя в декретный отпуск, она поняла, что ее увлечение может стать прибыльным и приносить дополнительный доход к ежемесячным выплатам. Так, Рано Шакирова начала шить на заказ платья, спортивные костюмы и даже теплую верхнюю одежду для детей.. Следом пошли и заказы от их родителей — и в ассортименте появились фэмили-луки. В планах мастерицы расти дальше и развивать свой бренд.

Сегодня аналитический разбор аккаунта мастерской по пошиву детской одежды провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Точное и емкое имя профиля облегчит понимание и поможет индексации

Уверен, что одежда — это про самовыражение и красоту, а не про прикрытие наготы. В эпоху масс-маркета, одежда от маленьких мануфактур и кастомные варианты — спасение для тех, кто хочет выглядеть не так, как все. Локальные российские производители делают очень хорошую одежду для сегмента 14-45 лет. Не буду называть бренды, но скажу, что покупают у них не только в России, но и в других странах. А для сегмента постарше или помладше рынок будто бы проседает.

Клиенты магазинов, связанных с одеждой, ведут себя иначе: у них высокий показатель LTV — это пожизненная ценность клиента, то есть то, сколько клиент принесёт бизнесу денег. Если клиент доволен покупкой — он вернётся в магазин ещё. Но для этого бизнес должен обладать двумя вещами: развитым брендом и качеством продукции.

Аккаунт @marusechka523 не имеет развитого бренда или четкого позиционирования. Имя профиля очень важно для «Инстаграма». То, что вы в него впишете, и будет индексироваться поисковиком внутри соцсети. Если у вас магазин одежды и нужно, чтобы аккаунт показывался тогда, когда кто-то ищет «магазин одежды». То есть нужно именно так и написать в имени профиля.

Сейчас имя профиля «Марусечка», что не только не помогает продвижению аккаунта, но и в целом странно. Если это аккаунт швеи, то лучше было бы написать своё имя и фамилию — это хорошо работает на лояльность аудитории. Если это название магазина или вашего бренда, то нужно так и написать: Детская одежда «Марусечка». Это облегчит понимание и позволит правильно индексироваться.

Аватар профиля — это опять же вопрос про формирование бренда. Нужно заменить фотографию платья на узнаваемый и яркий логотип. Это важно, ведь за логотипом стоит бренд, а бренд формирует «последователей» — постоянных клиентов, которые любят его. А если аккаунт личный и его цель продвижение личного бренда, то нужно поставить свою собственную фотографию.

Хайлайтсы. В обложках нет единого стиля и какого-то дизайна, поэтому выглядят они грязно и не очень красиво. По наполнению особых проблем нет, но могу посоветовать как-то оформлять истории в приложение Instories или использовать бесплатный сервис Canva. А ещё в разделе «немного обо мне» нужно рассказать именно о себе, подчеркнув свой опыт и экспертность, а не про получение гранта.

Хаотичность контента неспособна донести ценность аккаунта

Публикации. Они некрасивые и неэстетичные. Качество фотографий очень плохое, пиксельное, местами нет фокуса — всё это не добавляет аккаунту плюсов. Товарные позиции смешиваются со скриншотами отзывов, короткими видео из авто и детьми. Из этого и проблема: хаотичность контента и его неспособность доносить ценность.

Тексты — их просто нет. Из-за этого и общее смятение по этому аккаунту, потому что отсутствует какое-либо внятное объяснение. Под постами немного хештегов и на этом чаще всего всё. Тексты нужны, начните их писать.

Нет ссылки в аккаунте. Понимаю, что taplink и его настройка могут быть не самым простым процессом, но ссылку в аккаунте нужно поставить. Хотя бы на мессенджер, чтобы у потенциального клиента появился ещё один вариант того, как с вами можно связаться.

Нужно определиться с тем, какой это аккаунт, и какие у него задачи. Личный бренд или бренд одежды? Если личный бренд, то нужно больше своего лица, общения с людьми и мотивацией. Если бренд одежды, то должно быть больше дизайна, товаров, описаний.