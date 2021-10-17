Видео недели: унесенное штормом кафе, Екатеринбург в клубах смога, пустые ТЦ в Казани

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Унесенное ветром

В Сочи на этой неделе вновь разбушевалась стихия: досталось и бизнесу, и городской инфраструктуре. Или потоки дождя и сила ветра были настолько сильные, или постройка держалась на честном слове, но пляжное кафе в поселке Волконка в итоге оказалось в море. Его сильные волны завершили дело, сначала разрушив деревянный павильон, а потом унеся его останки в открытое море.

Еще на одном пляже шторм разметал по его территории шезлонги, кабинки для переодевания и лодки. В Лазаревском районе Сочи волны разрушили набережную и дамбу, а в Геленджике море приготовило сюрприз для отдыхающих, вынеся на берег не только мусор, но даже трактор, правда, совсем маленький — игрушечный.

Апокалипсис по-екатеринбургски

Екатеринбург на этой неделе окутал плотный смог. Причиной его появления в городе стали тлеющие торфяники в Солнечном микрорайоне. Содержание вредных веществ в воздухе превышено в несколько раз, а видимость на дорогах стала нулевой, многие из них вовсе перекрыли.

Школьников в районе, где тлеют торфяники, временно перевели на дистанционное обучение, родителей просят не приводить детей в детсады. Екатеринбуржцы выкладывают в соцсети видео, где в комментариях пишут, что эта экологическая проблема может стать основой «нового сюжета для фильма «Мгла», что это «настоящий армагеддон» и «Сайлент-хилл какой-то».

Место учений — Казань

Жители Казани в понедельник удивились увиденной на дорогах столицы военной технике, сняли ее передвижение и, сопроводив трагическими комментариями, выложили в соцсети. На кадрах несколько БТР быстро едут в сопровождении автомобилей ГИБДД с сиренами.

Как выяснилось, техника в городе появилась в ходе проведения учений ВОЗ по отработке действий в условиях чрезвычайной эпидобстановки. В комментариях под видео жители Казани стали выдвигать свои версии происходящего. Кто-то шутил, что «суть учений такая, кто с куаркодами добро пожаловать в цифровой ад. Кто без кодов, того военные будут вывозить куда подальше».

Торговые центры и пустота

С 11 октября Татарстан стал жить по новым правилам — с обязательными QR-кодами для посещения торговых центров, кафе, ресторанов и многих других общественных пространств. В первый же день недели в соцсетях крупных городов республики стали появляться видео с абсолютно пустыми галереями торговых центров. На видео — пустые павильоны магазинов и единичные покупатели.

В очередь за «черным квадратом» и на прививку

Введение жестких ограничений и потребность в QR-кодах заставили жителей республики отправиться в МФЦ, чтобы там получить подтверждение на портале «Госуслуги».

Ажиотаж был в МФЦ Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов Татарстана. Чтобы попасть к специалисту, люди ждали по несколько часов. Видео гигантских очередей, хвост которых оставался на улице, появились в соцсетях в изобилии.

Такие же многочасовые очереди образовались и возле пунктов вакцинации. Своей очереди на прививку приходилось ждать по три часа и даже дольше.

Прерванный полет

Следственный комитет России в день крушения легкомоторного самолета L-410 под Мензелинском опубликовал видео с места трагедии, в которой погибли 16 человек — 2 пилота и 14 парашютистов — и получили ранения разной степени тяжести 6 человек.

По одной из версий, к падению самолета могла привести попавшая в двигатель птица, по другой — неисправная работа и изношенность двигателя. По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело.

Съемки на МКС пошли не по сценарию

В пятницу экипаж МКС, в состав которого на время вошли российские кинематографисты, потеряла ориентацию в пространстве, развернувшись на 57 градусов. Инцидент случился во время тестирования двигателей корабля «Союз».

Именно на нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко должны вернуться на Землю. Чтобы устранить проблему, персоналу пришлось включить двигатели российского сегмента станции. Сейчас МКС и ее экипажу ничего не угрожает.

«Гимн» Карпину в честь победы

Необычное празднование победы устроила сборная России после матча с футболистами Словении. Игроки команды, собравшись после игры в раздевалке, дружно спели популярную песню певицы Афродиты в честь своего главного тренера Валерия Карпина. Правда, вспомнить все строчки припева спортсменам не удалось, но хватило и первых двух слов «Валера-Валера», чтобы порадовать своего наставника, который практически пустился в пляс под пение.

Видео в Сеть выложила пресс-служба сборной. На прошедшей в Казани встрече российские футболисты обыграли словенцев со счетом 2:1, обеспечив себе тем самым лидерство в группе Н.

Прервав шестилетнее молчание

Певица из Британии, обладательница 15 премий Грэмми, Adele в пятницу впервые за 6 лет опубликовала новый клип. Он снят на сингл Easy On Me с ее нового альбома, релиз которого запланирован на 19 ноября.

Меньше чем за сутки клип посмотрели почти 30 млн раз и написали порядка 123 тысяч комментариев на разных языках мира. Начало видеоклипа снято в черно-белых тонах и знаменует собой прошлое и развод певицы — в нем героиня собирает чемодан и уходит из старого дома, уезжая на автомобиле в яркое и цветное будущее.

А напоследок я скажу…

Очередной выпуск «слепых» прослушиваний на шоу «Голос» снова прошел с участницей из Татарстана. Да еще с какой! Победительница первого сезона Дина Гарипова снова исполнила на проекте романс «А напоследок я скажу». К ней друг за другом повернулись все члены жюри, за исключением ее бывшего наставника Александра Градского. Впрочем, он все время внимательно слушал пение Дины, комментировал, но так и не нажал красную кнопку.

Впрочем, мало кто верит, что он был не в курсе, кто поет, ведь Гарипова — артистка его театра «Градский-холл». Дина сказала, что пришла на проект, только чтобы поздороваться с наставниками и поздравить их с юбилейным сезоном передачи. Так что ни в какую команду она, соответственно, не пошла.