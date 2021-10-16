Мотивированное «Динамо» в московском дерби и первый экзамен Гисдоля в Казани

Прогноз 11-го тура Российской премьер-лиги

Весь самое интересное в одиннадцатом туре мы увидим уже сегодня в двух матчах, которые можно назвать центральными. Да, «Рубин» и «Локомотив» сегодня не в лучших своих кондициях, но имена и составы дают им право побороться за внимание поклонников футбола. А бороться этому матчу за просмотры придется с московским дерби: «Спартак» и «Динамо» будут выяснять отношения. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз очередного тура РПЛ. Как завершатся баталии в Казани и Москве? Какие шансы у Уфы в Краснодаре и чем завершится волжское противостояние двух самых дерзких команд сезона, читайте в материале.

«Рубин» — «Локомотив»: чего ждать от Гисдоля на Волге?

Сегодня развернутся сразу две главные битвы тура — в Казани и Москве. Сначала на берегах Волги «Рубин» будет принимать «Локомотив» — серьезно просевший и успевший поменять главного тренера во время перерыва на матчи сборных. Теперь вместо Марко Николича «железнодорожников» будет тянуть (вопрос куда — вниз или вверх) Маркус Гисдоль. Честно говоря, это не самое очевидное решение руководства «Локо».

Гисдоль в основном тренировал команды, которые боролись за выживание в немецкой Бундеслиге — «Шальке», «Хоффенхайм» и «Гамбург». И отовсюду отправлялся в отставку за неудовлетворительные результаты. У руля «Кельна» у него получилось только пять побед. По некоторым слухам, этот специалист пришел в московский клуб по протекции спортивного директора Эрика Штоффельсхауса, который очень удобен ему в личных интересах.

Так или иначе, сегодня будет дебют нового наставника у руля новой команды, и этот дебют пройдет в игре с непростым соперником — «Рубином», пусть и переживающим не лучшие времена.

Теперь вместо Марко Николича «железнодорожников» будет тянуть Маркус Гисдоль. Фото: fclm.ru

Казанцы до перерыва впали в окончательное и полное уныние, проиграв на почти пустом Центральном стадионе «Нижнему Новгороду» и снова не реализовав пенальти. А до того вчистую уступили «Динамо». Более того, накануне матча Леонид Слуцкий, не раскрывая имен, заявил о потерях игроков, которые выбыли на долгий отрезок времени. Это касается не вернувшихся сборников, а кого-то из тех, кто играл контрольный матч с «Краснодаром».

Прогноз «Реального времени»:



Но в лазарете у «Локомотива» тоже продолжает быть весело и многолюдно. В матче с «Рубином» железнодорожникам не помогут Зе Луиш, Мацей Рыбус, Антон Миранчук и Станислав Магкеев. Приход нового тренера однозначно скажется на ходе предстоящей встречи. Вопрос только в том, в какую сторону. Возможно, и «Рубин» за время этой паузы привел свое психологическое состояние в норму. В общем, крайне непредсказуемая встреча.



Ничья — 1:1

«Спартак» — «Динамо»: бело-голубые мотивированнее

Вторым ярким матчем должно стать московское дерби, в котором впервые за долгие годы красно-белые не выглядят фаворитом. Команда Сандро Шварца играет лихо, легко и при этом очень остро — сказывается большое количество молодых, но талантливых футболистов. В матче с «Рубином» защитники казанцев буквально не успевали следить за перемещениями атакующих игроков «Динамо», а те показали зрелую комбинационную игру в атаке. Зато в матче с «Крыльями» бело-голубая машина дала сбой.

«Спартак» сейчас на подъеме. У него три победы подряд, включая неожиданную победу над «Наполи» в Италии. С другой стороны, есть проблемы с составом. На поле точно не выйдут Эсекиэль Понсе и Квинси Промес, а в игре за молодежную команду получил повреждение Наиль Умяров. Зато в состав должны вернуться Джордан Ларссон, Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс. Другой вопрос, смогут ли они влиться в систему игры с ходу...

«Спартак» сейчас на подъеме. У него три победы подряд, включая неожиданную победу над «Наполи» в Италии. С другой стороны, есть проблемы с составом. Фото: spartak.com

На «Динамо» тоже свалилась эпидемия травм. У бело-голубых, судя по всему, не смогут сыграть Даниил Лесовой, Диего Лаксальт, Денис Макаров. В отличие от «Спартака», команда Сандро Шварца ушла на перерыв не в лучшем настроении, уступив дома «Крыльям».

Прогноз «Реального времени»:



Надо отметить, что у «Динамо» перед носом маячит первая строчка и «Зенит», обосновавшийся там. Они в четырех очках от питерцев и всего в одном — от «Сочи», преследующего бело-голубых. Так что команда Сандро Шварца сверхмотивированна и будет сегодня рвать жилы.



2:1 — победа «Динамо»

«Крылья Советов — ФК «Нижний Новгород»: волжское противостояние дерзких новичков

Самарская команда, которая постоянно бултыхается во второй половине таблицы, но исправно отнимает очки у топ-клубов, встретится на своем поле со своим клоном и соседом по Волге. «Нижний Новгород» — новичок Премьер-лиги, который уже покусал «Динамо», «Сочи», а перед перерывом — и «Рубин».

«Крылышки» интересны тем, что даже при своих скромных возможностях играют в атакующий футбол и потому забивают практически в каждой игре. А футболисты Антон Зиньковский и Роман Ежов — в десятке лучших дриблеров Премьер-лиги. Однако самарцам не хватает опыта — это самая молодая команда РПЛ, со всеми вытекающими. Так что при веселой атаке у «Крыльев Советов» не менее весело для вратаря Ивана Ломаева и в обороне. Самара за 10 туров уже пропустила 13 мячей против забитых 12.

«Крылышки» даже при своих скромных возможностях играют в атакующий футбол и потому забивают практически в каждой игре. Фото: kc-camapa.ru

Нижегородцы выглядят собраннее и сбалансированнее — забивают тут все, а оборона отрабатывает надежно. Вообще, команда Александра Кержакова исповедует оборонительную по схеме с пятью защитниками, а пробить такую массированную защиту сложно даже топам, не говоря о дерзких, но неопытных самарцах.

Прогноз «Реального времени»:



Команда Игоря Осинькина старается балансировать между интересным атакующим футболом и прагматизмом, позволяющим набирать очки. Однако с командами, которые заведомо не выглядят сильнее, самарцы играть от обороны себе не позволяют. Так что нас может ждать обилие голов.



2:2 — ничья

ФК «Краснодар» — ФК «Уфа»: всего несколько уфимских соломинок для спасения

Набирающий обороты «Краснодар» встретит «Уфу», которая, наоборот, погружается в кризис все глубже.

Всего одна победа и четыре поражения в последних пяти турах — это стоило команде Алексея Стукалова комфортного места в середине таблицы, так что теперь она обитает в зоне вылета. В общую копилку негатива можно добавить еще и травму Тимура Жамалетдинова, который точно не сыграет в Краснодаре. Одна надежда — на главного снайпера лиги Гамида Агаларова, забившего уже 8 голов из 11 в исполнении «Уфы.

Одна надежда — на главного снайпера лиги Гамида Агаларова, забившего уже 8 голов из 11 в исполнении «Уфы. Фото: fcufa.pro

Что еще может сыграть на пользу башкирской команды? У «Краснодара» пятеро футболистов отбывали в сборные, и к игре с «Уфой» могут подойти не в лучших кондициях. Вот, в общем то, и все соломинки, за которые может ухватиться команда из столицы Башкортостана.

Прогноз «Реального времени»:



Уфимцы умеют преподносить сюрпризы в играх с топ-командами. Не так давно команда Стукалова отобрала одно очко у «Зенита». Но то — «Зенит», который слишком уверен в своем превосходстве и может себе позволить расслабиться. А тут — «Краснодар», которому еще нужно нагонять лидирующую группу команд.



2:0 — победа «Краснодара»