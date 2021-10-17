Рафаэль Хакимов: «Татарам, как и другим народам, от советской системы ждать было нечего»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 47-я

Фото: Нацмузей РТ

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Послевоенные годы

Для Татарстана послевоенные годы не только ознаменовались перестройкой экономики на мирный лад, но и стали временем закладки новых отраслей промышленности и народного хозяйства — нефтедобычи и нефтехимии, например. Республика превращалась из преимущественно аграрного региона в промышленный. До революции в городах жило только 8,5% населения, за годы советской власти, в связи с высокими темпами развития промышленности, происходил бурный рост городского населения. Если в 1939 г. в городах жило 21,1% населения, то в 1967 г. уже 49%. Возникло более двадцати новых городов и рабочих поселков, в том числе Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Менделеевск, Агрыз, Набережные Челны.



В послевонные годы в странах Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР) к власти пришли коммунистические партии, дружественные СССР. Усилилась роль США в мире. Резко обострились отношения СССР с Западом. Началась «холодная война». Гонка вооружений шла на истощение экономики СССР и привела к ухудшению положения населения и даже нехватке продовольственных товаров. Несмотря на успехи в космосе и военной сфере «карточная» система на сельхозпродукцию вызывала недовольство среди населения. Идеи строительства коммунизма в условия ухудшения уровня жизни подорвали доверие к советской идеологии и власти.



Возникло более двадцати новых городов и рабочих поселков. Фото: из фондов комплексного музея г. Нижнекамска

«Застой»

Годы так называемого «застоя», несмотря на отставание от США, отмечены многими достижениями, которые, по сравнению с двухтысячными годами, выглядят как прорывные. Запуск человека в космос и другие достижения свидетельствовали о нарастающем потенциале страны в ряде ведущих отраслей науки и техники и, естественно, говорили о возможностях в средствах доставки ядерного оружия. СССР поддерживал страны, избавившиеся от колониальной зависимости и был неизменно в авангарде антиамериканских движений в мире. Экономика показывала успехи, правда ориентировалась преимущественно на военную сферу и космос, в то время как уровень жизни определялся по остаточному принципу.

Коммунистическая идеология ставила цель слияния наций, что подорвало доверие народов СССР к советской власти и в целом идеологии коммунизма. Татарам, как и другим народам, от советской системы ждать было нечего. Национальная политика СССР как при Н.С. Хрущеве, так и при Л.И. Брежневе, требовала беспрекословного послушания и готовности к обрусению. Татарские школы закрывались в плановом порядке. Ко времени перестройки в Казани не осталось ни одной татарской школы.



Вместе с тем за советский период татары успели стать образованной нацией, имеющей специалистов высшей квалификации в самых разных областях жизни. Период автономии дал возможность вырастить слой управленцев, готовых самостоятельно и успешно руководить республикой. Интеллигенцию не удовлетворял автономный статус республики. Татары после революции помогали поднимать культуру и хозяйство у казахов, узбеков, киргизов, а те, благодаря поддержке из центра, вырвались далеко вперед. Татары же остались со своими проблемами, став второсортными гражданами, что стало сильнейшим мотивом для недовольства населения существующим положением.



30 августа 1990 г. Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарстана. Фото: Госсовет РТ

Перестройка

Перестройка дала возможность воспользоваться демократическими свободами, и 30 августа 1990 г. Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарстана, преобразовав его в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан. В отличие от ряда союзных республик Татарстан не стремился к полной независимости. Самоопределение, по мнению руководителей республики, не предполагало отделения Татарстана от России, а выражало всего лишь стремление повысить его статус.

Однако такой шаг у руководства страны, а также в российском общественном сознании породил страх объявления Татарстаном полной независимости. В этом вопросе проявилось непонимание руководством и ведущими политиками России природы собственной страны. Россия была и есть в равной степени как русское, так и татарское государство.

Впрочем, и другие народы могут вспомнить о своем вкладе в становление страны. Отделяться от своего государства татарам было незачем, их интересовало реальное положение в рамках России, как подлинной ФЕДЕРАЦИИ. Хотя руководство страны всегда твердило о федеративном устройстве России, но не собиралось отказываться от имперских амбиций — все должно было определяться из Москвы.