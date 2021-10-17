Рафаэль Хакимов: «Татарам, как и другим народам, от советской системы ждать было нечего»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 47-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Послевоенные годы
Для Татарстана послевоенные годы не только ознаменовались перестройкой экономики на мирный лад, но и стали временем закладки новых отраслей промышленности и народного хозяйства — нефтедобычи и нефтехимии, например. Республика превращалась из преимущественно аграрного региона в промышленный. До революции в городах жило только 8,5% населения, за годы советской власти, в связи с высокими темпами развития промышленности, происходил бурный рост городского населения. Если в 1939 г. в городах жило 21,1% населения, то в 1967 г. уже 49%. Возникло более двадцати новых городов и рабочих поселков, в том числе Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Менделеевск, Агрыз, Набережные Челны.
В послевонные годы в странах Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР) к власти пришли коммунистические партии, дружественные СССР. Усилилась роль США в мире. Резко обострились отношения СССР с Западом. Началась «холодная война». Гонка вооружений шла на истощение экономики СССР и привела к ухудшению положения населения и даже нехватке продовольственных товаров. Несмотря на успехи в космосе и военной сфере «карточная» система на сельхозпродукцию вызывала недовольство среди населения. Идеи строительства коммунизма в условия ухудшения уровня жизни подорвали доверие к советской идеологии и власти.
«Застой»
Годы так называемого «застоя», несмотря на отставание от США, отмечены многими достижениями, которые, по сравнению с двухтысячными годами, выглядят как прорывные. Запуск человека в космос и другие достижения свидетельствовали о нарастающем потенциале страны в ряде ведущих отраслей науки и техники и, естественно, говорили о возможностях в средствах доставки ядерного оружия. СССР поддерживал страны, избавившиеся от колониальной зависимости и был неизменно в авангарде антиамериканских движений в мире. Экономика показывала успехи, правда ориентировалась преимущественно на военную сферу и космос, в то время как уровень жизни определялся по остаточному принципу.
Коммунистическая идеология ставила цель слияния наций, что подорвало доверие народов СССР к советской власти и в целом идеологии коммунизма. Татарам, как и другим народам, от советской системы ждать было нечего. Национальная политика СССР как при Н.С. Хрущеве, так и при Л.И. Брежневе, требовала беспрекословного послушания и готовности к обрусению. Татарские школы закрывались в плановом порядке. Ко времени перестройки в Казани не осталось ни одной татарской школы.
Вместе с тем за советский период татары успели стать образованной нацией, имеющей специалистов высшей квалификации в самых разных областях жизни. Период автономии дал возможность вырастить слой управленцев, готовых самостоятельно и успешно руководить республикой. Интеллигенцию не удовлетворял автономный статус республики. Татары после революции помогали поднимать культуру и хозяйство у казахов, узбеков, киргизов, а те, благодаря поддержке из центра, вырвались далеко вперед. Татары же остались со своими проблемами, став второсортными гражданами, что стало сильнейшим мотивом для недовольства населения существующим положением.
Перестройка
Перестройка дала возможность воспользоваться демократическими свободами, и 30 августа 1990 г. Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарстана, преобразовав его в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан. В отличие от ряда союзных республик Татарстан не стремился к полной независимости. Самоопределение, по мнению руководителей республики, не предполагало отделения Татарстана от России, а выражало всего лишь стремление повысить его статус.
Однако такой шаг у руководства страны, а также в российском общественном сознании породил страх объявления Татарстаном полной независимости. В этом вопросе проявилось непонимание руководством и ведущими политиками России природы собственной страны. Россия была и есть в равной степени как русское, так и татарское государство.
Впрочем, и другие народы могут вспомнить о своем вкладе в становление страны. Отделяться от своего государства татарам было незачем, их интересовало реальное положение в рамках России, как подлинной ФЕДЕРАЦИИ. Хотя руководство страны всегда твердило о федеративном устройстве России, но не собиралось отказываться от имперских амбиций — все должно было определяться из Москвы.
комментарии
Спасибо большое уважаемым автору и РВ.
"Россия была и есть в равной степени как русское, так и татарское государство.
Впрочем, и другие народы могут вспомнить о своем вкладе в становление страны. Отделяться от своего государства татарам было незачем, их интересовало реальное положение в рамках России, как подлинной ФЕДЕРАЦИИ".
Согласен.
Тюрки, в том числе и поволжские тюркские мусульмане, внесли огромный вклад в становлении государственности России.
Как и другие народы многонациональноц и многоконфессиональной РФ.
Согласен и с "подлинной ФЕДЕРАЦИЕЙ".
Но федерация бывает разной.
Например, Гаяз Исхаки предлагал создать федерацию по географическому принципу, федерацию штатов - предлагал создать Соединённые Штаты России.
Но международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий для удержания своей власти, укрепления своей диктатуры расчленили демократическую Российскую Республику по национальному признаку, создав классовые, диктаторские Автономные СС республики.
Которые входили в классовую, диктаторскую федерацию - РСФСР.
Так как на территории России многими веками и тысячелетиями жили многие десятки этносов, то "ленинские" диктаторские, классовые Автономные СС республики населяли представители многих народов.
Но название диктаторской, классовой Автономной СС республике давали по "титульной" нации, которая не составляла даже большинство населения.
Тем самым красные диктаторы Ленин и Троцкий заложили фундамент многочисленных национальных конфликтов, которые унесли многие миллионы человеческих жизней во времена "перестройки" 1980-х годов, дикого капитализма 1990-х гг. и уносят человеческие жизни до сих пор.
"Подлинная федерация" не может строиться на национализме, на разделении людей по национальному признаку, как это сделали международные марксисты-террористы, красные диктаторы Ленин и Троцкий.
Историю надо знать.
Правдивую.
Правда, как её определить?...
Стремление к мировой гегемонии описано ещё в Библии и Коране.
Там же можно прочитать и о Сотворении Мира (ныне Большой Взрыв) падшем ангеле (ныне искусственный интеллект) и Конце Света (ныне схлопывание Вселенной).
Узкие националистические
фанатические религиозные взгляды мешают рассмотреть этот Прекрасный и Добрый Мир.