Цитаты недели: Галимова — о QR-кодах, Сурков — о машинах у власти, вирусолог — о штрафах за отказ от прививки

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об альтернативе QR-кодам
В понедельник в Татарстане заработала система QR-кодов. Теперь только с ними пускают в заведения общепита, торговые центры, фитнес-центры и многие другие общественные места. А во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отрицательно ответила на вопрос, учтут ли в казанском Кремле пожелание рестораторов об отсрочке введения QR-кодов. Она озвучила позицию властей республики: вводимые жесткие меры — единственный выход в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей.
О штрафах за отказ от вакцинации
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавируса, особенно для граждан из группы высокого риска. По его словам, штраф в 5 тысяч рублей был бы вполне адекватным, если учитывать размеры косвенного ущерба для медицинской системы от лечения одного больного.
О безлюдной демократии
Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал статью под названием «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года». В ней он спрогнозировал развитие политических процессов в мире через сто лет. Например, Сурков считает, что сложившиеся сейчас условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии.
О чуши уровня «сапоги всмятку»
Владимир Путин прокомментировал утверждения, что Россия строила трубопроводы, чтобы просто обойти Украину. По его словам, это чушь, «сапоги всмятку». Президент добавил, что Россия готова сохранить контракт на транзит газа через Украину и даже увеличить поставки, но должна понимать объемы закупок.
О небесной защите для России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал доказанным фактом то, что Россия находится под особым покровительством Богородицы. По-другому, как он считает, невозможно объяснить то, что страна сумела выйти из перипетий XX века. Как заявил патриарх, «по всем законам нас не должно было быть»: «Вначале мы сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали ее гражданской войной, потом сопротивлялись нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу, и страшный враг был побежден нами».
Об уголовной ответственности за подделку QR-кодов
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на прошедшем в пятницу большом брифинге по ситуации с новыми коронавирусными ограничениями посоветовал не пытаться обмануть систему чужими или поддельными QR-кодами: за это полагается уголовная ответственность. А заодно, с разрешения вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, заявил о полных больницах. 6 тысяч коек из 6,5 тысячи, развернутых в Татарстане, уже заняты.
О назначении послом в африканскую страну
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская указом президента России Владимира Путина стала чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Свое назначение она назвала «большой радостью и гордостью» и ответила критикам, которые называют ее новую должность «ссылкой» в Африку. Кстати, об условиях «ссылки»: согласно информации, которая содержится в Википедии, страна изобилует песчаными пляжами, является одним из мировых центров виндсерфинга, здесь круглый год держится температура воздуха около 25 градусов по Цельсию.
О попытке Google перепрограммировать все человечество
Такое заявление сделал ведущий психолог-исследователь из Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн. По словам специалиста, Google уже давно стала корпорацией, наблюдающей за человечеством через поиск, а также обрабатывающей частные переписки через электронную почту.
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