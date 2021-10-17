Цитаты недели: Галимова — о QR-кодах, Сурков — о машинах у власти, вирусолог — о штрафах за отказ от прививки

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Об альтернативе QR-кодам

А коронавирус можно отсрочить? Можно отсрочить распространение инфекции? Дать инфекции месяц и сказать: «Инфекция, давай ты пока месяц не будешь распространяться, и мы будем плавно входить». Знаете, это все равно, что будет тлеть: не полыхает же пока — не будем тушить пожар. А вот когда полыхнет, тогда и будем об этом думать. В начале пандемии еще были какие-то иллюзии, что она продлится год, и потом все наладится. К сожалению, это не подвластно ни нам, никакой власти во всем мире... А что касается жестких мер, ну знаете, на чаше весов жизнь и здоровье людей. Каждый раз президенту докладывают статистику, какое количество людей умирает — среди них есть даже 1994 года рождения… Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, сестры, дети, бабушки, дедушки. Это же огромная трагедия для большого количества людей. И на одной чаше весов жизни людей, а на другой — трудовые коллективы и рабочие места. Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?

В понедельник в Татарстане заработала система QR-кодов. Теперь только с ними пускают в заведения общепита, торговые центры, фитнес-центры и многие другие общественные места. А во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отрицательно ответила на вопрос, учтут ли в казанском Кремле пожелание рестораторов об отсрочке введения QR-кодов. Она озвучила позицию властей республики: вводимые жесткие меры — единственный выход в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей.



О штрафах за отказ от вакцинации

Есть эффективная и широкодоступная вакцина, которая хорошо предотвращает случаи тяжелой инфекции и случаи с летальным исходом. Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице стоит порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавируса, особенно для граждан из группы высокого риска. По его словам, штраф в 5 тысяч рублей был бы вполне адекватным, если учитывать размеры косвенного ущерба для медицинской системы от лечения одного больного.



О безлюдной демократии

В результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство — безлюдная демократия. Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины. М. Маклюэн считал машины продолжением человеческих органов. Но есть и иная точка зрения. Что машина не приложение к человеку, а его порождение. И как любое порождение, она одержима комплексом Эдипа — устранить родителя. Как человек «произошел от обезьяны», так и машина «происходит от человека» и занимает его место на вершине эволюции.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал статью под названием «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года». В ней он спрогнозировал развитие политических процессов в мире через сто лет. Например, Сурков считает, что сложившиеся сейчас условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии.



О чуши уровня «сапоги всмятку»

[Противники «Северного потока»] говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. [Якобы] по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Послушайте, это тоже очередная чушь, «сапоги всмятку», как у нас говорят.

Владимир Путин прокомментировал утверждения, что Россия строила трубопроводы, чтобы просто обойти Украину. По его словам, это чушь, «сапоги всмятку». Президент добавил, что Россия готова сохранить контракт на транзит газа через Украину и даже увеличить поставки, но должна понимать объемы закупок.



О небесной защите для России

Не фантазия, не гипотеза, не робкое предположение, а факт, подтвержденный многими историческими событиями, в которых мы видим руку Божию. И самым убедительным тому доказательством является сохранение нашей страны в веке двадцатом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал доказанным фактом то, что Россия находится под особым покровительством Богородицы. По-другому, как он считает, невозможно объяснить то, что страна сумела выйти из перипетий XX века. Как заявил патриарх, «по всем законам нас не должно было быть»: «Вначале мы сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали ее гражданской войной, потом сопротивлялись нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу, и страшный враг был побежден нами».



Об уголовной ответственности за подделку QR-кодов

Хотел бы обратить внимание, что любая подделка QR-кодов относится к подделке документов, это статья Уголовного кодекса. Хотел бы упредить, чтобы никаких недоразумений не возникало или соблазнов взять чей-то QR-код и каким-то образом пытаться обмануть систему... Больницы полные! Лейла Ринатовна [Фазлеева], можно так говорить? Люди болеют! Я принимаю все меры, чтобы меньше контактировать с людьми: фмою руки, хожу в маске.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на прошедшем в пятницу большом брифинге по ситуации с новыми коронавирусными ограничениями посоветовал не пытаться обмануть систему чужими или поддельными QR-кодами: за это полагается уголовная ответственность. А заодно, с разрешения вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, заявил о полных больницах. 6 тысяч коек из 6,5 тысячи, развернутых в Татарстане, уже заняты.



О назначении послом в африканскую страну

Я училась и учусь — и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают. Для меня это большая радость, честь и гордость.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская указом президента России Владимира Путина стала чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Свое назначение она назвала «большой радостью и гордостью» и ответила критикам, которые называют ее новую должность «ссылкой» в Африку. Кстати, об условиях «ссылки»: согласно информации, которая содержится в Википедии, страна изобилует песчаными пляжами, является одним из мировых центров виндсерфинга, здесь круглый год держится температура воздуха около 25 градусов по Цельсию.



О попытке Google перепрограммировать все человечество

Раньше мы были уверены, что Google — это просто очень хорошая машина для сортировки данных на основе интересов пользователей, которая зарабатывает на рекламе. Но, по вашим словам, у этой машины могут быть планы посерьезнее — вплоть до перепрограммирования человечества. Как вы думаете, что под этим понимает Google? Где проходит грань между полезным инструментом и сервисом, который оказывает негативное влияние на все человечество? В 2018 году в результате утечки в публичный доступ попало восьмиминутное видео под названием The Selfish Ledger — внутренний проект Google. Из этого видео мы узнали, что у компании есть все возможности, чтобы перепрограммировать человечество. В ролике упоминается, что ценности компании необходимо распространять и защищать по всему миру. Эту компанию, несомненно, основали утописты. И они все еще остаются утопистами, готовыми применить силу. Часть их культуры — распространение своих ценностей по всему миру. И это серьезная угроза демократии.

Такое заявление сделал ведущий психолог-исследователь из Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн. По словам специалиста, Google уже давно стала корпорацией, наблюдающей за человечеством через поиск, а также обрабатывающей частные переписки через электронную почту.

