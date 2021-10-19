Владислав Кочетков, «ФИНАМ»: «В ближайшие 10—15 лет продукты питания в мире подорожают примерно в два раза»

Президент инвестхолдинга рассказал «Реальному времени», как решения американского ФРС повлияют на фондовый рынок РФ в 2022 году, почему размещать единое IPO СИБУРу с ТАИФом надо прямо сейчас и какие отрасли лучше всего пережили пандемию

Фото: Максим Платонов

В редакции интернет-газеты «Реальное время» состоялась очередная online-конференция — на этот раз она прошла с президентом — председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым в преддверии рабочего визита в Казань на следующей неделе фактически всего руководства финансовой группы. Задача встречи, заявил Кочетков, возобновить контакты с клиентами после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Кочетков рассказал, почему в следующем году российскую экономику будет ждать небольшой рост, тогда как фондовый рынок, напротив, откат — и все это из-за решения американской ФРС. Он поведал, чего ждать от IPO ТАИФа с СИБУРом и почему от пандемии пострадал прежде всего малый, а не крупный бизнес.

Как высокие пособия привели к кадровому дефициту в экономике США

По словам главы холдинга «ФИНАМ», страны и отрасли переживают период пандемии по-разному. Тот же Китай с его «контейнерным кризисом» пострадал в итоге ощутимо, и, несмотря на рост китайской экономики, последствия пандемии оказались для Поднебесной существенные.

— Европа с ее почти 70 процентами вакцинированного населения считает себя более-менее иммунозащищенной. Европейские страны показывают низкие темпы инфляции и достаточно неплохие темпы восстановления экономики. И, наверное, на европейскую экономику в ближайшее время стоит внимательно смотреть в части потенциальных вложений, — считает Владислав Кочетков.

Интересно, что у американской экономики ситуация сложнее, но главная ее проблема, уверен глава «ФИНАМа» вовсе не коронавирус, а дефицит предложения, вызванного нехваткой рабочей силы. Сам кадровый вопрос возник из-за щедрости американских властей, которые выдают относительно высокие пособия по безработице, не считая дополнительных «ковид-выплат». В итоге американцы с этими пособиями просто не хотят работать, что привело к дефициту кадров, в особенности в сфере услуг — там не самые высокие доходы, сравнимые с уровнем пособия по безработице. Помимо этого, в США еще и высокая, даже рекордная инфляция, выше плановой в два раза. Это, в свою очередь, может оказать долгосрочные последствия для всей мировой экономики — так как для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США (ФРС, аналог Центробанка, — прим. ред.) вероятно начнет повышать процентные ставки.

Благодаря этому же энергокризису у российской экономики неплохие перспективы, считает Кочетков

ВВП России упадет к концу году на 3%, а в 2022 году экономика РФ вырастет, но ненамного

Напомним, в сентябре инфляция в США ускорилась — рост потребительских цен в сравнении с августом составил 0,4%. Такие данные в среду опубликовало Министерство труда США. В сравнении с сентябрем 2020 года потребительские цены выросли на 5,4%. Аналитики считают, что вызван он главным образом ростом цен на энергоносители. Здесь стоит вспомнить цены на газ в Европе, которые то и дело бьют очередные рекорды.

В то же время, благодаря этому же энергокризису, у российской экономики неплохие перспективы, считает Кочетков — такая ситуация для России с ее нефтегазовой экономикой напротив приносит дополнительные дивиденды. Даже несмотря на рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса, уверен эксперт.

— В целом экономика РФ постепенно восстанавливается. Но по ВВП мы все-таки просядем в этом году, где-то на 3%, а вот в 2022 году, думаю, российскую экономику ждет рост, правда, очень небольшой — всего на 4%, — рассказал президент «ФИНАМа», отметив итоговую привлекательность российского фондового рынка для международных инвесторов из-за дешевизны самого рынка и высокой дивидендной доходности российских ценных бумаг.

Розничная торговля перенесла бы пандемию тоже неплохо, уверен Кочетков, если бы власти не начали попытки регулирования цен

«Главные проблемы из-за пандемии возникли как раз у малого и среднего бизнеса»

В «ФИНАМе» считают, что пандемию в России неплохо перенесли крупные компании и интернет-бизнес, в том числе такие компании, как Ozon и «Яндекс». Розничная торговля перенесла бы ее тоже неплохо, уверен Кочетков, если бы власти не начали попытки регулирования цен. Напомним, категорически против таких действий правительства РФ и той же Федеральной антимонопольной службы (ФАС) последовательно выступает ЦБ и его глава Эльвира Набиуллина.

Высокая рентабельность есть и у металлургической отрасли, в результате доходность бумаг металлургических компаний РФ высокая. С другой стороны, сильно просели по очевидным причинам пассажирские перевозки и бизнес, который работает на этом рынке. Действительно, например, акции «Аэрофлота» в этом году показали рост — но в целом за 5 лет их стоимость упала на треть. А выручка РЖД, которая росла последовательно все эти 10 лет, сократилась за один 2020 год с 2,5 до 2,2 млрд рублей.

— Главные проблемы из-за пандемии возникли как раз у малого и среднего бизнеса, в том числе из-за локдаунов и введения QR-кодов, в частности в общепите. Сам же крупный бизнес коронакризис пережил неплохо, — заявил Кочетков, отметивший, что проблемы у того же фитнеса возникли дополнительно из-за высоких арендных ставок, и возможности их бывших клиентов заниматься фитнесом на дому, появившейся в карантинный период.

При таком дефиците предпосылок для снижения нефтяных котировок нет, уверен Владислав Кочетков

Урожайность в АПК во всем мире не успевает за ростом населения Земли

Если говорить о Татарстане, то по мнению главы «ФИНАМа», компании, работающие в нефтедобыче, нефтепереработке и нефтехимии, чувствуют себя неплохо: цены на нефть в настоящий момент на локальных максимумах, а спрос на черное золото высокий. При таком дефиците предпосылок для снижения нефтяных котировок нет, уверен Владислав Кочетков. Но он призвал не забывать и АПК, продукты сейчас только дорожают.

— А в ближайшие 10—15 лет пищевые продукты подорожают, вероятно, в два раза, — предсказывает он. Причина — урожайность в АПК во всем мире не успевает за ростом населения Земли. Это ведет к дефициту продуктов и, соответственно, толкает цены на них вверх. Вероятно, в России из-за действий ФАС это будет не так заметно, — оговорился Кочетков. — Но продукты все же подорожают.

Отметим здесь, что агентство Bloomberg выпустило в начале года аналитический материал, в котором указывает, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию. В ответ Минсельхоз РФ заявил, что «не видит оснований для скачкообразного роста цен на продукты». Но уже в апреле индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, который отслеживает ключевые сельскохозяйственные продукты, вырос до максимума за почти 9 лет, что было вызвано резким ростом фьючерсов на урожай этого года — мировые цены на продукты питания достигли максимума с середины 2014 года.



По словам Кочеткова, IPO единой компании СИБУРа и ТАИФа может произойти в скором времени

Почему СИБУРу с ТАИФом стоит разместить IPO единой компании до 2022 года

— С точки зрения же нефтехимии — рост будет у отрасли опережающий. А вертикально-интегрированные компании, где есть и добыча нефти, и нефтепереработка — будут чувствовать себя еще лучше, — полагает глава «ФИНАМа» Владислав Кочетков. Отметим, что к таким компаниям в последние годы стала относиться и «Татнефть», у которой появилось «ТАНЕКО».

Российские инвесторы больше любят акции, чем облигации, отметил он. Тем более что текущий доход по облигациям сейчас невысокий, лучше банковского депозита, но ненамного. Тогда как акции «Газпрома» за год выросли на 120%, акции «Мечела» тоже активно растут — годовой прирост составил почти 180%. У бумаг «Татнефти» потенциал роста в районе 30% до конца года, полагает глава «ФИНАМа». За последний они выросли на 36%.

— В принципе, металлургические и нефтегазовые компании России сегодня интересны для вложения как и в целом российский рынок, учитывая то, что он относительно дешевый, в сравнении с другими. Банковские активы — тоже хорошие, учитывая рост ставки ЦБ. Многие банковские ценные бумаги сейчас стоят недорого и интересны для покупки, — отмечает Кочетков

В «ФИНАМ» также прокомментировали начало объединения СИБУРа и ТАИФа, которое стартовало в начале октября 2021 года. По сути, в результате на мировом рынке появится один из крупнейших игроков в отрасли, что позволит ему зарабатывать больше, чем зарабатывали две компании ранее по отдельности. По словам Кочеткова, IPO единой компании может произойти в скором времени, так как сейчас на рынке «хорошая конъюнктура, много свободных денег и инвесторов, готовых покупать новые ценные бумаги». IPO, скорее всего, состоится не только в РФ, а будет «двойным» — в Москве и Нью-Йорке или в Москве и Лондоне. До конца года размещаться на фондовых рынках было бы для единой компании удачнее, пока ФРС не повысил ставки, считает глава «ФИНАМа».

Инвестстратегии в 2022 году стоит придерживаться осторожной, заявил Владислав Кочетков

Рост ставок ФРС приведет к оттоку капитала с российского фондового рынка

— Мы ожидаем, что ФРС в следующем году откажется от политики количественного смягчения и повысит свои ставки. Что, опять же традиционно, приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков, к которым относится и российский. Поэтому инвестстратегии в 2022 году стоит придерживаться осторожной, — заявил Владислав Кочетков. — Экономика перейдет к росту, который составит около 4%. Напротив, фондовый рынок может стагнировать.

В «ФИНАМе» также поделились с «Реальным временем» брендами и компаниями, акциями которыми любят торговать российские инвесторы. Если раньше они любили торговать бумагами технокомпании Apple или производителя самолетов Boeing, то в последнее время растет их интерес и к азиатским ценным бумагам — через гонконгскую биржу. Высока активность российского инвестора и на европейских биржах. Женщины чаще торгуют в основном акциями французского дома моды Louis Vuitton, а мужчины — ценными бумагами автоконцерна Renault.

— Криптовалюты — для тех, «кто любит погорячее». Действительно, очень крупные клиенты вкладывают сегодня до 5—7% своего «рискового» портфеля «в долгую», ожидая существенного роста криптовалюты в ближайшие 3—5 лет, то есть, они приносят неплохой спекулятивный доход. Сегодня можно купить и фьючерсы на биткоины, — рассказал Кочетков.

Руководитель «ФИНАМа» при этом не рекомендует инвесторам-новичкам вкладывать сразу все свои накопления, тем более выходя на фондовый рынок в одиночку. Для начала он посоветовал сформировать «денежную подушку» из трех — шести зарплат на банковском счете — так как на акциях можно как заработать, так и потерять. Во-вторых, иметь дела с хорошим брокером, который может посоветовать и поддержать своего клиента, так как успехи клиента напрямую выгодны самому брокеру:

— Я бы очень советовал следовать советам своего брокера, так как для него это всегда долгосрочный бизнес.