15 окт 2021

Online-конференция с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым

Online-конференция с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым

15 октября в 14:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

Тезисы к обсуждению:

  • Текущее состояние российского и глобального фондового рынка;
  • Прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе;
  • Основные экономические тренды;
  • Развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.

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