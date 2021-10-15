«Татнефть» масштабирует велосипедный опыт Альметьевска на другие города юго-востока РТ

Фото: Наиль Гатауллин

Строительство велодорожек в татарстанском нефтеграде — пожалуй, один из самых ярких и успешных примеров ESG‑инвестирования в нашей стране. Благодаря финансовой поддержке «Татнефти», проект стартовал весной 2016 года и на сегодня привел к впечатляющим результатам. Сегодня Альметьевск прочно удерживает звание велосипедной столицы: здесь построена и активно функционирует самая разветвленная велосеть в России. Положительный опыт планируется масштабировать и на другие города нефтеносного края. Подробности проекта и шаги «Татнефти» по реализации своей экологической и социальной ответственности проследило отраслевое издание «Нефтяные вести».

Принципы ESG

Сегодня на мировом уровне много говорится об ESG и устойчивом развитии корпораций. За аббревиатурой ESG скрываются три ключевых вектора, которых должен придерживаться современный успешный бизнес:

Environmental — экология, окружающая среда;

— экология, окружающая среда; Social — социальная сфера;

— социальная сфера; corporate Governance — корпоративное управление.

ESG-критерии появились как ответ на ухудшение экологии и возрастающее экономическое неравенство как между странами, так и отдельными социальными категориями. Сейчас помимо активного роста финансовых показателей бизнес-партнеры и клиенты оценивают экологическое и социально-ориентированное поведение компании. Существуют даже специальные ESG-рейтинги (они же рейтинги устойчивого развития) — одни из важнейших показателей финансовой стабильности и перспективности компаний.

И если «G» — про ответственность перед акционерами и инвесторами, то социально-экологические инициативы — обязательства более высокого порядка. Это проявление ответственности перед обществом и планетой в целом.

Фактически, компании «Татнефть» придерживалась принципов ESG задолго до того, как они были сформулированы и взяты за основу финансовых рейтингов. Ответственность и поддержка — основа философии компании и ее визитная карточка. Последние два года подобные инициативы вышли на новый уровень и реализуются на платформе Глобального договора ООН.

«Татнефть» также закупила несколько сотен велосипедов для службы байкшеринга. Такие оранжевые велосипеды можно взять в аренду по демократичной цене

Велосипедная столица

Одним из самых впечатляющих примеров ESG-инициатив является финансирование альметьевского проекта по созданию инфраструктуры для передвижения на велосипедах. Усилиями мэрии Альметьевска и «Татнефти» за неполные шесть лет в городе построено почти 115 км велодорожек — гораздо больше, чем в других российских городах.

Примечательно, что 2015 году, до старта проекта «Татнефти», в городе было всего четыре километра велодорожек, и те располагались преимущественно в парках и скверах.

Чтобы изменить ситуацию коренным образом, для подготовки и реализации проекта были приглашены специалисты датской компании Copenhagenize, имеющие большой опыт развития велокультуры в Европе.

Сегодня на двухколесном транспорте можно спокойно добраться практически до любой точки Альметьевска, попутно давая полезную нагрузку своим мышцам и не оставляя вредного «углеродного следа». Сетью дорожек пронизаны не только главные транспортные артерии города, но и небольшие улицы, подъезды к школам и другим учреждениям, а также промышленная зона города.

Этими же велодорожками могут воспользоваться владельцы самокатов, не создавая угрозы пешеходам и другим участникам дорожного движения.



Велодорожками активно пользуются и любители самокатов, не создавая угрозы пешеходам и другим участникам дорожного движения

Повышение качества и продолжительности жизни

Есть анекдот про то, что велосипедисты наносят вред экономике, так как не берут кредиты на покупку и обслуживание авто, а еще не тратятся на бензин и лекарства. Конечно же, это всего лишь шутка, и на примере самых «велосипедных» стран (Нидерланды, Дания, Германия, Швеция, Норвегия, Япония, Швейцария) мы видим, что с уровнем жизни там все прекрасно. Более того, велосипед — именно то, что может повысить и качество жизни, и ее продолжительность.

Ежегодно в Альметьевске становится все больше автомобилей, что вызывает недостаток парковочных мест возле общественных и жилых зданий. Вместо того, чтобы маневрировать среди десятка других авто, тратя время и нервы на поиск свободного места под стоянку, можно доехать до подъезда на велосипеде. Многие периферийные улицы Альметьевска пока не связаны общественным транспортом, или он ходит довольно редко, а службы такси не всегда справляются с нагрузкой в утренние и вечерние часы. Здесь тоже выручит велосипед. Таким образом, докрутить педали до места назначения становится для многих более полезной и быстрой альтернативой личному автомобилю, автобусу или троллейбусу.

«Татнефть» также закупила несколько сотен велосипедов для службы байкшеринга. Любой человек с помощью мобильного приложения может за очень демократичную цену взять байк напрокат. Предлагаемые в аренду велосипеды легко узнать по веселой оранжевой расцветке.

Все эти меры позволили велотранспорту завоевывать огромную популярность, которая будет только расти в ближайшие годы.

Как отмечают «Нефтяные вести», параллельно с велодорожками в городе строятся и пешеходные тротуары, протяженность которых в Альметьевске за последние шесть лет выросла почти на 65 км. Комплексные решения для жителей нефтеграда позволяют вести здоровый образ жизни максимальному количеству горожан. Подобные социально-экологические проекты будут реализовываться и в других городах юго-востока республики.

Фото Наиля Гатауллина, Ивана Ткаченко

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