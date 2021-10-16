Опрос предпринимателей: нужно ли просматривать соцсети соискателей

Процесс подбора персонала в СДЭК не предусматривает обязательной проверки информации в соцсетях потенциальных сотрудников. Но последние несколько лет мы все чаще обращаемся к соцсетям, чтобы узнать о кандидате больше.

Чаще всего мы делаем это в процессе подбора кандидатов на должности, которые предполагают общение с клиентами. У нас таких должностей достаточно много. Например, менеджер по персоналу, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, оператор кол-центра и так далее. Речь идет не только о внешних коммуникациях, но и о внутренних, когда сотруднику необходимо постоянно взаимодействовать с большим количеством коллег — решать совместные задачи, обмениваться информацией, помогать и так далее.

Обычно мы начинаем изучать соцсети потенциального кандидата, если человек произвел в целом положительное впечатление — как по компетенциям, так и по ценностям — но при этом давал много социально желательных ответов. В таких случаях мы стараемся перепроверить информацию, обратившись к соцсетям.

Еще один повод изучить соцсети — ситуация, когда интервью с кандидатом было и длительным, и подробным, и кандидат понравился, но нам все равно не удалось получить всю интересующую нас информацию. Кто-то рассказывает о себе очень много, а кто-то, наоборот, волнуется и может не раскрыть себя полностью.

Мы также смотрим профиль в случае, если об этом попросит потенциальный руководитель кандидата — после собеседования с руководителем.

Обычно мы смотрим, насколько подробно человек ведет свой профиль, насколько он открыт: его ли фотография на аватарке или вместо фото размещено нейтральное изображение, есть ли в профиле информация о родном городе, образовании, предыдущих местах работы и так далее — и в какой степени эта информация соответствует предоставленной им на собеседовании.

Мы обращаем внимание и на содержание постов. Например, если человек постит фото с встреч с коллегами с прошлых мест работы, мы можем сделать вывод, что он в целом доброжелателен и коммуникабелен и умеет выстраивать долгосрочные добрые отношения с людьми. Это косвенно свидетельствует о его надежности.

Еще один критерий — общая тональность постов и какой-то общий мировоззренческий посыл.

Мы приветствуем, когда человек пишет о своих хобби и увлечениях. На собеседованиях кандидаты зачастую не упоминают об этом, но это тоже важно, так как наличие разнообразных увлечений свидетельствует о вариативности мышления и широте кругозора.

Соцсети — лишь один из многочисленных инструментов, позволяющих получить более полное представление о человеке. В конце концов, человек может вообще не вести соцсети, или может за неимением времени обновлять профиль, особенно если у него по роду деятельности нет необходимости вести соцсети. Куда репрезентативнее профиля в соцсетях могут оказаться рекомендации от бывших руководителей и коллег.