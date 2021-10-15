Бизнес-аккаунт дня: казанское производство 3D–панелей для интерьера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 173-я

Сегодня одно из актуальных решений при оформлении интерьера — это 3D-панели. Изготавливают их из различных материалов, они способны принимать нужную форму. Небольшая компания по производству таких декоративных изделий с недавнего времени работает и в Казани. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Сделать интерьер красивым и уникальным

Преимуществ, которыми обладают 3D-панели, изготовленные из гипса или ПВХ-материалов немало: они долговечны, универсальны в использовании и позволяют оформить интерьер в самом разном стиле. Выпускать декоративные панели из гипса небольшая казанская фирма начала 3 года назад. Постепенно ассортимент изделий и материалов расширился — это и декоративные облицовочные камни, и кирпич, и различные перегородки, в том числе из дерева, позволяющие зонировать пространство помещения.

С недавнего времени мастера фабрики освоили и производство мягких панелей, которыми сегодня преимущественно оформляют изголовье кроватей.

Сегодня аккаунт студии декоративных панелей в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля и визуальному оформлению дают дизайнер Регина Галиева и SMM-менеджер Динар Хасаншин.

Reels помогут удержать внимание аудитории

Имя аккаунта и описание профиля — это первое, на что обратит внимание пользователь, когда зайдет на вашу страницу.

Имя аккаунта, хоть и отвечает запросам, но длинное, с нижними подчеркиваниями — его достаточно долго вводить. Рекомендуем изменить на имя бренда, если таковое имеется. Это вопрос удобства, имиджа и эстетики.

В поисковой строке определенный товар/услугу ищут на русском языке. В названии аккаунта указаны ключевые слова, которые полностью соответствуют поисковому запросу.

В разделе «О себе» идет перечисление ассортимента. Здесь лучше отразить основные преимущества продукта или бренда, которые помогут потенциальному заказчику закрыть вопрос: почему нужно обратиться именно сюда. Также, если вы привязаны к какой-либо физической точке, рекомендуем указать время работы и сведения о доставке. Примеры можно просмотреть на этих фотографиях:

Общий вид ленты. Вертикальный формат фотографий всегда выигрышнее, чем горизонтальный. Здорово, что большинство публикаций в профиле именно в этом формате. Продукт хорошо отражен в профиле, но в подобной сфере важную роль играет эстетическая составляющая: сейчас глазу сложно зацепиться за какую-то деталь.

Что можно поменять?

Попробуйте продумать, как будет выглядеть общая сетка наперед: можно один период времени (например, месяц) рассказывать о материалах для декорирования спальни, следующий — о декорировании ванной и т. д. Так, фотографии будут связаны между собой тематически. Их также можно объединять, определив основные цвета. Не менее важны разные ракурсы в сетке: общий, крупный и средний планы. К тому же, если хочется показать больше, всегда можно воспользоваться каруселью. Хорошая идея — показывать выполненную работу через видео. Хотим обратить ваше внимание на относительно новый инструмент Instagram — Reels. Через него можно добавлять вертикальные видео до минуты, которые будут отражаться в основной ленте профиля, а также храниться в отдельной вкладке, где собраны все Reels. С помощью этого инструмента можно воплощать сценарии, которые удерживают внимание аудитории: например, можно снять видео «до/после ремонта» и объединить их через щелчок пальцами. Или же, наоборот, снять timelapse процесс установки панелей. Однако нужно помнить об обложках видео, как они будут отображаться в общей ленте (а ролики Reels можно сохранять и там). В профиле есть несколько публикаций с текстом о скидках на определенные товары. Если вы решили использовать текст, то позаботьтесь о единстве шрифта, его размере и расположении, чтобы он был читаем и отражал единый стиль.

Пользователь не будет смотреть абсолютно все ваши истории

Highlights и Stories — они есть, и это уже большой плюс. Видно, что в аккаунте достаточно много актуальных историй, но не совсем понятно, что и где размещено. Решение — четкое разделение Highlights по рубрикам: «3D-панели», «Рейки», «Панели», «Кейсы», «Отзывы» и т. д. Как это выглядит сейчас:

И как это может выглядеть:

Что касается внутреннего содержания, то снова можно заметить перенасыщение.

Пользователь не будет смотреть абсолютно все ваши истории. Необходимо подчищать и выкладывать актуальные товары.

Что можно еще сделать?

Обновить названия Highlights: лучше выбрать емкие и коротки названия, не «Образцы панелей», а «Панели» или «Образцы», чтобы они сразу читались, а аудитория легко ориентировалась в вашем продукте.

Привести обложки Highlights к единому стилю. Это могут быть лаконичные иконки на схожем фоне (например, перекликающиеся с основной фотографией профиля), крупный план фотографий панелей или что-то другое.

Возможно, стоит отказаться от Highlights, в которых собраны панели всех видов подряд, вместо этого можно создать раздел под каждый вид (мягкие, деревянные, гипсовые и т. д.), начать с небольшого описания и далее показать фото/видео вариантов.

Следует обращать внимание на формат Stories: 9:16. Когда в Stories используется иной формат, это выглядит неопрятно и смотреть их сложно, так как внимание зрителя быстро рассеивается.

В подборке «Наши работы», «Образцы панелей» хочется видеть небольшие текстовые описания (тут необходимо помнить о единстве оформления текстовых блоков).

В подборке «Отзывы» было бы здорово привести все к единому стилю, несмотря на разные источники отзывов (сообщения из Direct, WhatsApp, комментариев), их можно оформить на одном фоне, выделить цветом основные моменты, это поможет направить внимание зрителя.

Старайтесь писать так, чтобы аудитории было интересно читать

Публикации. Вовлеченность у постов довольно низкая, несмотря на количество подписчиков. На это влияет много факторов. Однообразность постов, нестабильная выкладка, качество контента. Мы видим, что в основном публикуется только ассортимент с большими паузами. Рекомендуем разнообразить рубрикатор и форматы подачи, публиковать посты регулярно. В этом вам поможет сформированный контент-план.

Тексты. Старайтесь более подробно рассказывать о своей услуге. В случае продающей публикации ваша задача убедить как эмоционально, так и рационально потенциального клиента. Старайтесь писать так, чтобы в первую очередь было интересно читать. Если это кейс, расскажите о процессе подготовки и решениях.

Хорошим примером, является ваша же публикация:

Не забывайте, что эмодзи нужно вставлять в соответствии со смыслом предложения или текста. Чрезмерное их количество может сбивать читателя с толку. С их помощью можно, например, разделять текст, тогда они будут визуально помогать.

Хештеги: советуем выбрать 3-4 оптимальных хештега со средней частотой. Они должны соответствовать узкому профилю. Комбинируйте их между публикациями



Продвижение. В вашем случае можно практиковать промопосты с публикациями, где освещены готовые решения. Это отличный способ, который поможет охватить большинство пользователей и обеспечить максимальную видимость вашей страницы. Советуем тестировать разные аудитории.

Делайте красоту вместе: попробуйте сотрудничество с компаниями по смежным услугам. Если клиент занялся ремонтом или обновлением комнаты, в поиске решения одной проблемы, может закрыть и другую. Попробуйте договориться с салоном декоративной мебели, чтобы делать совместный контент и обмениваться аудиторией.

Упоминания от блогеров также помогут продвинуть вашу страницу. Взаимодействовать можете с ними на платной основе или по бартеру. Выбирайте небольших блогеров относительно вашей аудитории.

Удачи!