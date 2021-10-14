Станет ли Башкирия центром развития коневодства России?

В республике подвели итоги третьего сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия» и обсудили его перспективы

В Башкирии уже третий год проводится уникальный чемпионат жокеев-любителей. Речь о конноспортивном турнире «Терра Башкирия», чей третий сезон завершился на днях в Уфе. В нем приняли участие жокеи из муниципальных районов республики, а выступали они исключительно на лошадях башкирской породы. Что изменилось за три сезона, и удалось ли дать толчок развитию коневодства в Башкортостане — в материале «Реального времени».

Три сезона — три молодых чемпиона

В этом году турнир проводился в 10 отборочных этапах и одном финальном. В каждом из предварительных соревнований участвовали жокеи-любители из 4-5 разных районов. В ходе этапа сначала определялся чемпион каждого из участвовавших районов — наездники выступали на лошадях, которых привезли с собой. Затем по два лучших представителя каждого из районов попадали в финал, где в двух скачках на башкирских лошадях ипподрома определялся лучший жокей этапа. По итогам всех этапов определились 10 участников суперфинала.

Молодость на турнире регулярно побеждает опыт. В сезоне 2021 года выиграл тринадцатилетний школьник из Альшеевского района Руслан Гареев. Кстати в прошлые годы победы одерживали также совсем юные участники. В 2019 году не было равных Денису Курбанаеву из Кугарчинского района, на тот момент ему тоже было 13 лет, а в 2020-м чемпионкой суперфинала стала пятнадцатилетняя Айгуль Муратова из Чишминского района. В нынешнем сезоне она уже попробовала бросить вызов профессиональным жокеям и приняла участие в скачке чистокровных лошадей.

— Мы видим, когда приезжают юные участники, и это нас радует. Это кадровый резерв, который нам необходим. Айгуль Муратова — яркий пример. Тот человек, который однозначно останется в системе коневодства. Нам очень важно, чтобы как можно больше детей занимались, были увлечены этим, надеемся привлечь их как можно больше, — говорит директор центра компетенций по коневодству и конному спорту «Акбузат» Дамир Исеев.

Проект был изначально задуман, как телевизионный

С первого же сезона турнир «Терра Башкирия» транслировался в прямом эфире нескольких телеканалов и в социальных сетях. От других событий на ипподроме «Акбузат» его отличало большое внимание медиа, а вместе с ним появилась и популярность. На трибунах ипподрома впервые за долгое время стали собираться аншлаги, по крайней мере пока не началась пандемия коронавируса.

— Создавался турнир с непосредственным участием Ростислава Мурзагулова и вице-премьера Ильшата Фазрахманова. Ростислав Рафкатович посмотрел презентацию телевизионного проекта конного турнира «Терра Башкирия» и набрал по телефону Ильшата Ильдусовича. Они тут же нашли понимание, и все очень быстро закрутилось. На тот период к руководству центром компетенции «Акбузат» пришел новый директор — Дамир Исеев. Он также быстро включился в работу. Вся команда «Акбузата» поддержала проект. Он изначально был задуман, как телевизионный. «Матч ТВ» занимается продакшном контента, а телеканалы активно его размещают в своих эфирах, — рассказал «Реальному времени» один из авторов идеи создания турнира, председатель исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир Галим Якупов.

В телевизионный эфир попадали не только скачки на башкирских лошадях. Между выступлениями районов разыгрывались именные и традиционные призы в рысистых бегах и скачках на лошадях чистокровной английской породы.

«На башкирскую лошадь цена поднялась»

Помимо определения лучших жокеев-любителей, другой поставленной организаторами задачей было стимулирование районов к развитию конного спорта и разведению башкирской породы лошадей.

— Многие районы начали более внимательно относиться к этим вопросам, более четко и централизовано стала вестись работа в племенных хозяйствах и племзаводах, занимающихся башкирской породой лошадей, мы задали векторы для дальнейшей работы, — рассказал руководитель центра компетенций по коневодству и конному спорту «Акбузат».

Зачастую башкирскую породу в районах республики содержали исключительно как продуктивную — для получения молока и мяса. Со стартом турнира у районов появилась необходимость отбирать наиболее способных к скачкам лошадей. Причем одно из требований организаторов — лошадь должна быть именно башкирской породы, без улучшений путем скрещивания, к чему владельцы нередко прибегали для побед на районных сабантуях. Если в первом сезоне лошади улучшенных местных пород к скачкам допускались, то в последующих стартовать в зачет разрешали только наездникам коней башкирской породы.

— На башкирскую породу, наконец, внимание обратили. Проехались по всем хозяйствам, особенно по южным районам. Теперь более-менее имеют представление, где есть лошади, где нет. Кто плохо работает, кто хорошо работает. Естественно, сегодня на башкирскую лошадь цена поднялась. Естественно это плюс для людей, которые разводят лошадей, они теперь по нормальной цене их продают, — говорит мастер-наездник, директор конноспортивного комплекса «Аргамак» Ильшат Махмутов.

Задачу сохранения и популяризации башкирской породы лошади турнир успешно выполняет, уверен председатель исполкома ВКБ Галим Якупов:

— Появились команды в районах. До этого жокеев районы нанимали в разных других местах. А теперь это дело чести — скакать за свой район. Появилось много фермеров, которые стали заводчиками башкирской породы лошади, идет активная их купля-продажа.

Нужно больше закрытых призов

Однако нерешенные вопросы еще есть. Со следующего сезона планировалось ввести паспорта для всех лошадей башкирской породы, которые будут допускаться к скачкам в турнире, однако, судя по всему, нововведение откладывается.

— Возможно это будет реализовано, но не в полной мере, та ситуация, которая складывается с коронавирусом в экономике, не очень благоприятная. Понимаю, что очень сложно коневладельцам на местах непосредственно работать. Может быть, мы какие-то послабления в этом плане дадим. Люди, очень многие, уже привели в соответствие те документы, которые необходимы, — раскрыл подробности Дамир Исеев.

Когда стартует четвертый сезон чемпионата жокеев-любителей, пока неизвестно. Фото mcx.gov.ru

По мнению Ильшата Махмутова, одна из проблем — нехватка специалистов именно по башкирской породе, которые могли бы качественно оценивать лошадей в районах. Говоря о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы и тренеры рысаков, а также наездники, Ильшат Махмутов отмечает недостаточное количество закрытых призов для лошадей рысистых пород, рожденных в Башкортостане:

— Уже третий год говорим, нужно закрытых призов больше делать, чтобы увеличить поголовье. Этих призов нужно больше и с хорошей суммой призовых. Все-таки рожденные в Башкирии лошади не могут конкурировать с локотскими или с американцами импортными. Многие частники республики не могут позволить себе купить локотскую лошадь, а уфимскую лошадь, молодняк они могут купить. Но для этого им нужно знать, что он будет бегать в закрытых призах на «Акбузате». Побольше закрытых и для чистокровных, рожденных в Башкирии, для рысаков, для орловцев.

Среди других проблем называют высокую стоимость содержания лошадей на ипподроме и нехватку кадров. Один из наездников анонимно рассказал, что предлагаемые зарплаты не позволяют приглашать и удерживать квалифицированных сотрудников: «На ипподроме, если говорить о рысачниках, остались фанаты своего дела. Людей не хватает, кого найдешь в Уфе на зарплату 20 тысяч рублей? Если у нашего наездника появляется предложение из другого города, даже не из Москвы, а тоже из провинции, он уезжает туда из-за лучших условий. В последние годы благодаря «Терре» у нас хотя бы появились призовые в заездах. До этого ездили просто за баллы. Надеюсь, что ситуация продолжит меняться в лучшую сторону».

О том, когда стартует четвертый сезон чемпионата жокеев-любителей, пока неизвестно. По всей видимости точная дата начала турнира 2022 года определится зимой.