Станет ли Башкирия центром развития коневодства России?
В республике подвели итоги третьего сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия» и обсудили его перспективы
В Башкирии уже третий год проводится уникальный чемпионат жокеев-любителей. Речь о конноспортивном турнире «Терра Башкирия», чей третий сезон завершился на днях в Уфе. В нем приняли участие жокеи из муниципальных районов республики, а выступали они исключительно на лошадях башкирской породы. Что изменилось за три сезона, и удалось ли дать толчок развитию коневодства в Башкортостане — в материале «Реального времени».
Три сезона — три молодых чемпиона
В этом году турнир проводился в 10 отборочных этапах и одном финальном. В каждом из предварительных соревнований участвовали жокеи-любители из 4-5 разных районов. В ходе этапа сначала определялся чемпион каждого из участвовавших районов — наездники выступали на лошадях, которых привезли с собой. Затем по два лучших представителя каждого из районов попадали в финал, где в двух скачках на башкирских лошадях ипподрома определялся лучший жокей этапа. По итогам всех этапов определились 10 участников суперфинала.
Молодость на турнире регулярно побеждает опыт. В сезоне 2021 года выиграл тринадцатилетний школьник из Альшеевского района Руслан Гареев. Кстати в прошлые годы победы одерживали также совсем юные участники. В 2019 году не было равных Денису Курбанаеву из Кугарчинского района, на тот момент ему тоже было 13 лет, а в 2020-м чемпионкой суперфинала стала пятнадцатилетняя Айгуль Муратова из Чишминского района. В нынешнем сезоне она уже попробовала бросить вызов профессиональным жокеям и приняла участие в скачке чистокровных лошадей.
Проект был изначально задуман, как телевизионный
С первого же сезона турнир «Терра Башкирия» транслировался в прямом эфире нескольких телеканалов и в социальных сетях. От других событий на ипподроме «Акбузат» его отличало большое внимание медиа, а вместе с ним появилась и популярность. На трибунах ипподрома впервые за долгое время стали собираться аншлаги, по крайней мере пока не началась пандемия коронавируса.
В телевизионный эфир попадали не только скачки на башкирских лошадях. Между выступлениями районов разыгрывались именные и традиционные призы в рысистых бегах и скачках на лошадях чистокровной английской породы.
«На башкирскую лошадь цена поднялась»
Помимо определения лучших жокеев-любителей, другой поставленной организаторами задачей было стимулирование районов к развитию конного спорта и разведению башкирской породы лошадей.
— Многие районы начали более внимательно относиться к этим вопросам, более четко и централизовано стала вестись работа в племенных хозяйствах и племзаводах, занимающихся башкирской породой лошадей, мы задали векторы для дальнейшей работы, — рассказал руководитель центра компетенций по коневодству и конному спорту «Акбузат».
Зачастую башкирскую породу в районах республики содержали исключительно как продуктивную — для получения молока и мяса. Со стартом турнира у районов появилась необходимость отбирать наиболее способных к скачкам лошадей. Причем одно из требований организаторов — лошадь должна быть именно башкирской породы, без улучшений путем скрещивания, к чему владельцы нередко прибегали для побед на районных сабантуях. Если в первом сезоне лошади улучшенных местных пород к скачкам допускались, то в последующих стартовать в зачет разрешали только наездникам коней башкирской породы.
Задачу сохранения и популяризации башкирской породы лошади турнир успешно выполняет, уверен председатель исполкома ВКБ Галим Якупов:
— Появились команды в районах. До этого жокеев районы нанимали в разных других местах. А теперь это дело чести — скакать за свой район. Появилось много фермеров, которые стали заводчиками башкирской породы лошади, идет активная их купля-продажа.
Нужно больше закрытых призов
Однако нерешенные вопросы еще есть. Со следующего сезона планировалось ввести паспорта для всех лошадей башкирской породы, которые будут допускаться к скачкам в турнире, однако, судя по всему, нововведение откладывается.
— Возможно это будет реализовано, но не в полной мере, та ситуация, которая складывается с коронавирусом в экономике, не очень благоприятная. Понимаю, что очень сложно коневладельцам на местах непосредственно работать. Может быть, мы какие-то послабления в этом плане дадим. Люди, очень многие, уже привели в соответствие те документы, которые необходимы, — раскрыл подробности Дамир Исеев.
По мнению Ильшата Махмутова, одна из проблем — нехватка специалистов именно по башкирской породе, которые могли бы качественно оценивать лошадей в районах. Говоря о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы и тренеры рысаков, а также наездники, Ильшат Махмутов отмечает недостаточное количество закрытых призов для лошадей рысистых пород, рожденных в Башкортостане:
— Уже третий год говорим, нужно закрытых призов больше делать, чтобы увеличить поголовье. Этих призов нужно больше и с хорошей суммой призовых. Все-таки рожденные в Башкирии лошади не могут конкурировать с локотскими или с американцами импортными. Многие частники республики не могут позволить себе купить локотскую лошадь, а уфимскую лошадь, молодняк они могут купить. Но для этого им нужно знать, что он будет бегать в закрытых призах на «Акбузате». Побольше закрытых и для чистокровных, рожденных в Башкирии, для рысаков, для орловцев.
Среди других проблем называют высокую стоимость содержания лошадей на ипподроме и нехватку кадров. Один из наездников анонимно рассказал, что предлагаемые зарплаты не позволяют приглашать и удерживать квалифицированных сотрудников: «На ипподроме, если говорить о рысачниках, остались фанаты своего дела. Людей не хватает, кого найдешь в Уфе на зарплату 20 тысяч рублей? Если у нашего наездника появляется предложение из другого города, даже не из Москвы, а тоже из провинции, он уезжает туда из-за лучших условий. В последние годы благодаря «Терре» у нас хотя бы появились призовые в заездах. До этого ездили просто за баллы. Надеюсь, что ситуация продолжит меняться в лучшую сторону».
О том, когда стартует четвертый сезон чемпионата жокеев-любителей, пока неизвестно. По всей видимости точная дата начала турнира 2022 года определится зимой.
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