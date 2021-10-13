На что жалуются башкортостанцы Радию Хабирову?

Жители республики ежедневно адресуют множество вопросов главе республики

Глава Башкортостана Радий Хабиров активно использует социальные сети как источник информации и способ продвижения своей работы. Он активно ведет аккаунты в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», где каждый пост становится предметом обсуждений, подписчики — жители республики — оставляют огромное количество комментариев. О чем пишут башкортостанском лидеру жители региона — в материале «Реального времени».

«Мы там должны быть и должны реагировать»

Активное общение с гражданами через социальные сети Радий Хабиров стал вести сразу, после своего назначения временно исполняющим обязанности главы республики.

— Социальные сети — это не какая-то игрушка. И не потому мы это затеяли, что нам делать нечего и мы вам дополнительные обязанности накручиваем, — высказался врио. — Так жизнь сложилась, что это важнейший инструмент получения информации. В соцсетях формируется к вам или позитивное, или отрицательное отношение. Это место, где жители высказывают свое недовольство, поэтому мы там должны быть и должны реагировать. Это госзадача.

Статистика «ВКонтакте» показывает, что каждый пост главы региона может собрать от 50 тыс. до 200 тыс. просмотров и от 150 до 400 комментариев в среднем. В Instagram под каждой публикацией Хабирова обычно набирается от 200 до 800 комментариев.

Вопросы ЖКХ — в топе

Вне зависимости от тематики поста, чаще всего люди оставляют жалобы на свои конкретные проблемы, решить которые по-другому не получилось. Вмешательства главы региона нередко просят граждане, столкнувшиеся с проблемами ЖКХ.



Динара Шафикова пожаловалась на отсутствие освещения в одном из микрорайонов Уфы:



— Обращаюсь с проблемой, живем в микрорайоне «Кооперативная поляна» по адресу: ул. Трудовая, 47а. На улице очень темно уже больше недели, отключили фонари, по нашей улице горит всего несколько фонарей на всю улицу. У многих дети учатся во вторую смену, возвращаются поздно с тренировок. После 19 часов полная темнота. Примите, пожалуйста, меры.

Алина Егорова просила главу Башкортостана разобраться в ситуации с отсутствием горячей воды и отопления. Дело оказалось в утечке на трубопроводе, которую успели устранить в тот же день. Первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы сообщил, что вода в доме появилась.

На некоторые обращения поступают ответы, однако далеко не всегда они удовлетворяют граждан. Антон Давыдов с начала сентября просит обратить внимание на отсутствие урн в застраивающемся районе «Глумилино-2». В администрации Уфы гражданина заверили, что вопрос размещения мусоросборников будет рассмотрен после передачи строящихся объектов в муниципальную собственность, с чем мужчина не согласен:



— Это не решение обозначенной проблемы! Ждать не нужно, когда произойдет сдача участка, необходимо планировать бюджет на эти цели до его сдачи, тем более до конца 2021 г. осталось чуть более 2 месяцев. Очередную отписку [пришлете], когда произойдет сдача, что на 2022 г. установка урн не запланирована, мне уже заранее известно, поэтому прошу взять на контроль мое обращение!

Медицина и COVID-19

Вопросы, связанные с медициной и COVID-19, не менее популярны, чем проблемы сферы ЖКХ. Некоторые проблемы после обращения к главе республики уже получилось решить. Ксения Мельникова не могла добиться от медиков госпитализации своей матери:



— Больше не знаю куда писать уже, моя мама лежит 12 дней с температурой 39. Сколько раз вызывали скорую помощь, они перенаправляют к терапевту. На 6 дней болезни поехали платно сделали КТ, было 14 процентов поражения. Сейчас ей хуже и хуже. После этого два раза вызывали скорую, вызывали терапевта. Никто ее не кладет в больницу, даже на бесплатное КТ не направляют. Что нам делать? Моя мама уже не ест, сил совсем нет. Уже полностью пролечились по назначению врачей. Помогите, пожалуйста.

Специалисты республиканского Минздрава быстро взяли ситуацию под контроль, о чем впоследствии рассказала Ксения Мельникова: «Спасибо огромное за быстрое реагирование, маму госпитализировали. Спасибо еще раз».

Лилия Пупшева обращает внимание на чрезвычайную строгость антиковидных ограничений. По словам женщины, прививку она не может сделать по медицинским показаниям, и теперь доступ во многие учреждения для нее закрыт:

— Здравствуйте, почему с 12 октября людям, у которых медотвод от прививок, нельзя пойти в магазин? В магазинах висят предупреждения, что пустят только привитых и переболевших, это как так?! Мне чем двоих детей кормить прикажете?

Вместе с тем под постом о Всероссийском дне ходьбы уфимцы недоумевали, почему очередное массовое мероприятие проводится в разгар пандемии и роста числа заболевших.

— Противоковидные ограничения? Не-е, не слышали. Ковид же только в торговых центрах, клубах, кино и театрах. А во время ходьбы он не заражает, — иронизирует Сергей Воробьев.



Транспорт и его отсутствие

Возмущение работой общественного транспорта — еще одна тема, поднимаемая жителями республики практически под каждым постом Радия Хабирова.



— Стоим на остановке общественного транспорта возле ТЦ «Аркада» уже 40 минут. Автобусов нет. Это такая задумка транспортной реформы? — задается вопросом Елена Огнева.



— Плохо, что «Башавтотранс» работает очень плохо в городе Нефтекамске. Расписание автобусов не соответствует фактическому. По расписанию интервал через каждые 4 минуты, а приходится ждать по полчаса, это опоздание на работу, на учебу и куда угодно. Впереди зима. В конечном результате стресс, скандалы, увольнения и так далее, — обращает внимание Фазида Гильванова.

Марина Жданова отмечает ухудшение качества работы общественного транспорта, сравнивая с ситуацией, создавшейся несколькими годами ранее:

— Раньше маршрутки ходили в разные деревни. А сейчас, чтобы добраться до деревни люди платят по 400 рублей за такси. Например, из Кушнаренково в Печенкино. Вечером невозможно уехать. С Кондитерской до Ихласа. Из Инорса в Зеленую рощу. Из Демы в Зеленую рощу. Где 110с, который ходил до 22:00 из Инорса? В Дему городской ходил до 23:00. Убрали маршрутки. Сделайте нормальное движение транспорта. Не у всех есть деньги на такси ездить.

Иногда граждан возмущают ответы чиновников на их вопросы, и, самое главное, отсутствие решения проблем. Юлия Орлова сообщает:

— Ровно год назад писала в электронную приемную просьбу от лица жителей Уфимского шоссе убрать маленькие автобусы с маршрута №39 в часы пик. А мне на это прислали отчет сколько маленьких, сколько больших автобусов Уфа закупила для Башавтотранса. Зачем мне эта информация? Прошел год. Стало только хуже, микрорайон застраивается, людей больше стало. По утрам просто квест — залезть в автобус и добраться до работы. И главное могу сказать точно: в администрации города, отменяя маршруты, знают точно, что в часы пик не существует никакого коронавируса!

В ответ на это обращение специалисты Министерства транспорта республики пообещали увеличить число автобусов на маршруте.

Спустя несколько недель после жалобы, Юлия Орлова рассказала «Реальному времени», что проблема действительно стала решаться:

— И автобус быстро приходит, и загруженности в транспорте нет. Очень сильно надеемся, что это не совпадение, а действительно проведена серьезная работа. Спасибо.

Не только жалобы

Среди комментариев встречаются не только претензии и просьбы навести порядок. Некоторые жители Башкортостана проявляют инициативу и предлагают свои варианты для улучшения жизни в республике.



— Поставьте зарядки между городами Уфа — Стерлитамак — Салават — Мелеуз — Оренбург. Это будет основа для путешествий по республике на электромобилях. Скажем так, эта цепочка быстрых зарядных станций будет фундаментом электротуризма в Республике Башкортостан. Быстрая зарядка уже есть в городе Оренбург, причем бесплатная! Развивать проект можно будет от этого фундамента электротуристической магистрали, например, в сторону от Стерлитамака к курорту Красноусольска (~70км), — высказал предложение Алексей Глуховцев.

Среди сообщений немало и слов поддержки. Жители благодарят за новые автобусы, внимание к пожилым людям, наведение порядка в сельских домах культуры и программу ремонта подъездов.

Система отработки жалоб населения «Инцидент-менеджмент» заработала в Башкортостане с 15 октября 2018 года. С тех пор ежедневный мониторинг социальных сетей собирает просьбы и требования граждан. Значительная их часть приходится на комментарии под постами на личных страницах Хабирова. Глава Башкортостана не раз отмечал, что именно эти обращения и являются оценкой эффективности работы власти:

— В лице социальных сетей у государства появился партнер, который формирует смыслы, порой противоречащие тем смыслам, которые генерирует государство. Сейчас мы уже научились спокойно и уверенно отделять шелуху от главного. И соцсети являются для нас мерилом правильности или неправильности наших действий.