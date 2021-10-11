«Ак Барс» и «Салават» перед дерби не впечатляют, а «Магнитка» крушит всех: какой была неделя в КХЛ

Обзор главных событий недели в Континентальной хоккейной лиге

Очередная игровая неделя подошла к концу в КХЛ, и все самое интересное сгустилось на Востоке. Здесь лидер лиги «Магнитка» оставляет руины после себя везде, где побывала, — бита была и Казань. А вот «Ак Барс» как и «Салават Юлаев» пребывают в стазисе и перед ответным дерби считают шишки. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно подводит итоги недели в Континентальной лиге.

«Магнитка» неукротима. Что наколдовал Воробьев?

Пожалуй, главное открытие первой части сезона 2021/2022 — магнитогорский «Металлург», который выдал супер-сентябрь и начало октября. Самое ошеломляющее в «Магнитке» даже не то, что команда одержала 12 побед кряду, а тот хоккей, который Илья Воробьев сумел «достать» из этой команды.

Именно Воробьев-младший удивляет больше всего. Казалось бы, за те годы, которые он работал в магнитогорской команде и в СКА со сборной России, мы полностью изучили уровень специалиста и его возможности.

Однако после неудачной предсезонки, где не все получалось с реализацией, «сталевары» выдали мощнейший старт в официальном чемпионате, и пока что на Востоке не видно достойного конкурента для команды Ильи Воробьева — в глубоком кризисе сегодня и «Авангард» и «Ак Барс».

Получается у «Металлурга» абсолютно все. Здесь сразу три игровых звена и у каждого своя роль. Воробьев каким-то образом нашел баланс и подход к каждому.

Пока что на Востоке не видно достойного конкурента для команды Ильи Воробьева. Фото: metallurg.ru

От обмена своего дорогостоящего экс-лидера Николая Прохоркина на Дениса Зернова «Магнитка» только выиграла, пришлись ко двору и все новоприобретенные легионеры. Даже Николай Голдобин здесь окрылился и, похоже, наконец, нашел свою команду. В 13 матчах 26-летний нападающий уже набрал 16 (8+8) очков, а это уже больше, чем за все время, проведенное в ЦСКА.

Есть ощущение, что так «переть» весь сезон у «Магнитки» не будет и обязательно наступит спад. Выводы делать о претензиях на третий Кубок Гагарина в истории клуба пока рано, но осенью «Металлург» разрывает всех, а игра этой команды доставляет настоящее удовольствие.

Удручающее большинство «Ак Барса» стоит ему чемпионских амбиций

Именно в поединке с неожиданными лидерами Континентальной хоккейной лиги немногие еще остававшиеся оптимисты среди поклонников «Ак Барса» поняли — эта команда далека от статуса фаворитов и претендентов на кубок так же, как «Куньлунь» далек от постоянного базирования в Пекине.

«Металлург» хоть и пропустил первым в Казани, но смотрелся на голову выше нынешнего «Ак Барса». Магнитогорск переиграл Казань за счет четкой игры в пас и быстрых переходов в атаку через эти самые точные передачи. Гости практически не играли через вброс шайбы, дорожили ею и хорошо двигались на льду.

Игра «Ак Барса» же (за исключением тройки технарей Кагарлицкого, Коваленко и Галимова) сводилась к попыткам перебегать гостей. Забросы в зону, много ненужной беготни и отсутствие даже намека на креатив в игре.

Да, накануне казанцы отыгрались на «Барысе» и даже забросили три шайбы в формате «5 на 4», но это выглядит неубедительно после настолько расхлябанной игры «Ак Барса» с детскими ошибками при вбрасываниях и ужасающей игре в неравных составах.

Удручающее казанское большинство и магнитогорское мощное разрушительное меньшинство продемонстрировали, насколько сейчас плох «Ак Барс» при розыгрыше лишнего. Именно в этом компоненте «Ак Барс» валится и недобирает свои очки.

Разговоры об увольнении тренера Игоря Горбенко, занимающегося именно игрой в неравных составах, небеспочвенны, но кажется эта мера может сыграть лишь как лекарство, снимающее симптомы, но не как лечащее саму болезнь.

Спад «Салавата» постепенное превращается… в кризис

Что-то странное происходит сейчас в Уфе. Выдав фантастический сентябрь, «Салават Юлаев» словил первые проблемы, а позже и вовсе раскис.

Первое поражение в сезоне от «Северстали» поначалу казалось чем то естественным и незначительным — это должно было рано или поздно случиться. Хотя бы ради того, чтобы снять давление длинной победной серии. Дальше последовало безвольное поражение от «Сибири», а уже после проигрыша в «Зеленом дерби» стало очевидно, что это никакой не спад, а настоящая психологическая яма уфимцев.

Выдав фантастический сентябрь, «Салават Юлаев» словил первые проблемы, а позже и вовсе раскис. Фото: hcsalavat.ru

Вернулись старые критики, указывающие, что у Томи Ламсы опять некому брать на себя игру кроме легионеров. Посыпалась критику и в сторону молодых хоккеистов — Шакир Мухамадуллин намудрил в Казани и отхватил свою порцию «ласковых».

Ну а накануне в Уфу пожаловал СКА, жаждущий реванша за домашнее поражение в начале сезона (2:4). Ожидать можно было все, что угодно, но точно не такого форменного разгрома, который питерцы учинили над хозяевами льда.

Александр Шарыченков, который мало где показывал себя стабильно надежным вратарем, на этот раз вновь подтвердил этот статус — у петербужцев залетело практически все, что они отправляли в направлении уфимских ворот. Вновь ушли в тень финны, и если Хартикайнен что-то и пытался придумать, то Гранлунд вообще провал с радаров.

Уже завтра второе «Зеленое дерби» сезона — на этот раз в Уфе. И сегодня очень сложно определить, кто выглядит проблемне, «Салават» или «Ак Барс». В любом случае топового хоккея на «Уфа Арене» во вторник ждать не приходится.

Есть первые олимпийцы Пекина. Россияне не только в нашей команде

Прошедшая неделя ознаменовалась и важным событием за пределами КХЛ. Для кого-то даже чуть более масштабным. Сборные ведущих хоккейных держав огласили списки первых трех хоккеистов, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая должна пройти в феврале.

Федерация хоккея России ожидаемо огласила список из трех главных звезд отечественного хоккея прямо сейчас — форварда и вратаря «Тампы» Никиту Кучерова и Андрея Василевский, а также Александра Овечкина, грезящего олимпийским золотом уже второй десяток лет.

Сборная Канады тоже «выкатила» свою первую тройку из признанных суперзвезд НХЛ — это капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело.

Сборная Чехии будет точно представлена форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком, игроком «Тампы» Ондржеем Палатом, а также нападающим «Коламбуса» Якубом Ворачеком.

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман, нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад первыми включены в состав сборной Швеции

Самое любопытное событие, впрочем, пришло даже не из топовых сборных, с лидерами первых рядов которых более-менее и так все было ясно. Весть о том, что российский вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин сыграет за сборную Китая на домашней Олимпиаде — вот, что по-настоящему удивило. А впрочем, наивно было полагать, что Китай сумеет набрать свою сборную из конкурентоспособных хоккеистов хотя бы имеющих далекие китайские корни (не говоря уже о чистых китайцах). Очевидно, что Лазушин — не последний русскоговорящий хоккеист «Куньлуня», которому будет предложено поменять спортивное гражданство.

Российский вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин сыграет за сборную Китая на домашней Олимпиаде. Фото: vk.com

А что, шанс сыграть на Олимпиаде выпадает раз в жизни, а если ты не тянешь уровень своей собственной сборной, то почему бы не поучаствовать как легионер в составе хозяев масштабного спортивного форума? Опыт на всю жизнь и шикарные воспоминания.

