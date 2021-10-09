СИБУР и сборная России по футболу запустили проект «Чистый стадион»

Фото: Максим Платонов

Экологический партнер российского футбола СИБУР в рамках матча Россия — Словакия положил начало новому проекту. Что такое «Чистый стадион» и какие преследует цели — в материале «Реального времени».

На стадионе «Ак Барс Арена» на время игры национальной сборной были установлены специальные контейнеры для сбора пластика. Их можно было увидеть у пунктов питания, в раздевалках команд и у скамеек запасных игроков.

Так организаторы акции «Чистый стадион» РФС и СИБУР призывали общественность обратить внимание на проблемы экологии и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Собранный во время игры пластик будет переработан.

В зоне активаций РФС и СИБУР болельщикам предлагали сыграть в экофутбол. Фото: Максим Платонов

Как утверждают учредители акции, на сегодняшний день пластик является одним из самых экологичных материалов с точки зрения жизненного цикла при условии грамотной утилизации. Сохраняя ресурсы за счет меньшего веса, он обеспечивает экономию топлива и энергии в процессе производства. Кроме того, пластики могут быть на 100% переработаны, а вторично переработанное сырье находит применение в том числе и в товарах бытового назначения.

Так, обычная пластиковая бутылка может быть переработана в спортивную форму, обувь, различный спортинвентарь и многое другое. В этом могли убедиться болельщики сборных.

В зоне активаций РФС & СИБУР им предлагали сыграть в экофутбол. С мячами, которые были произведены по принципу эффективного управления отходами. В ходе забивания мячей болельщикам в игровой форме рассказывали о раздельном сборе и переработке отходов. Самые меткиее могли выиграть и подарки: футболки, мячи с автографами игроков национальной сборной, фитнес-браслеты и пр.

В ходе забивания мячей болельщикам в игровой форме рассказывали о раздельном сборе и переработке отходов. Фото: Максим Платонов

«Чистый стадион» — не разовая акция, специальные контейнеры для сбора пластика будут установлены во время всех матчей национальной сборной. Аналогичные баки уже стоят на территории учебно-тренировочного центра Новогорск.