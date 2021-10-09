Не без проблем и не без помощи соперника: Россия со скрипом справляется со Словакией в Казани

Неоднозначная победа сборной России в матче со Словакией и радушный казанский прием

Фото: Максим Платонов

Холодный казанский вечер 8 октября пытался растопить отношения между сборными России и Словакии. Обеим командам, соседкам по турнирной таблице, надо было побеждать. Матч закончился неубедительной победой сборной России со счетом 1:0 после автогола словаков. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги казанского поединка. С каким размахом сборную встретили в Казани, как Карпин справлялся без десяти игроков и какие плюсы и минусы можно отметить в игре нашей команды? Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Казань масштабно подготовилась к приезду сборной и засветила свой модный трек

Подготовку к матчу сборных России и Словакии в Казани начали еще в августе, когда серьезно озаботились качеством травяного покрытия на «Ак Барс Арене». Газон на этом стадионе — уже давно больная тема для Казани. Слуцкий постоянно сетовал на качество домашнего газона своей команды, но в конце лета стало понятно: с таким газоном Казань может и лишиться имиджевого матча сборной.

Так что к делу подключился даже президент республики Рустам Минниханов, который взял ситуацию под свой контроль. «Рубину» было предложено временно съехать на Центральный стадион, чтобы не мешать приводить газон в порядок. Да и руководство «Арены» рассыпалось в обещаниях, что больше никаких свадеб и других ивентов на стадионе до игры национальной команды проводиться не будет.

Отметим, что в матче со Словакией газон был более чем неплох. Да, к концу матча он порядком износился, но визуально каких-то строгих замечаний по качеству поля давать не приходится.

В остальном Казань тоже не подкачала (если не считать прохладной погоды). Из года в год городские власти вместе с «Рубином» пытаются вернуть ей былое звание «футбольного города». Матч со Словакией стал хедлайнером, скажем так, футбольного перформанса в Казани.

Здесь уже играли сборная Беларуси с Уэльсом. В первых числах октября в Татарстане прошла масштабная акция при поддержке ГК ТАИФ совместно с РФС — уроки футбола от бывших игроков сборной России для ребят по всей республике. Преподавателями-наставниками стали экс-игрок «Рубина» Динияр Билялетдинов, двукратный чемпион в составе «Локомотива» Руслан Пименов, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев, семикратный чемпион в составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов.

К матчу со Словакией социальные сети сборной России наполнились национальным колоритом Татарстана. В опубликованном ролике мы увидели, как экс-наставник сборной, а ныне — тренер «Рубина» Леонид Слуцкий якобы передает привет Валерию Карпину и просит поставить для него любимую песню. В этот момент мы слышим уже ставший хитом кавер на известный вирусный трек «Рэхим итегез. Татарстан — супергуд», который в «Рубине» записали перед началом нынешнего сезона.

По приезде в Казань сборную во главе с Карпиным встретила делегация во главе с министром спорта РТ Владимиром Леоновым, который предложил Валерию Георгиевичу попробовать сначала хлеб с солью, а на десерт — традиционный чак-чак.

Как сказались на игре множественные травмы игроков?

«С учетом кадровых проблем лучше я сам сыграю», — цитата Карпина незадолго до матча со Словакией. Справедливости ради, был бы Валерий Георгиевич помоложе хотя бы лет на 10, эта его фраза не воспринималась бы как какая-то шутка. К 8 октября было известно, что из-за травм в матче со Словакией не примут участие Илья Самошников, Денис Глушаков, Денис Черышев, Александр Головин, Алексей Ионов, Денис Макаров, Роман Зобнин, Вячеслав Караваев и Станислав Магкеев. Солидный список, не правда ли? Прибавим к нему еще Марио Фернандеса, который около месяца назад объявил о завершении карьеры в сборной и Артема Дзюбу, отказавшегося от участия в ближайших матчах.

Перед игрой со Словакией было много споров о том, кто займет место на флангах защиты. В итоге там оказались Алексей Сутормин и Сергей Терехов. По матчу в целом, они смотрелись неплохо. Сутормин в «Зените» уже месяц играет на фланге, и в матче со Словакией было видно, что ему комфортно играть на этой позиции. Что касается Терехова, то именно с него началась голевая атака сборной России. Сначала он отдал длинную передачу на Арсена Захаряна, а чуть позже от прострела динамовца мяч срезался от ноги словацкого защитника Милана Шкриньяра.

За развитие атак в центре поля отвечали Александр Ерохин, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев. Последний, кстати, вышел в маске, которую на футбольном жаргоне именуют «бэтмэновской». Кузяеву пришлось надеть ее на матч со Словакией из-за неудачного столкновения на тренировке с Федором Смоловым.

Главным вопросом, которым задавалось большинство аналитиков и болельщиков — кто из этой троицы будет отвечать за креатив в центре, ведь, по сути, никто из перечисленных игроков не представляет собой плеймекера. В матче со Словакией было видно, что никто из них и не собирался играть эту роль. Основной их задачей было организовать посредника между обороной и атакой и при помощи двух передач довести мяч до Бакаева или Захаряна. В первом тайме все трое были особенно активны, потому что как таковых прямых длинных передач от фланговых игроков в сторону нападающих мы не увидели.

Какие очевидные плюсы игры сборной можно отметить прямо сейчас?

В первую очередь это, несомненно, игра в прессинге и выносливость. Тренерский штаб Карпина сильно подтянул физическую форму игроков. Да, еще при Черчесове отмечалась выносливость наших футболистов и то, насколько долго они способны поддерживать высокий темп в игре. В матче со Словакией первые тридцать минут были образцовыми. Благодаря прессингу на половине поля соперника футболистам сборной России удавалось моментально перехватывать мяч у словаков, после чего спокойно переходить в свою позиционную атаку. Именно за счет этого владение мячом у хозяев в первом тайме переваливало за 60%.

Во втором тайме прессинга, конечно, было меньше. Да и не нужен он был при счете 1:0. Однако раз за разом у футболистов сборной России возникала возможность убегать в быстрые контратаки, чем они охотно пользовались. Таким образом, выносливость наших футболистов — это козырь, с помощью которого можно и даже нужно обыгрывать такие сборные, как Словакия.

Второй и не менее важный плюс — игра в защите. Как бы ни хотелось порой поругать сборную России за бесхитростные и тривиальные атаки и беспощадно упущенные моменты в атаке за атакой — она не пропускает вот уже на протяжении четырех матчей подряд. Джикия и Дивеев — объективно лучшая связка сегодня в российском футболе. Георгий, будучи капитаном «Спартака» в паре с Жиго играет роль ведущего защитника. То же самое амплуа у него и в сборной. Только если в московском клубе оборонительная игра периодически подвергается критике, то в сборной Георгий Джикия прочно руководит линией защиты.

Игорь Дивеев — настоящее открытие минувшего Евро-2020, когда он был одним из самых ярких и продуктивных игроков в составе сборной. В осенних матчах он играл на уровне чемпионата Европы. В матче со Словакией Игорь предотвратил несколько опаснейших моментов, грамотно сыграв как позиционно, так и на подстраховке — например, в моменте на 29-й минуте после удара Шранца с линии штрафной.

Удача ли, везение ли, но против фактов и цифр спорить бесполезно. Сборная России добивается нужного результата во многом благодаря самоотверженной игре в обороне.

Какие проблемы сборной вновь всплыли по ходу матча со Словакией?

Игра в атаке у сборной все еще оставляет желать лучшего. На протяжении всего второго тайма россияне играли вторым номером, рассчитывая исключительно на контратаки. Однако когда удавалось убегать вперед, даже с численным преимуществом, футболисты сборной никак не могли завершить атаки хоть каким-нибудь ударом.

Если взглянуть на послематчевую статистику, можно ужаснуться: 28 процентов владения мячом и всего шесть ударов, из которых один в створ. И нельзя сказать, что атак было мало, их было более чем достаточно, но все они были потрачены почти впустую. Момент на 92-й минуте полностью характеризует то, на что была команда способна в матче: Сутормин врывается в штрафную соперника и вместо того, чтобы просто пробить в дальний или ближний угол, начинает убирать защитника на ложном замахе и в конечном итоге бесславно теряет мяч. Эффективность в футболе — решающий фактор, которым куется результат. Можно сколько угодно создавать моменты, но если они тратятся так легко, проще тогда просто по-хоккейному выбивать мяч на половину поля соперника. Малое количество ударов и ошибки нападающих в завершающей фазе атак омрачают радость от побед.

Полное отсутствие контроля игры после забитого мяча — вторая проблема, всплывшая после матча со Словакией. Если в начале матча сборная России демонстрировала блестящую игру в позиционных атаках и удержании мяча, то минуты примерно с тридцатой хозяевами стали словаки. Честно говоря, было ощущение, будто россияне играют в меньшинстве. Нервная игра, плохо организованные контратаки стали следствием переживаний Валерия Карпина на тренерской бровке. Впереди у сборной важнейшие игры со Словенией и Хорватией, в которых будет решаться итоговый расклад в группе. Да, в матче со Словакией добыты три очка, но ведь результат должен оправдываться игрой, а пока у сборной, кажется, налажена только игра в защите. Остается только верить и надеяться, что к предстоящему матчу со Словенией будут сделаны верные выводы, чтобы уже к матчу с Хорватией мы могли ожидать настоящей битвы двух равных по силе команд.

1 / 55 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Евгений Романов, фото: Максим Платонов