Не без проблем и не без помощи соперника: Россия со скрипом справляется со Словакией в Казани
Неоднозначная победа сборной России в матче со Словакией и радушный казанский прием
Холодный казанский вечер 8 октября пытался растопить отношения между сборными России и Словакии. Обеим командам, соседкам по турнирной таблице, надо было побеждать. Матч закончился неубедительной победой сборной России со счетом 1:0 после автогола словаков. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги казанского поединка. С каким размахом сборную встретили в Казани, как Карпин справлялся без десяти игроков и какие плюсы и минусы можно отметить в игре нашей команды? Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».
Казань масштабно подготовилась к приезду сборной и засветила свой модный трек
Подготовку к матчу сборных России и Словакии в Казани начали еще в августе, когда серьезно озаботились качеством травяного покрытия на «Ак Барс Арене». Газон на этом стадионе — уже давно больная тема для Казани. Слуцкий постоянно сетовал на качество домашнего газона своей команды, но в конце лета стало понятно: с таким газоном Казань может и лишиться имиджевого матча сборной.
Так что к делу подключился даже президент республики Рустам Минниханов, который взял ситуацию под свой контроль. «Рубину» было предложено временно съехать на Центральный стадион, чтобы не мешать приводить газон в порядок. Да и руководство «Арены» рассыпалось в обещаниях, что больше никаких свадеб и других ивентов на стадионе до игры национальной команды проводиться не будет.
Отметим, что в матче со Словакией газон был более чем неплох. Да, к концу матча он порядком износился, но визуально каких-то строгих замечаний по качеству поля давать не приходится.
В остальном Казань тоже не подкачала (если не считать прохладной погоды). Из года в год городские власти вместе с «Рубином» пытаются вернуть ей былое звание «футбольного города». Матч со Словакией стал хедлайнером, скажем так, футбольного перформанса в Казани.
Здесь уже играли сборная Беларуси с Уэльсом. В первых числах октября в Татарстане прошла масштабная акция при поддержке ГК ТАИФ совместно с РФС — уроки футбола от бывших игроков сборной России для ребят по всей республике. Преподавателями-наставниками стали экс-игрок «Рубина» Динияр Билялетдинов, двукратный чемпион в составе «Локомотива» Руслан Пименов, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев, семикратный чемпион в составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов.
К матчу со Словакией социальные сети сборной России наполнились национальным колоритом Татарстана. В опубликованном ролике мы увидели, как экс-наставник сборной, а ныне — тренер «Рубина» Леонид Слуцкий якобы передает привет Валерию Карпину и просит поставить для него любимую песню. В этот момент мы слышим уже ставший хитом кавер на известный вирусный трек «Рэхим итегез. Татарстан — супергуд», который в «Рубине» записали перед началом нынешнего сезона.
По приезде в Казань сборную во главе с Карпиным встретила делегация во главе с министром спорта РТ Владимиром Леоновым, который предложил Валерию Георгиевичу попробовать сначала хлеб с солью, а на десерт — традиционный чак-чак.
Как сказались на игре множественные травмы игроков?
«С учетом кадровых проблем лучше я сам сыграю», — цитата Карпина незадолго до матча со Словакией. Справедливости ради, был бы Валерий Георгиевич помоложе хотя бы лет на 10, эта его фраза не воспринималась бы как какая-то шутка. К 8 октября было известно, что из-за травм в матче со Словакией не примут участие Илья Самошников, Денис Глушаков, Денис Черышев, Александр Головин, Алексей Ионов, Денис Макаров, Роман Зобнин, Вячеслав Караваев и Станислав Магкеев. Солидный список, не правда ли? Прибавим к нему еще Марио Фернандеса, который около месяца назад объявил о завершении карьеры в сборной и Артема Дзюбу, отказавшегося от участия в ближайших матчах.
Перед игрой со Словакией было много споров о том, кто займет место на флангах защиты. В итоге там оказались Алексей Сутормин и Сергей Терехов. По матчу в целом, они смотрелись неплохо. Сутормин в «Зените» уже месяц играет на фланге, и в матче со Словакией было видно, что ему комфортно играть на этой позиции. Что касается Терехова, то именно с него началась голевая атака сборной России. Сначала он отдал длинную передачу на Арсена Захаряна, а чуть позже от прострела динамовца мяч срезался от ноги словацкого защитника Милана Шкриньяра.
За развитие атак в центре поля отвечали Александр Ерохин, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев. Последний, кстати, вышел в маске, которую на футбольном жаргоне именуют «бэтмэновской». Кузяеву пришлось надеть ее на матч со Словакией из-за неудачного столкновения на тренировке с Федором Смоловым.
Главным вопросом, которым задавалось большинство аналитиков и болельщиков — кто из этой троицы будет отвечать за креатив в центре, ведь, по сути, никто из перечисленных игроков не представляет собой плеймекера. В матче со Словакией было видно, что никто из них и не собирался играть эту роль. Основной их задачей было организовать посредника между обороной и атакой и при помощи двух передач довести мяч до Бакаева или Захаряна. В первом тайме все трое были особенно активны, потому что как таковых прямых длинных передач от фланговых игроков в сторону нападающих мы не увидели.
Какие очевидные плюсы игры сборной можно отметить прямо сейчас?
В первую очередь это, несомненно, игра в прессинге и выносливость. Тренерский штаб Карпина сильно подтянул физическую форму игроков. Да, еще при Черчесове отмечалась выносливость наших футболистов и то, насколько долго они способны поддерживать высокий темп в игре. В матче со Словакией первые тридцать минут были образцовыми. Благодаря прессингу на половине поля соперника футболистам сборной России удавалось моментально перехватывать мяч у словаков, после чего спокойно переходить в свою позиционную атаку. Именно за счет этого владение мячом у хозяев в первом тайме переваливало за 60%.
Во втором тайме прессинга, конечно, было меньше. Да и не нужен он был при счете 1:0. Однако раз за разом у футболистов сборной России возникала возможность убегать в быстрые контратаки, чем они охотно пользовались. Таким образом, выносливость наших футболистов — это козырь, с помощью которого можно и даже нужно обыгрывать такие сборные, как Словакия.
Второй и не менее важный плюс — игра в защите. Как бы ни хотелось порой поругать сборную России за бесхитростные и тривиальные атаки и беспощадно упущенные моменты в атаке за атакой — она не пропускает вот уже на протяжении четырех матчей подряд. Джикия и Дивеев — объективно лучшая связка сегодня в российском футболе. Георгий, будучи капитаном «Спартака» в паре с Жиго играет роль ведущего защитника. То же самое амплуа у него и в сборной. Только если в московском клубе оборонительная игра периодически подвергается критике, то в сборной Георгий Джикия прочно руководит линией защиты.
Игорь Дивеев — настоящее открытие минувшего Евро-2020, когда он был одним из самых ярких и продуктивных игроков в составе сборной. В осенних матчах он играл на уровне чемпионата Европы. В матче со Словакией Игорь предотвратил несколько опаснейших моментов, грамотно сыграв как позиционно, так и на подстраховке — например, в моменте на 29-й минуте после удара Шранца с линии штрафной.
Удача ли, везение ли, но против фактов и цифр спорить бесполезно. Сборная России добивается нужного результата во многом благодаря самоотверженной игре в обороне.
Какие проблемы сборной вновь всплыли по ходу матча со Словакией?
Игра в атаке у сборной все еще оставляет желать лучшего. На протяжении всего второго тайма россияне играли вторым номером, рассчитывая исключительно на контратаки. Однако когда удавалось убегать вперед, даже с численным преимуществом, футболисты сборной никак не могли завершить атаки хоть каким-нибудь ударом.
Если взглянуть на послематчевую статистику, можно ужаснуться: 28 процентов владения мячом и всего шесть ударов, из которых один в створ. И нельзя сказать, что атак было мало, их было более чем достаточно, но все они были потрачены почти впустую. Момент на 92-й минуте полностью характеризует то, на что была команда способна в матче: Сутормин врывается в штрафную соперника и вместо того, чтобы просто пробить в дальний или ближний угол, начинает убирать защитника на ложном замахе и в конечном итоге бесславно теряет мяч. Эффективность в футболе — решающий фактор, которым куется результат. Можно сколько угодно создавать моменты, но если они тратятся так легко, проще тогда просто по-хоккейному выбивать мяч на половину поля соперника. Малое количество ударов и ошибки нападающих в завершающей фазе атак омрачают радость от побед.
Полное отсутствие контроля игры после забитого мяча — вторая проблема, всплывшая после матча со Словакией. Если в начале матча сборная России демонстрировала блестящую игру в позиционных атаках и удержании мяча, то минуты примерно с тридцатой хозяевами стали словаки. Честно говоря, было ощущение, будто россияне играют в меньшинстве. Нервная игра, плохо организованные контратаки стали следствием переживаний Валерия Карпина на тренерской бровке. Впереди у сборной важнейшие игры со Словенией и Хорватией, в которых будет решаться итоговый расклад в группе. Да, в матче со Словакией добыты три очка, но ведь результат должен оправдываться игрой, а пока у сборной, кажется, налажена только игра в защите. Остается только верить и надеяться, что к предстоящему матчу со Словенией будут сделаны верные выводы, чтобы уже к матчу с Хорватией мы могли ожидать настоящей битвы двух равных по силе команд.
Справка
Россия — Словакия 1:0 (1:0, 0:0)
8 октября
«Ак Барс Арена»
Гол:
- 1:0 — 24, автогол Шкриньяр.
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